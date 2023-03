Penzberger Feuerwehr zieht Bilanz: Über 2400 Stunden als Retter im Einsatz

Von: Franziska Seliger

Teilen

Zur Mitgliederversammlung waren zahlreiche Feuerwehrler ins Gerätehaus gekommen, außerdem Vertreter der anderen Blaulichtorganisationen und der Stadt. © Seliger

146 Einsätze, für die die 105 Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Penzberg im vergangenen Jahr insgesamt über 2400 Stunden ehrenamtlich im Einsatz waren – diese Zahlen legte Kommandantin Simone Abt am Freitag bei der Mitgliederversammlung vor und erinnerte dabei auch an manch kuriose Einsätze.

Penzberg – Simone Abt spricht nicht gerne über sich. Kein Wunder also, dass die Chefin der Penzberger Wehr mit keinem Wort auf ihr persönliches ersten Jahr als Kommandantin einging. Abt war im Mai vergangenen Jahres als erste Frau im Landkreis in diese Funktion gewählt worden (wir haben berichtet).

Stattdessen bedankte sich Abt in ihrem Bericht immer wieder bei ihrer Truppe für deren Leistungen, und präsentierte bei der jährlichen Mitgliederversammlung in der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses rund 45 Minuten lang Fakten und Zahlen zu Einsätzen, Übungen und Schulungen.

Demnach haben die aktuell 105 Aktiven – 15 Frauen und 90 Männer – im vergangenen Jahr 2441 Stunden in die insgesamt 146 Einsätze investiert. Zum Vergleich: 2021 waren es 162 Einsätze für damals noch insgesamt 102 aktiven Erwachsene.

Spinne aus dem Gartenhaus geholt und Großbrand verhindert

Wie schon 2021, handelte es sich auch 2022 bei dem Großteil der Einsätze um technische Hilfeleistungen. Darunter etwa Türöffnungen oder das Beseitigen von Ölspuren, aber auch dramatischere Einsätze: So haben die Penzberger Feuerwehrler etwa einen Menschen retten müssen, der unter einen Zug geraten war oder waren zweimal zu Vermisstensuchen ausgerückt. Auch ein laut Abt „sehr kurioser Einsatz“ habe sich ereignet, als eine „adipöse Dame“ auf ihrer Toilette feststeckte und von den Feuerwehrlern aus ihrer misslichen Lage befreit werden musste.

Auch tierisch ging es zu bei manchen Einsätzen: So mussten die Feuerwehrler eine Spinne aus einem Gartenhaus holen oder ein brennendes Storchennest löschen. Zu so genannten „Brandereignissen“ musste die Wehr 2022 insgesamt rund 50 Mal ausrücken, wobei es sich in 20 Fällen um kleinere Fälle wie etwa Kaminbrände gehandelt habe. Auch Fehlalarme privater Rauchmelder fallen in diese Kategorie. Unter diese „Brandereignisse“ fallen aber auch ein Wohnungsbrand im Penzberger Ortsteil Wölfl, der Brand eines Wohnmobils auf der A 95 oder die Explosion in einer Wohnung in Peißenberg (wir berichteten).

Ihren ersten Bericht als Kommandantin der Penzberger Wehr legte Simone Abt am Freitag ab. © Foto: Seliger

Was Abt besonders freute, ist die Tatsache, dass die Wehr im vergangenen Jahr zahlreiche neue Aktive dazugewonnen habe. So sei etwa die Zahl an aktiven Jugendlichen von neun im Jahr 2021 auf 17 zum Jahresende 2022 gestiegen.

Aber nicht nur für Einsätze haben die aktiven Feuerwehrler 2022 viele ehrenamtliche Stunden investiert. Allein für Lehrgänge, Übungen oder Leistungsprüfungen seien von den aktiven Jugendlichen und den Erwachsenen weitere 5064 Stunden geleistet worden, so Abt. „Das ist schon eine beeindruckende Zahl“, betonte die Kommandantin, die insbesondere die Jugendlichen für ihren Fleiß und für ihre Unterstützung etwa bei Sicherheitswachen lobte und betonte: „Ohne die Jugend geht‘s nicht voran. Die Jugend ist unsere Zukunft.“

Forderungen nach ordentlichem Feuerwehrhaus werden lauter

Mahnende Worte richtete Kommandantin Abt an Bürgermeister Stefan Korpan: Die Wehr brauche nun dringend ein größeres Feuerwehrhaus. In seinem Grußwort versprach Korpan, die Stadt werde nun ein Gutachten in Auftrag geben, das verschiedene „Entwicklungsmöglichkeiten“ für die Wehr und deren Finanzierungsbedarf ausloten solle; etwa Umbau oder Erweiterung des Bestandsgebäudes oder ein Neubau an anderer Stelle. „Das ist der Weg, den ich versprechen kann“, sagte Korpan. Mit dem Gutachten solle die Zukunft der Penzberger Wehr „auf feste Füße“ gestellt werden.

Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta freute das zu hören. Er forderte aber: „Ich verlasse mich darauf, dass jetzt konkrete Schritte getan werden und nicht nur geredet wird.“

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.