Penzberg hat jetzt einen „Bürgerbahnhof“: Neues „Herzstück“ eröffnet

Von: Franziska Seliger

„Hier kann was stattfinden“: Ehrenamtsförderer Thomas Kapfer-Arrington (li.) zeigte sich bei seiner Rede zur Eröffnung überzeugt, dass der neue „Bürgerbahnhof“ eine Zukunft hat. © Franziska Seliger

Penzberg hat ein neues „Herzstück“. Als krönender Abschluss des Stadtfestes wurde am Sonntag der neue „Bürgerbahnhof“ eröffnet. Das Interesse der Penzberger daran war schon vor dieser offiziellen Einweihung groß.

Penzberg – Bis spät hinein in die Nacht auf Sonntag haben die Mitglieder der Penzberger Bahnhofsfreunde „Penzberg 2030“ zusammen mit engagierten Bürgern gewerkelt, um in einem Workshop im Rahmen des Stadtfestes noch fehlendes Mobiliar für den neuen Bürgerbahnhof zu zimmern, den sie auch gerne als neues „Herzstück“ der Stadt bezeichnen. „Um 23 Uhr war dann alles fertig – und wir mit unseren Nerven auch“, bilanzierte Thomas Kapfer-Arrington bei der Eröffnung am Sonntagabend. Der Ehrenamtsförderer der Stadt hatte das Projekt, die einstige Wartehalle in einen neuen Bürgertreff zu verwandeln, wesentlich koordiniert und machte vor den zahlreich erschienenen Gästen keinen Hehl daraus, dass er stolz ist auf das Geleistete.

Platz für Begegnungen, kleine Konzerte und Ausstellungen

Dass der neue Bürgerbahnhof, in dem Platz sein soll für Begegnungen und Veranstaltungen wie kleine Konzerte oder Ausstellungen, von den Menschen in Penzberg angenommen wird, davon ist Kapfer-Arrington überzeugt. „Das Konzept hat sich schon bewährt.“ Denn bereits Stunden vor der Eröffnung seien die unterschiedlichsten Menschen vorbeigekommen, um zu sehen, was sich in der ehemaligen Wartehalle entwickele. Auch viele junge Leute seien am Samstagabend gekommen, weil sie gedacht hätten, hier sei etwas geboten. „Die Penzberger freuen sich auf ihren Bahnhof“, sagte der Ehrenamtsförderer und dankte den vielen ehrenamtlichen Helfen für ihr Engagement bei der Umgestaltung. So seien beim Workshop unter anderem noch mobile Bühnenpodeste für den neuen Treffpunkt gezimmert worden.

„Wow - das ist toll geworden“

Auch Paul Wiggermann, zum ersten Juli neuer Werkleiter der Firma Roche, gestand, er habe erst kürzlich bei seiner Ankunft mit dem Zug mit Blick auf die fast fertig umgestaltete Wartehalle gedacht: „Das muss eine In-Location sein.“ Jetzt, im komplett fertigen Zustand, könne er nur sagen: „Wow – ist das toll geworden.“ Und: „Ich freue mich darauf, was hier noch alles entsteht“. Er könne sich durchaus vorstellen, dass auch seine Firma hier Veranstaltungen abhalten könnte, sagte Wiggermann.

Auch Kapfer-Arrington war mit der erfolgten Renovierung und Umgestaltung des einstigen Warteraums in einen großen Veranstaltungsraum mit angegliederter Küche und Aufenthaltsbereich sehr zufrieden. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Hier kann was stattfinden – mehr als nur warten.“

Bürgerbahnhof-Thema war aus dem Wahlkampf herausgehalten worden

In einem kurzen Rückblick erinnerte er an die ersten Überlegungen zur Umgestaltung der Wartehalle in einen Bürgerbahnhof. Dass man dieses Thema aus dem Kommunal-Wahlkampf herausgehalten hatte, sei „eine gute Entscheidung“ gewesen. Nun könne er nur hoffen, dass die Penzberger Bürger und Vereine ihr neues „Herzstück“ auch fleißig nutzen.

Bürgermeister Stefan Korpan bezeichnete die Eröffnung des Bürgerbahnhofs als „krönenden Abschluss“ des Stadtfestes, das ein voller Erfolg gewesen sei. „Jeder hat die Zeit genossen“. Der Freitagabend sei zwar verregnet gewesen. Aber zur Rocknacht seien am Samstagabend rund 3000 Menschen auf den Stadtplatz gekommen.

Beeindruckend, was engagierte Bürger geschaffen haben

Dass das Fest gelungen war, das betonte auch Ulrich Opitz. „Es hat unheimlich Spaß gemacht“, bilanzierte der scheidende Werkleiter von Roche, für den seine kurze Rede an diesem Abend eigenen Angaben zufolge der letzte öffentliche Auftritt vor Beginn seines Ruhestands war. Mit Blick auf den neuen Bürgerbahnhof sagte Opitz, es beeindrucke ihn, was die Initiative von engagierten Bürgern hier bewirkt habe. Wie berichtet, handelt es sich bei der Umgestaltung um eine Zwischennutzung. Was insgesamt mit dem Bahnhofsgebäude geschieht, muss der Stadtrat erst noch entscheiden.