Bürgerinitiative zur Hotel-Entscheidung in Penzberg: „Wir sind überglücklich“

Jubelstimmung herrscht in Penzberg bei den Gegnern des Hotelstandorts. Es war ihr zweiter Sieg bei einem Bürgerentscheid.

Penzberg – Viel Geduld mussten Gegner und Befürworter des möglichen Hotelstandorts in Penzberg haben. Erst um 1.30 Uhr wurde am späten Sonntagabend das Ergebnis zum Bürgerentscheid verkündet: ein klares Nein mit 60,57 Prozent. Bei den Gegnern herrschte Jubelstimmung – es war ihr zweiter Sieg in einem Hotel-Bürgerentscheid.

„Wir sind alle miteinander überglücklich“, sagte Bärbel Bierling, Sprecherin der Initiative „Kein Hotel am Hubersee“, kurz nach der Bekanntgabe. „Wir haben gegen eine Übermacht gekämpft.“ Man habe geringere finanzielle Mittel gehabt als die Stadt, die 30 000 Euro für einen Hotel-Moderator und zusätzlich Geld für Werbung ausgegeben habe, sagte Bierling. Ob sie mit dem deutlichen Ergebnis gerechnet hat? „Wir haben zwischen 60 und 70 Prozent geschätzt“, antwortete die Sprecherin. Sie hoffe nun, dass jetzt erst einmal Ruhe ist. „Ein Jahr Frist muss die Stadt auf jeden Fall einhalten“, sagte Bierling – so lange ist die Stadt gesetzlich an den Bürgerentscheid gebunden, zumindest, was den abgelehnten Standort an der Gut-Hub-Zufahrt bei der Seeshaupter Straße angeht.

Die Bürgerinitiative um Bärbel Bierling und Dr. Volker Hoensch hat damit den zweiten Hotel-Bürgerentscheid gewonnen. Im Februar 2015 ging es allerdings knapper aus. Damals votierten 53,5 Prozent gegen einen Standort zwischen Hubersee und Kreisverkehr an der Seeshaupter Straße, der nur wenige hundert Meter vom aktuellen Bürgerentscheid-Standort entfernt liegt.

Bürgermeisterin Elke Zehetner war bereits vier Stunden vor Ende des Auszählmarathons ans Mikrofon in der Rathauspassage getreten. Zu der Zeit mussten die Wahlhelfer noch die Kreuzchen zu Landtags- und Bezirkstagswahl zählen. Zehetner sagte, die Bürgerentscheide hätten „die Stadtgesellschaft unangenehm gespalten“. Sie erklärte aber auch, sie freue sich über alle mutigen Bürger, die mitdiskutiert hatten. Dass die vergangenen Tage und Wochen an Zehetner („Mit ist es nie schlechter gegangen als heute“) gezerrt haben, war zu spüren. Sie sagte, sie wünsche sich „ein klares Ergebnis“, dem sich der Unterlegene fügen müsse.

Die deutliche Niederlage beim Hotelstandort musste die Bürgermeisterin dann kurz nach 1.30 Uhr verkünden. „Die Stadt respektiert diese Entscheidung, sie wurde in einer demokratischen Form der Willensäußerung gefällt“, sagte Zehetner in einer ersten Reaktion. Sie bitte alle Beteiligten, dies auch zu tun. „Wir bedauern aber die Ablehnung des Standorts außerordentlich.“ Man habe die eigenen Sachargumente nicht überzeugend genug an die Menschen bringen können. Zehetner sagte zudem, man wolle „das Ergebnis erst intern bewerten, um dann eine Stellungnahme abzugeben“. Das soll offenbar an diesem Dienstag geschehen.

Enttäuschung herrschte bei den Standort-Befürwortern aus der Initiative „Penzberg initiativ“, die ebenfalls bis nach Mitternacht ausgeharrt hatten. Sie könnten es kaum glauben, dass in Penzberg erst einmal kein neues Hotel gebaut werde, sagte Ulrich Welzel, der jenen 39,43 Prozent dankte, die mit Ja gestimmt hatten. „Wir bedauern sehr, dass wir uns mit unserer Kampagne nicht durchsetzen konnten.“ Es sei letztlich gegen eine Weiterentwicklung Penzbergs gestimmt worden. Welzel sagte, man habe viel Rückenwind gehabt, der Gegenwind sei aber stärker gewesen. „Er blies mit unlauteren Mitteln.“ Es habe „angstmachende Horrorszenarien“ gegeben.

Die vergangenen Bürgerdialog-Wochen bezeichnete Welzel aber auch als „tolle Erfahrung“. Die Initiative werde sich gern einbringen, sagte er, wenn jemand anderes in ein, zwei oder drei Jahren wieder einen Hotelstandort in Angriff nehmen wolle. Wolfgang Schörner