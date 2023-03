„So ganz wohl war keinem“: Busbahnhof-Vorschlag in Penzberg nach nur zwei Wochen wieder vom Tisch

Von: Wolfgang Schörner

Die günstigste Lösung wäre, die Philippstraße im Bereich des Bahnhofs zur Einbahnstraße zu machen, damit künftig überlange Busse am Busbahnhof (im Hintergrund) Platz haben; rechts ein Teil des Bahnhofgebäudes, links ein noch unbebautes, privates Grundstück, auf dem ein Wohn- und Geschäftshaus geplant ist. © Wolfgang Schörner

Vom Tisch ist der Vorschlag, den Penzberger Busbahnhof auf einen fast 90 Meter langen Streifen zwischen Gleis und früherer Post zu verlegen. Der Stadtrat lehnte die Empfehlung des Bauausschusses ab, der davon selbst nicht überzeugt war. Eine neue Lösung gibt es aber noch nicht. Der Stadtrat sucht nun Expertenrat.

Penzberg – Schnell war am Dienstagabend im Stadtrat klar, dass der Vorschlag, den Busbahnhof auf einen Streifen entlang des Bahngleises zu verlegen, wieder einkassiert wird. „So ganz wohl“ sei im Bauausschuss keinem gewesen, sagte Adrian Leinweber (SPD), der vor zwei Wochen nur Zuhörer war. Es habe „tatsächlich jeder mit sich gerungen“, bestätigte Maria Probst (CSU). Offenbar hatte es auch Rückmeldungen aus der Bevölkerung gegeben. Gegen einen Abriss des Wohnhauses Philippstraße 30 hatte sich insbesondere der Denkmalverein gewandt.

Mehrere Probleme bei Busbahnhof-Variante

Kerstin Engel (Grüne) zählte am Dienstag mehrere Probleme der Variante auf: sehr teuer, ein massiver Eingriff in die Grünfläche, Lärmprobleme für die Nachbarn, Schüler müssten auf dem Weg zum Bahnhof die Bus-Zufahrt queren, und das städtische Wohnhaus an der Philippstraße 30 würde abgerissen. Markus Bocksberger (PM) fügte an, dass ohnehin nur sechs der sieben vom RVO gewünschten Busplätze vorgesehen waren und der Höhenunterschied zur Philippstraße „extrem“ sei. In der Sitzung hieß es ebenso, dass keiner wisse, wie sich die Mobilität in zehn Jahren entwickle und ob ein Busbahnhof mit diesen Ausmaßen noch benötigt wird.

„Pfiffige Idee“: ein Hostel mit Bahnwaggons zum Übernachten

Leinweber berichtete zudem, dass sich für den Streifen eine neue Idee ergeben habe, „die uns besser gefällt“. Sein Fraktionskollege Hardi Lenk (SPD) sagte, ein ehemaliges Stadtratsmitglied – gemeint war Alexandra Link-Lichius – habe die „pfiffige Idee“ vorgebracht, aus dem Haus ein günstiges Hostel zu machen, samt „familientauglichem Garten“ und umgebauten Bahn-Waggons zum Übernachten. Es sei Wert, näher darauf einzugehen, sagte Lenk. Zumindest am Dienstag geschah das nicht. Jack Eberl (FLP) sagte, ein Hostel sei keine Aufgabe der Stadt, sondern die eines Investors, der bei der Stadt anfragen müsste. „Dann können wir überlegen, ob so etwas gemacht wird.“

Neue Lösung für Busbahnhof gab es am Dienstag nicht

Die Busbahnhof-Variante des Bauausschusses war zwar vom Tisch, eine neue Lösung gab es am Dienstag aber auch nicht. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) erinnerte nochmals daran, dass die kostengünstigste Variante sei, den Busbahnhof am aktuellen Ort zu lassen und für die Philippstraße dort eine Einbahnregelung einzuführen, damit überlange Busse Platz haben. Keine Rolle mehr spielte die Variante, den Busbahnhof auf die Westseite der Gleise zu verlegen. Dies, hieß es, würde den Erlös der Stadt massiv schmälern, wenn die Fläche dort, wie geplant, verkauft wird. Angesprochen wurde auch die Möglichkeit, nur für Regionalbusse an anderer Stelle einen neuen Busbahnhof zu schaffen, etwa am früheren Schlachthofgelände, was aber nicht weiter besprochen wurde.

Kontroverse Ansichten über weiteres Vorgehen

Kontrovers diskutiert wurde das weitere Vorgehen. So setzten sich Grüne und PM dafür ein, die Standortfrage dem Architektenwettbewerb für das Bahnhofsumfeld zu überlassen. Stadtbaumeister Justus Klement warnte allerdings vor einem Zeitproblem. Denn bis zur Landesgartenschau 2028 soll das Bahnhofsumfeld fertig sein. Laut aktuellem Zeitplan wäre der Umbau für 2027 vorgesehen. Überlässt der Stadtrat die Standortfrage dem Wettbewerb, würde es ein Jahr länger dauern, so Klement.

Expertenrat von Preisrichtern des Wettbewerbs

Er schlug als Kompromiss vor, die Frage am 19. April zu diskutieren, wenn die nächste Vorbesprechung der Wettbewerb-Preisrichter stattfindet. Dies wäre die „beste Beratungsrunde, die Sie bekommen können“, sagte Klement. Darauf einigte sich der Stadtrat am Ende einstimmig. Auch die Vorsitzende des Preisgerichts, Prof. Ingrid Burgstaller, hatte im Vorfeld empfohlen, dass der Stadtrat selbst über den Standort entscheidet und den Architekten konkrete Vorgaben macht. Übrigens: Sie fand den Vorschlag richtig, den Busbahnhof auf den Streifen entlang des Gleises zu verlegen.

Elke Zehetner (SPD) warb am Dienstag noch dafür, die Bevölkerung einzubinden, „bevor dies im schlimmsten Fall in einen Bürgerentscheid mündet“. Ob das Treffen im April öffentlich oder in Teilen öffentlich ist, soll nun noch geklärt werden.