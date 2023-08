„Mir stinkt das gewaltig“: Reutberger Brauerei hat vom Festwirt in Penzberg immer noch kein Geld gesehen

Von: Franziska Seliger

Die Stimmung auf dem Penzberger Volksfest ist bisher ungetrübt. Doch hinter den Kulissen rumort es gewaltig. © Ralf Ruder

Der Chef der Brauerei Reutberg, August Maerz, erhebt Vorwürfe gegen Holger Regler. Der Festwirt des Penzberger Volksfests habe seine Rechnung aus dem vergangenen Jahr in Höhe von 37 000 Euro immer noch nicht bezahlt. Regler wehrt sich.

Penzberg – Holterdiepolter war im vergangenen Jahr das Penzberger Volksfest doch noch organisiert worden, nachdem der langjährige Festwirt Christian Fahrenschon überraschend abgesprungen war. Holger Regler aus Eichstätt sprang damals kurzfristig als Ersatz-Festwirt ein. Das Bier lieferte die Klosterbrauerei Reutberg.

Ganz reibungslos lief diese Hauruck-Veranstaltung damals nicht. Unter anderem gab es Beschwerden von Festbesuchern wegen langer Wartezeiten auf Speiß und Trank. Trotzdem stand schon kurz nach dem Volksfest 2022 fest, das Regler auch bei der Penzberger Wiesn in diesem Jahr als Festwirt fungieren würde.

Während für Regler also gerade seine zweite Saison auf der Berghalde läuft, meldet sich Reutberg-Chef August Maerz zu Wort und erhebt Vorwürfe gegen den 50-jährigen Festwirt: Regler habe seine Rechnung unter anderem für das gelieferte Bier sowie die Leihgebühr für die Biertisch-Garnituren aus dem vergangenen Jahr in Höhe von 37 000 Euro noch nicht bezahlt, so Maerz im Gespräch mit der Heimatzeitung. „Mir stinkt das gewaltig. So geht man mit den Leuten nicht um“, macht Maerz seinem Ärger Luft. Wie er erläutert, habe seine Brauerei Regler für die Penzberger Wiesn 2022 nicht nur das Bier geliefert, sondern ihm auch Bedienungen vermittelt oder die Ausrüstung für den Schankbetrieb gestellt. „Ohne uns wäre letztes Jahr nichts gegangen“, stellt Maerz klar.

„Wir haben uns einen Hax aus`grissen - Für nix und wieder nix“

Nachdem Regler auch Monate nach des Fest besagte Rechnung nicht beglichen habe, habe er sich schließlich im Februar an Bürgermeister Stefan Korpan gewandt und ihn um Vermittlung gebeten, so Maerz weiter. Der Bürgermeister habe ihm diese Unterstützung auch zugesagt. Doch gehört habe er aus dem Rathaus nichts mehr. Im Mai habe er dann erneut versucht, Korpan per Mail oder Telefon zu erreichen – jedoch vergeblich. Dass ihn die Lokalpolitik in dieser Sache so im Sich gelassen habe, „stinkt mir gewaltig“, wettert Maerz und betont: „Für uns war es ein brutaler Stress, als kleine Brauerei in nur drei Wochen ein Volksfest auf die Beine zu stellen.“ Was Maerz vor diesem Hintergrund auch ärgert: Dass in diesem Jahr nicht sein Betrieb das Bier liefert, sondern die Augustiner-Brauerei. „Wir haben uns einen Hax aus‘grissen – Für nix und wieder nix.“

Mittlerweile sei er wegen der offenen Rechnung bei einem Rechtsanwalt gewesen. Über das Amtsgericht sei Regler ein Mahnbescheid zugestellt worden. Doch darauf habe der Festwirt nicht reagiert. Nicht einmal Einspruch dagegen habe Regler eingelegt und auch auf Anrufe seinerseits nicht reagiert, sagt Maerz. Am 17. August, ein paar Tage vor der Eröffnung des diesjährigen Volksfestes, sei Regler dann ein Vollstreckungsbescheid zugegangen. Doch gemeldet habe sich der Festwirt immer noch nicht bei ihm, sagt Maerz.

Festwirt: „Hat mir nie eine richtige Rechnung gestellt“

Festwirt Regler hingegen möchte die Vorwürfe des Brauerei-Chefs so nicht stehen lassen und bezeichnet sie als „geschäftsschädigend“. Er beteuert auf Nachfrage, die Reutberg-Brauerei „hat mir nie eine richtige Rechnung gestellt“. Mit „richtig“ meint Regler die seiner Ansicht nach richtige Höhe der Rechnungssumme. Denn laut dem Festwirt schuldet er der Brauerei eine Summe in Höhe von 23 000 Euro. Sollte er eine Rechnung in dieser Höhe erhalten, „würde ich die auch bezahlen.“

Nun liegt die Sache bei den Anwälten

Dass die geforderte Summe seiner Ansicht nach zu hoch ist, habe er der Brauerei auch mitgeteilt. „Es hieß, das wird geändert.“ Doch eine korrigierte Rechnung habe er bis heute nicht erhalten. Dass er Maerz 37 000 Euro schuldet, bestreitet Regler. „Das kann nicht sein.“ Das würden Lieferscheine belegen. Außerdem sei damals nicht benötigtes Bier an die Brauerei zurückgegangen. Aufgrund der Recherche unserer Zeitung hat Regler mittlerweile Kontakt zu einem Anwalt aufgenommen. Das Ergebnis dieser Beratung: Die Brauerei müsse ihre Rechnung berichtigen. „Dann kriegt sie ihr Geld“, so Regler.

Bürgermeister Stefan Korpan bestätigt auf Nachfrage, dass sich Brauerei-Chef Maerz mit der Bitte um Vermittlung an ihn gewandt hat. Das habe er auch versucht, versichert Korpan. Mehr könne die Stadt aber nicht tun, denn: „Die Stadt hat damit nichts zu tun.“ Bei der Stadt habe Regler auf jeden Fall alle Rechnungen aus dem vergangenen Jahr bezahlt.