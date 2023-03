BRK-Rettungsdienst in Penzberg braucht dringend mehr Platz - eine Notlösung „würde wehtun“

Von: Wolfgang Schörner

Vor über 40 Jahren wurde das BRK-Haus an der Winterstraße in Penzberg bezogen. Für die heutigen Anforderungen ist es längst zu klein. © Wolfgang Schörner

Das BRK-Haus in Penzberg platzt aus allen Nähten. Der Rettungsdienst benötigt dringend mehr Platz für seine Fahrzeuge und Mitarbeiter. Doch bisher gibt es kein Ersatzgrundstück. Bei der Stadt spricht man von einer schwierigen Situation. Beim BRK-Kreisverband heißt es, dass noch heuer eine Entscheidung fallen muss.

Penzberg – 1981 wurde das BRK-Haus an der Winterstraße bezogen. Für die heutigen Anforderungen ist es jedoch zu klein. Eine Lösung hätte sich beinahe mit dem Umbau der Layritzhalle in ein Blaulichtzentrum ergeben. Die Idee war, dass dort neben der Feuerwehr auch das BRK einziehen sollte. Als jedoch eine Stadtratsmehrheit im Herbst 2020 auf Vorschlag der PM-Fraktion entschied, dass in der Halle die neue Energiezentrale der Stadtwerke entstehen soll, war die Sache vom Tisch. Später zerschlug sich offenbar auch der Plan, im Umfeld der Halle eine neue Rettungswache zu schaffen. Eine neue Lösung gibt es bislang nicht.

Das Problem sprach diese Woche Anette Völker-Rasor (PM) im Stadtrat an. Sie fragte, welche Ideen es gibt, und verwies zugleich auf die Reformpläne des Bundesgesundheitsministers, durch die das BRK voraussichtlich noch mehr Bedeutung bei Transporten und Notfallversorgung erhalten werde.

Bürgermeister: Es ist schwierig, ein Grundstück zu finden

Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) antwortete, es sei sehr schwierig, ein Grundstück zu finden. Die Stadt habe, nachdem das Blaulichtzentrum nicht zustande kam, dem BRK in den vergangenen drei Jahren „,drei, vier Grundstücke angeboten, die aus unterschiedlichen Gründen abgelehnt wurden“. Man sei „wirklich dran an der Sache“, versicherte er. Laut Korpan lehnt das BRK selbst einen Grundstückskauf ab. Was bedeutet: Die Stadt muss, falls sie keine eigene Fläche zur Verfügung stellen kann, selbst ein Grundstück kaufen, das sie dann ans BRK verpachtet. Sollte keine Lösung gefunden werden, würde das BRK den aktuellen Standort sanieren, Bergwacht und Wasserwacht müssten aber raus – so hat es Korpan vernommen. Der eine oder andere, sagte er, wolle da wohl den Schwarzen Peter der Stadt zuschieben. Dies müsse er zurückweisen.

BRK-Kreisverband: Lösung ist „absolut dringend“ nötig

Anke Ringel, die seit 1. März BRK-Kreisgeschäftsführerin ist, bestätigte auf Anfrage, dass wegen der beengten Verhältnisse „absolut dringend“ eine Lösung nötig ist. Geeignet ist ihr zufolge aber nicht jeder Standort (die Eignung muss letztlich per Gutachten des Innenministeriums festgestellt werden). So müsse der Rettungsdienst bestimmte Hilfsfristen – zwölf Minuten zum Einsatzort – einhalten können. Man brauche einen Standort, von dem aus die Penzberger Stadtteile gut erreichbar sind und von dem man auch schnell auf den Ausfallstraßen ist. Ein Grundstück, das machbar wäre, sei dem BRK aber noch nicht angeboten worden, erklärte die Kreisgeschäftsführerin. Ins Detail wollte sie auf Nachfrage allerdings nicht gehen.

Alternative als Notlösung: „Das würde wehtun“

Die Alternative wäre ihr zufolge, dass das BRK ihren Standort an der Winterstraße saniert. Dies, so Ringel, habe man in den vergangenen Jahren nicht gemacht, in Erwartung, dass die Stadt ein Grundstück auf Erbpacht zur Verfügung stellt. Sie bestätigt, dass in diesem Fall Bergwacht und Wasserwacht verlagert werden müssten. Eine andere Möglichkeit gebe es dann nicht, erklärte sie. „Das wäre aber eine Notlösung und würde nicht unserem Wunsch entsprechen“, sagte sie. „Das würde wehtun.“ Denn BRK, Wasserwacht und Bergwacht seien eine Gemeinschaft, „die zusammengehört“.

Der Platz für Mitarbeiter und Rettungsfahrzeuge ist zwar bereits jetzt knapp. Der Druck auf eine Lösung für das Platzproblem könnten wegen der Reformpläne des Bundes aber noch größer werden. Die Einsätze würden häufiger und die Fahrten immer weiter, erklärte Ringel. Man müsse damit rechnen, dass die Rettungsdienste eher größer als kleiner werden. „Wir müssen uns auf Wachstum einstellen.“

An einer guten Zusammenarbeit mit der Stadt Penzberg sei ihr sehr gelegen. „Wir wollen konstruktiv nach einer zeitnahen Lösung suchen“, so die Geschäftsführerin. „Wichtig ist, dass wir eine Perspektive haben, dafür brauchen wir die Stadt.“