Nach blutigem Ehedrama: Täter legt Geständnis ab

Von: Angela Walser

Teilen

Vor dem Landgericht München II wird über die Beziehungstat verhandelt (Symbolfoto). © dpa

Im Prozess um den Mordversuch eines Manns an seiner Ehefrau hat der 40-Jährige über seinen Anwalt die Beziehungstat gestanden. Ein Urteil gegen den in Penzberg lebenden Mann ist am Montag aber noch nicht gefallen.

Penzberg – Am dritten Verhandlungstag vor dem Landgericht München II räumte der 40-Jährige am Montag ein, aus einem Streit mit gegenseitigen Demütigungen und Beleidigungen, seiner Frau zwei Faustschläge ins Gesicht verpasst und anschließend auf die seitlich am Boden liegende Mutter eingestochen zu haben.

Eine wirkliche Begründung oder ein Motiv lieferte der Angeklagte nicht

Eine wirkliche Begründung oder ein Motiv lieferte der Verteidiger im Namen seines Mandanten nicht. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Zur Wiedergutmachung der schrecklichen Tat bot der 40-Jährige einen Täter-Opfer-Ausgleich in Höhe von 10.000 Euro an. Außerdem soll der Frau in der Heimat in Kundus (Afghanistan) eine Immobilie übertragen werden.

Angeblich war die Gewaltattacke im Juli 2021 in einer Art Rausch passiert. Demnach kam der frühere Gemüsehändler aus Afghanistan erst wieder zu sich, als er die Schreie seiner Töchter vernahm. Sein Opfer hatte sich zu Nachbarn flüchten können, die Töchter schrien angstvoll und lautstark angesichts der blutüberströmten Mutter. Der Angeklagte war ihr noch mit einem Messer und einer Eisenstange hinterher gerannt. Erst als er seine blutende und weinende Frau entdeckte, soll er wieder zu Sinnen gekommen sein. Drei Nachbarn, darunter ein Polizeibeamter im Ruhestand, hielten ihn fest, ohne ihn groß fixieren zu müssen. Der 40-Jährige war an einem Gartenzaun in die Hocke gerutscht und hatte sich nicht mehr bewegt.

Große Sorge um die kleineren Kinder

In großer Sorge waren die Nachbarn, die sich zum sonntäglichen Familienessen getroffen hatten, um die kleineren Kinder. Eine Mutter, die durch das Geschrei auf die Tat aufmerksam geworden war, wagte sich in das Haus der achtköpfigen Familie. In der Wohnung traf sie auf Nebelschwaden, die sie auf erhöhten Drogenkonsum zurückführte. Doch von den Kindern gab es keine Spur. Die befanden sich zu diesem Zeitpunkt schon sicher in der Obhut der anderen Nachbarn, welche auch die verletzte Mutter betreuten.

Laut Verteidiger hatte der Angeklagte über den Tag viel Alkohol getrunken

Laut Angaben des Verteidigers hatte der 40-Jährige über den Tag verteilt viel Alkohol getrunken. Mit einem Besucher brachte er es angeblich auf fünf Halbe Bier und zweieinhalb Wodkaflaschen. Auf die späteren Tatzeugen machte er allerdings keinen betrunkenen, sondern eher einen unter Drogen stehenden Eindruck. Sein Blick sei ins Leere gegangen, hieß es. Die Frau überlebte die Attacke. Als Nebenklägerin verfolgt sie den Prozess. Der Prozess dauert an.