Auf Höhe der A95: Jetzt folgt der Umbau der Staatsstraße Penzberg-Iffeldorf - Was passiert mit dem Radweg?

Von: Wolfgang Schörner

Der Radweg quert auf Iffeldorfer Seite die Aus- und Abfahrt (links) der Autobahn – eine Gefahrenstelle. Die rot-weißen Hochborde wurden 2014 angebracht, damit Autofahrer langsamer um die Kurve fahren. Für den künftigen Radweg gibt es zwei Vorschläge: die Verlegung des Radwegs bei der Ein- und Ausfahrt auf die rechte Straßenseite (vor der Brücke würden die Radler per Ampel auf die linke Seite geleitet) oder einen Tunnel unter der Ein- und Ausfahrt. © Wolfgang Schörner

Der Bau der neuen Autobahnbrücke zwischen Penzberg und Iffeldorf ist abgeschlossen. Nun geht es mit der Staatsstraße weiter. Klar ist mittlerweile, dass der Verkehr bei den Auf- und Abfahrten zur und von der A95 per Ampel geregelt werden soll. Ein Knackpunkt ist aber: Wie sollen Radler die gefährliche Stelle queren.

Iffeldorf/Penzberg – Es ist eine gefährliche Passage: Der Radweg von Iffeldorf nach Penzberg quert kurz vor der Autobahnbrücke die A-95-Abfahrt aus Richtung München und die Auffahrt in Richtung Garmisch. Eine Stelle, an der morgens im Berufsverkehr viele Autofahrer nach Penzberg abbiegen und auch viele Radler unterwegs sind. Ein Iffeldorfer hat dort an einem Werktag allein zwischen 7 und 8 Uhr rund 30 Radfahrer gezählt. Im dortigen Gemeinderat war jüngst von einer gefährlichen, nicht tragbaren Situation die Rede.

Umbau der Staatsstraße: Ampel-Regelung statt Kreisverkehr

Nun stehen Veränderungen bevor. Nach Fertigstellung der neuen Autobahnbrücke im Herbst ist jetzt, wie schon länger angekündigt, die Staatsstraße zwischen Iffeldorf und Penzberg an der Reihe. Der Umbau soll in diesem Jahr erfolgen, wie Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt Weilheim auf Nachfrage sagt. Ursprünglich war geplant, an den Ein- und Ausfahrten auf Iffeldorfer und Penzberger Seite je einen Kreisverkehr zu bauen. Die Pläne wurden, wie berichtet, aber bereits vor gut fünf Jahren wegen Problemen mit dem Grunderwerb begraben. Deshalb soll der Autoverkehr künftig auf beiden Seiten an den Ein- und Ausfahrten per Ampeln geregelt werden.

Der Knackpunkt: Wie werden Radler an Ein- und Ausfahrt vorbeigeleitet

Ein Knackpunkt ist die Frage, wie Radfahrer in Zukunft an der Ein- und Ausfahrt der Autobahn auf Iffeldorfer Seite vorbeigeleitet werden. Dazu gibt es unterschiedliche Antworten.

Staatliches Bauamt favorisiert Seitenwechsel und Radler-Ampel

„Unser Fokus ist: Der Radweg soll durchgängig und sicher über die Anschlussstelle führen“, sagt Lenker. Seine „bevorzugte Variante“: Radfahrer aus Richtung Penzberg fahren, wie bisher, auf der nordöstlichen Seite unter der Brücke hindurch. Aber kurz vor der Anschlussstelle wechseln sie auf die andere Seite der Fahrbahn. Nötig wäre dafür eine eigene Ampel. Auf der südwestlichen Seite würden sie dann über einen (noch nicht bestehenden) Radweg nach Iffeldorf geleitet. Die Frage ist laut Lenker, ob zusätzlich eine Mittelinsel erforderlich ist. Dies wäre der Fall, wenn die Autobahn GmbH für Autofahrer, die nach rechts auf die Autobahn in Richtung Garmisch abbiegen wollen, eine neue vollwertige Abbiegespur vorsieht. Radler müssten dann beim Queren der Staatsstraße auch noch über eine Abbiegespur fahren. Lenker selbst würde eine Lösung ohne vollwertige Abbiegespur und ohne zusätzliche Mittelinsel bevorzugen. Dies, sagt er, wäre die „fahrradfreundliche Variante“.

In Iffeldorf wird andere Lösung bevorzugt: Radler-Tunnel

In Iffeldorf wirbt man für eine ganz andere Lösung: Der Radweg soll bleiben, wo er ist. Bei der Anschlussstelle auf Iffeldorfer Seite würde er aber einen Bogen machen und in einen Radtunnel münden, der unter der Ein- und Ausfahrt hindurchführt. Radler und Autofahrer würden sich nicht mehr in die Quere kommen. Als Vorbild wird die A95-Ausfahrt bei Schäftlarn genannt. Dort entstand so ein Tunnel, obwohl das Verkehrs- und Radleraufkommen geringer ist. In Iffeldorf hofft man noch auf ein Umdenken.

Lenker bestätigt, dass über die Tunnel-Variante gesprochen wurde. Der Radweg, sagt er, müsste aber relativ weit vor der Anschlussstelle abgesenkt werden. Das, so Lenker, hätte zur Folge, dass Radler auf dem Radweg ein Stück nach Iffeldorf zurückfahren müssten, um die Tunnelstrecke zu nehmen. Ihm zufolge bestünde deshalb die Gefahr, dass sie die Anschlussstelle dann doch auf der Staatsstraße queren.

Umbau der Staatsstraße soll heuer erfolgen

So oder so, die Arbeiten an der Staatsstraße sollen heuer erfolgen. „Wir wollen möglichst bald anfangen“, sagt Lenker. Er schätzt, dass die Arbeiten drei bis vier Monate dauern. In dem Zug wird auch der provisorische Belag der Staatsstraße auf voller Breite bis Untereurach erneuert. Verhandlungssache ist noch, wer Bauherr ist: das Staatliche Bauamt oder die Autobahn GmbH, die an dem Knotenpunkt über die Hälfte der Kosten übernimmt.