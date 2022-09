Schuldnerberatung kehrt nach Penzberg zurück - Nachfrage ist hoch und wird wohl noch steigen

Von: Wolfgang Schörner

Einen deutlichen Anstieg von Hilfesuchenden verzeichnen die Schuldnerberatungsstellen – auch im Landkreis. © Werner Krueper

In Penzberg wird es in Kürze wieder eine Schuldner- und Insolvenzberatung geben, betrieben von der Caritas. Bisher mussten Ratsuchende extra nach Weilheim fahren. Die Nachfrage ist hoch – 20 bis 25 Prozent der Menschen, die in Weilheim beraten werden, kommen aus Penzberg.

Penzberg – Die Weilheimerin Gabriele Schweiger-Koterba wird in Penzberg die Schuldner- und Insolvenzberatung übernehmen. Im Laufe des Oktobers, womöglich Mitte des Monats, soll es losgehen, anfangs mit einem halben, dann vielleicht mit einem ganzen Tag. Der genaue Starttermin und die genauen Zeiten stehen noch nicht fest. Beraten wird die 57-Jährige die Ratsuchenden in einem Büro, dass sich im künftigen Seniorentreff beim Pfarrzentrum Christkönig befindet.

Gabriele Schweiger-Koterba ist gelernte Bankkauffrau und hat Betriebswirtschaftslehre mit einem Abschluss als Diplomkauffrau studiert. Zuletzt war sie in der Erwachsenenbildung tätig. Dabei, erzählt sie, sei sie bereits auf Menschen getroffen, die finanzielle Probleme hatten – und denen sie eine Schuldnerberatung empfahl. Nun ist sie selbst Schuldnerberaterin. Die Weilheimerin ist seit Anfang September bei der Caritas beschäftigt und bereitet sich auf ihre neue Aufgabe vor. Diese Woche stellte sie sich im Sozialausschuss des Penzberger Stadtrats vor.

Ratsuchende musste bisher extra nach Weilheim fahren

Früher hatte es in Penzberg schon einmal eine Schuldnerberatung gegeben. In den vergangenen Jahren mussten Ratsuchende aber nach Weilheim fahren. Die PM-Stadtratsfraktion hatte dies Anfang des Jahres zum Anlass genommen, in einem Antrag an die Stadt eine eigene Beratungsstelle für Penzberg zu fordern. Sie warnte davor, dass die Nachfrage noch steigen wird. Gesehen wurde das Problem auch bei der Caritas. Sie bemühte sich damals bereits um Abhilfe. Mit der Herzogsägmühle, die die Schuldnerberatung im Landkreis-Westen betreibt, beantragte sie beim Landkreis, die Beratungskapazität zu erhöhen. Mit Erfolg. Der Kreistag beschloss, die Schuldnerberatung der beiden Träger zum 1. September um je eine halbe Stelle aufzustocken. Das ermöglicht nun auch eine Beratung in Penzberg.

Ein großer Teil der Ratsuchenden kommt aus Penzberg

Die Nachfrage ist hoch. Im Jahr 2020 zählte die Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas in Weilheim 348 Kontakte, davon fast 100 aus Penzberg. Im Jahr 2021, im zweiten Jahr der Corona-Pandemie, stieg die Zahl auf 615 Kontakte, davon 141 aus Penzberg. Diese Zahlen hatte Caritas-Geschäftsführer Thomas Koterba im April auf Nachfrage der Heimatzeitung genannt. Die Wartezeit, um einen Termin zu bekommen, hieß es, betrage zweieinhalb bis drei Monate.

Penzbergs Stadtverwaltung geht davon aus, dass die Nachfrage durch die Energiekrise noch steigen wird. Ähnlich sieht es die neue Schuldnerberaterin. Sie befürchte, dass es wegen der explodierenden Preise mehr Klienten werden, sagte Schweiger-Koterba in der Ausschusssitzung. Es gebe viele Menschen, die zwar eine Arbeit haben, aber im Niedriglohnbereich beschäftigt seien und bei denen es schon jetzt jeden Monat knapp sei.

Start zunächst mit halben Tag pro Woche - Ausweitung je nach Nachfrage

Starten wird die Schuldnerberatung zunächst mit einem halben Tag pro Woche. Man werde sehen, wie die Nachfrage sich entwickelt, so Schweiger-Koterba. Als positiv sieht sie es, dass die Beratung in einem Büro des künftigen Seniorentreffs stattfindet. Es gebe viele verschuldete ältere Menschen. Gehen sie zur Beratung, was mit einer „gewissen Scham behaftet“ sei, merke es niemand, weil sie ja den Seniorentreff besuchen. In der Penzberger Ausschusssitzung äußerte sich Schweiger-Koterba auch zu ihrer Bewerbung. Ihr Ehemann Thomas Koterba, Geschäftsführer der Caritas, habe sich komplett aus dem Bewerbungsverfahren zurückgezogen, als sie sich bewarb,