Campingkocher in der Kabine - Fahrer löst Lkw-Brand aus

Ein Lkw-Fahrer wollte in der Fahrerkabine mit seinem Campingkocher sein Essen zubereiten - und löste damit in Penzberg einen Brand aus.

Penzberg - Zu dem Lkw-Brand kam es am Dienstag in der Früh auf einem Parkplatz an der Seeshaupter Straße in Penzberg. Der 58-jährige moldauische Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Sattelauflieger wollte sich laut Polizeiangaben gegen 7.15 Uhr in der Fahrerkabine seiner Sattelzugmaschine eine warme Mahlzeit mittels eines Campingkochers zubereiten. Als er den Kocher anzündete, kam es jedoch zu einer Verpuffung. Durch die Stichflamme, so die Polizei, begann die Fahrerkabine zu brennen.

Der Fahrer konnte rechtzeitig aus der Fahrerkabine springen. Durch die Stichflamme wurde er laut Polizei leicht im Gesicht und an den Händen verletzt. Die Fahrerkabine brannte vollständig aus.

Ein Übergreifen der Flammen auf den Sattelauflieger konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Laut dem Penzberger Kommandanten Christian Abt war zudem kein Gebäude gefährdet. Bei den Löscharbeiten wurde die Penzberger Feuerwehr - sie rückte mit 20 Einsatzkräften an - durch die Roche-Werkfeuerwehr unterstützt.

Der Rettungsdienst brachte den Lkw-Fahrer ins Penzberger Krankenhaus. Den Fahrer erwarte nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung, teilte die Polizei mit. Die Höhe des Schadens ist ihr zufolge zur Zeit noch nicht bekannt.