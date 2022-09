Einer der letzten Trachtenvereine in Penzberg

Von: Franziska Seliger

Teilen

Der Trachtenverein Birk‘nstoana ist einer von nur noch zwei Trachtenvereinen in Penzberg. Das Bild stammt aus dem Jahr 1928 und zeigt Vereinsmitglieder bei einer Plattlerprobe im Saal des Gasthauses „Staltacher Hof“. © Repro: Seliger

Am 2. September 1902 wurde der Penzberger Trachtenverein Birk‘nstoana gegründet. Anlässlich des 120-jährigen Jubiläums wirft die Heimatzeitung einen Blick zurück auf die Geschichte des Traditionsvereins – einem der letzten Trachtenvereine in der Stadt. Doch Angst vor der Zukunft haben die Birk‘nstoana keine.

Penzberg – 25 Personen waren es, die am 2. September 1902 in die Gaststätte „Glück auf“ kamen und den Trachtenverein Birk‘nstoana Penzberg aus der Taufe hoben. Ihr Anliegen war es, in dem aufstrebenden Bergbauort „Sitt und Tracht“ zu erhalten und den Menschen, die aus den verschiedensten Regionen Europas in Penzberg zusammenkamen, „Gemeinschaft und Zusammenhalt“ zu vermitteln, wie in der Chronik des Vereins nachzulesen ist. Zum ersten Vorsitzenden wurde Schorsch Schmid gewählt. 1907 beschlossen die Trachtler dann, dass „unbescholtene Weiberleut“ in den Verein aufgenommen werden, wenn sie das 18. Lebensjahr überschritten haben. Laut Vereins-Geschichte waren es auch die Birk‘nstoana, die ein paar Jahre später den Anstoß zur Gründung des Loisachgaus gaben und mit Peter Schweitzer den ersten Gauvorsitzenden stellten.

Drittes Reich: Zwölf Jahre war der Verein „ausgelöscht“

Das „schlimmste Kapitel“ in der Vereinsgeschichte wurde laut Chronik dann am 11. März 1934 geschrieben, als die Machthaber des Dritten Reichs die Birk‘nstoana zwecks Gleichschaltung in den Saal des „Bayrischen Hofs“ bestellten. Für zwölf Jahre war der Verein dann „ausgelöscht“, schreibt die Chronik zu diesem Ereignis.

Erst im März 1946 erwarb Alois Dietlinger eine Genehmigung zur Weiterführung des Vereins und rief die verbliebenen Getreuen zu einer Versammlung, in der beschlossen wurde, den Trachtenverein weiterzuführen. Schnell habe dieser dann neue Mitglieder gefunden und vielfältige Aktivitäten entwickelt. Seit seinem Bestehen richtete der Verein beispielsweise bereits mehrfach das Loisachgaufest aus. Auch am Preisplattln nehmen die Birk‘nstoana regelmäßig und mitunter mit großem Erfolg teil. Das nächste Mal übrigens heuer im Oktober, wie die heutige erste Vorsitzende Ingrid Schaffer erzählt.

1953 drohte der Ausschluss aus dem Gauverband

Eine Fahrt zu den Bundesjugendspielen nach Rumänien 1953 wurde dem Verein allerdings von vielen Trachtenkameraden „sehr übel genommen“, so die Chronik. Sogar der Ausschluss aus dem Gauverband sei den Birk‘nstoanan angedroht worden. Nur der Umsichtigkeit des Gauvorsitzenden Franz Sappl sei es zu verdanken gewesen, dass der Verein nicht aus dem Gauverband ausgeschlossen wurde.

Eine besondere Ehre für die Birk‘nstoana war laut Chronik die Teilnahme ihres Mitglieds Andreas Länger bei der Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in der Allianz Arena in München. Und 2015, als kein Trachtenverein für die Durchführung des Loisachgaufestes gefunden werden konnte, beschlossen die Birk‘nstoana, das Gaufest am Sitz des Gaus – also in Penzberg – stattfinden zu lassen. Die Ausrichtung habe der Gau mit den ortsansässigen und umliegenden Vereinen übernommen.

Damals war Ingrid Schaffer bereits seit 18 Jahren Jugendleiterin im Verein. Nach einer ersten Amtsperiode von 2007 bis 2013 ist sie seit 2017 außerdem erneut als erste Vorsitzende tätig. Schaffer blickt mit Stolz auf die Geschichte der Birk‘nstoana zurück. „Früher gab es sechs Trachtenvereine in Penzberg. Jetzt sind es noch zwei“, erzählt sie. Angst um den Fortbestand ihrer Birk‘nstoana habe sie aber nicht. Denn zumindest im Moment plage den Verein keine Nachwuchssorgen. Kinder und Jugendliche, die – meist zusammen mit ihren Eltern – dem Verein angehörten und sich aktiv am Vereinsleben beteiligten, gäbe es genug. Und wer als junger Mensch dem Verein beitrete, bleibe ihm meist auch als Erwachsener treu, weiß Schaffer aus Erfahrung. Dazu kämen rund 110 erwachsene Mitglieder. Für sie alle laufe das Vereinsleben nach der Corona-Pandemie nun langsam wieder an, so Schaffer.

Kameradschaft und Zusammenhalt als zentrale Werte

„Kameradschaft und Zusammenhalt“: Das sind die beiden Werte, die für die vereinsvorsitzende den Reiz von Trachtenvereinen ausmachen. Werte, die in der heutigen Zeit wieder für mehr Menschen an Wert gewinnen. Auch für die Aufnahme von Menschen aus anderen Ländern sei man offen. Immerhin gilt Penzberg als die „Stadt der 87 Nationen“.

Ein großes Fest anlässlich des Gründungstags am 2. September sei nicht geplant, sagt Schaffer. Die Birk‘nstoana hätten ihr besonderes Jubiläum bereits im Rahmen des Jahrtags der Trachtenvereine am 15. August gemeinsam mit den „Loisachtalern“ aus Maxkron gefeiert. Bereits seit 1956 begehen die Penzberger Trachtenvereine jedes Jahr den Jahrtag an Mariä Himmelfahrt zusammen.