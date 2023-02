Arbeiten und Tanzen in Penzberg: Neubau für Betriebe und Club geplant - „Da dürft ihr alle rein“

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Arbeiten, Wohnen, Essen und Tanzen: Der Neubau soll auf dieser eingezäunten, freien Fläche an der Dr.-Gotthilf-Näher-Straße entstehen, die von der Seeshaupter Straße zum Roche-Werk führt. Das Grundstück liegt am Ortsausgang zwischen der Firma Schleicher (r.) und dem Waldrand. © Wolfgang Schörner

Am Penzberger Stadtrand soll ein Neubau entstehen, in den neben Betrieben und Wohnungen auch eine Gaststätte und ein Club – früher auch Diskothek genannt – entstehen sollen. Gerade Letzteres löste am Dienstag im Bauausschuss so etwas wie Begeisterung aus. Von einer „Bereicherung“ für Penzberg war die Rede.

Penzberg – Der Neubau für Gewerbebetriebe, Wohnungen, Gaststätte und Club soll auf einer freien Wiesenfläche entstehen, die sich an der Dr.-Gotthilf-Näher-Straße befindet. Das eingezäunte Grundstück liegt am Penzberger Ortsausgang, allerdings noch im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Gewerbezentrum Seeshaupter Straße/Westtangente“.

Club und Gaststätte im geplanten Neubau am Ortsrand

Dem Bauausschuss lag am Dienstagabend ein Bauantrag für einen vierstöckigen Gewerbebau samt Tiefgarage vor. Demnach sollen dort auch eine Gaststätte und ein Club einziehen. Die Diskothek samt Bar und Tanzfläche würde nach dem aktuellen Plan im Untergeschoss liegen und Platz für bis zu 400 Menschen bieten. Im Regelfall, hieß es, werde aber von 250 Personen ausgegangen. Ebenso sei im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss zur Straße hin ein Restaurant, Steak-House oder ähnliches geplant. Die Gaststätte würde circa 160 Quadratmeter Gastraum, etwa 80 Quadratmeter Terrasse und eine Freischankfläche von rund 160 Quadratmetern umfassen, dazu Nebenräume und Küche. Der Antragsteller geht von zehn Angestellten in der Gaststätte aus.

Hauptnutzer sollen Start-ups, Handwerks- und Kleinbetriebe sein

Die Hauptnutzer des Neubaus sollen aber Handwerks- und Kleinbetriebe, Start-ups und Unternehmen aus Forschung und Entwicklung werden. Platz wäre für neun Betriebe. Die Gewerbeeinheiten, so der Antrag, hätten Größen zwischen 325 und 895 Quadratmetern. Möglich sind Nutzungen als Werkstätten, Entwicklungslabore, Produktionsflächen und Büros. Im Antrag heißt es auch, dass jeder Gewerbeeinheit eine Betriebswohnung zugeordnet ist, insgesamt also neun Wohnungen für Mitarbeiter. Die drei Ein-Zimmer- und sechs Zwei-Zimmer-Wohnungen sollen unterschiedliche Größen zwischen 41 und 69 Quadratmetern haben.

Zustimmung im Ausschuss: „Die Jugend wird sich riesig freuen“

Im Bauausschuss stieß das Vorhaben auf viel Zustimmung, vor allem die Disco-Pläne. „Ihr dürft’ alle in den Club rein“, witzelte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU), der von einer Bereicherung für Penzberg sprach. „Die Jugend wird sich riesig freuen“, sagte Armin Jabs (BfP). „Auch die Älteren, weil eine Gaststätte kommen soll.“ Er hoffe nur, dass Wohnungen und Club zusammenpassen. „Aber der Betreiber wird sich das schon überlegt haben.“

„Wir freuen uns, dass sich jemand traut

Der Club, so Maria Probst (CSU), sei bei dem Projekt das Spektakulärste. „Wir freuen uns, dass sich jemand traut.“ Auch der „Nutzungsmix ist super“. Daran sehe man, so Probst, „dass mehr möglich ist als reine Bürogebäude“. Endlich tue sich etwas in diese Richtung, sagte Jack Eberl (FLP). „Das Ganze passt da draußen hin: essen, tanzen und eine Gulaschsuppe zu Mitternacht.“ Auch die kleinen Gewerbeeinheiten würden ihm gefallen, so Eberl. Ähnlich äußerte sich Hardi Lenk (SPD): „Es freut uns sehr, dass wir einen Club bekommen und kleinere Betriebe Platz finden.“ Dem Lob schlossen sich auch Sebastian Fügener (Grüne) und Martin Janner (PM) an.

Nähe zum Moor: Schutz vor Entwässerung

Janner äußerte aber auch Bedenken wegen der nahen Moorfläche. Stadtbaumeister Justus Klement verwies in dem Zusammenhang auf einen Katalog mit Maßnahmen zum Schutz des angrenzenden Hochmoors, den der Bauherr befolgen muss. Darin geht es vor allem darum, dass beim Bau das Moor nicht entwässert wird.

Klement erklärte auch, dass Clubs in Gewerbegebieten eigentlich nicht zulässig sind. Angesichts der Lage könne aber eine Ausnahme gewährt werden. Eine Ausnahmeregelung gibt es auch für die Parkplatzzahl: Berücksichtigt wird in der Berechnung eine Doppelnutzung – tagsüber Gewerbe, abends Club. Insgesamt sollen es 79 Auto- und 34 Fahrradstellplätze werden. Ebenso darf der Bauherr auf einen Spielplatz (ab vier Wohnungen Pflicht) verzichten. Am Ende stimmte der Ausschuss dem Bauantrag geschlossen zu.