Kirchenbaustelle: „Nicht mit dem großen Hammer“ - ein geheimnisvoller Tunnel wird zum Glücksfall

Von: Wolfgang Schörner

Kirchenpflegerin Margareta Drexel zeigt die museumsreife Schalttafel in der Penzberger Christkönigskirche. © Wolfgang Schörner

In der Penzberger Christkönigskirche wird derzeit die uralte Elektrik erneuert. Das 260.000 Euro teure Großprojekt ist dringend nötig, weil Brandgefahr besteht. Zum Vorschein kam bei den Arbeiten im Keller nun ein mysteriöser Tunnel. Er führt unter dem Kirchenschiff vom Altarraum bis zur Eingangstür. Er ist zugleich ein Glücksfall für die Arbeiten.

Penzberg – Einmal mehr ist die katholische Christkönigskirche eine Baustelle. Nach Dachstuhl und Orgel ist nun die Elektrik an der Reihe. „Jetzt zeige ich Ihnen ein Geheimnis“, sagt Kirchenpflegerin Margareta Drexel, die am Mittwoch über die Arbeiten informiert. Sie steigt die Treppe hinunter ins Untergeschoss und geht durch den Hausmeisterkeller in einen kleinen Raum. Neben beiseite geräumten Gerümpel ist dort der Eingang eines Tunnels zu sehen, etwa ein Meter hoch. Ein Mensch könnte durchkriechen.

„Die alten Penzberger wissen davon“

„Die alten Penzberger wissen davon“, sagt Drexel. „Mir war er nicht bekannt.“ Sie hat sich erzählen lassen, dass dort Leitungen durchgelegt wurden, als das Geläut für die Glocken erneuert wurde. Wieso aber der Tunnel weit vorher beim Bau der Kirche, also vor rund 70 Jahren, entstand, ist ihr nicht bekannt. Das Gerücht, dass der Pfarrer damals, wenige Jahre nach Ende des Naziregimes, einen Fluchtweg anlegen ließ, ergibt keinen Sinn, da der Tunnel innerhalb der Kirche endet. Schlüssiger sei dagegen, so Drexel, dass der Tunnel einst für eine Art Fernwärmeleitung gedacht war, die vom alten Kraftwerk gespeist werden sollte. Entsprechend genutzt wurde er aber nie. Der Tunnel beginnt etwa auf Höhe des Altarraums und reicht bis zur Eingangstür. 37 Meter sind es.

Tunnel ist für die Arbeiten ein Glücksfall

Für die aktuellen Arbeiten an der Elektrik sei der Tunnel jedenfalls ein Glücksfall, sagt die Kirchenpflegerin. „Er hat uns Ärger erspart.“ Denn dort werden nun die neuen Elektroleitungen durchgezogen, hinüber zum Eingang und von dort neben dem Treppenhaus hinauf in den Dachboden, um die Deckenleuchten mit Strom zu versorgen. Andernfalls hätte im Chorraum die Wand für einen 80 Zentimeter breiten Schacht aufgeschlagen werden müssen, um dort die Kabel in den Dachboden zu verlegen. Was, so Drexel, der Denkmalbehörde gar nicht gefallen hätte.

„Wir mussten nicht mit dem großen Hammer kommen“

Auch in einem anderen Fall hatten die Pfarrgemeinde Glück zur Freude des Denkmalamtes. Die alten Kabelschächte hinter den Wänden im Kirchenschiff sind noch so intakt, dass die alten Leitungen heraus- und die neuen Leitungen hineingezogen werden können. „Wir mussten nicht mit dem großen Hammer kommen und die Wände aufreißen“, sagt Drexel. Was sie auch freut. Junge Leute aus der Pfarrei haben sich bereit erklärt, die gut 200 alten, nicht mehr genutzten Heizstrahler unter den Bänken auszubauen.

Neben dem Hausmeisterkeller ist der Eingang zum Tunnel. © Wolfgang Schörner

Noch bis Ende November sollen die Elektrik-Arbeiten in der denkmalgeschützten Christkönigskirche laufen. Geschlossen ist sie aber nur bis 2. September. Bis dahin soll zumindest der Kirchenraum fertig sein. Erst bei der zweiten Ausschreibung hatte die Pfarrei eine Firma gefunden. Sie sei froh, dass es noch geklappt hat, sagt Drexel. Denn das Warten sei nervenaufreibend. „Wenn der Bau läuft, bin ich entspannt.“

Diözese zahlt mehr als üblich

Die Kirchenpflegerin rechnet mit Kosten von circa 260.000 Euro. Davon zahle die Diözese gut 75 Prozent, mehr als üblich. Die Diözese habe es wohlwollend berücksichtigt, dass zuvor die Dachstuhlarbeiten mit 120.000 Euro deutlich günstiger ausfielen als gedacht, sagt sie. Den Rest zahlt die Pfarrgemeinde aus ihrem Spendentopf. Der ist aktuell mit 231.000 Euro prall gefüllt. Was laut Drexel aber auch nötig ist. Denn die nächste Bau-Etappe, die Innenrenovierung, die wohl 2024 mit dem Chorraum beginnt, wird mehr als eine halbe Million Euro kosten. Und da schießt die Diözese kein Geld zu.

Auch am Pfarrzentrum wird gebaut - Neuer Eingang

Momentan ist die Pfarrgemeinde noch mit aktuellen Baustellen ausgelastet. Dazu zählt neben der Kirche das Pfarrzentrum. Für rund 200.000 Euro werden die Fassade neu gestrichen und ein Teil der Fenster ausgetauscht. Für die Fenster gibt es einen Bundeszuschuss von 17.000 Euro wegen der energetischen Verbesserung. Beim Anbau neben der Kirche soll zudem ein Durchgang vom Pfarrhaus zum Pfarrzentrum geschaffen werden, der seit dem Bau des Kita-Gartens verschlossen ist.

Damit ist es noch nicht getan. Drexel führt auf die Säubach-Seite des Pfarrzentrums, wo auch die Tiefgaragen-Einfahrt ist. Dort soll noch heuer ein neuer Eingang entstehen, zum einen als Fluchtweg, zum anderen, um das Untergeschoss mit dem Hildegardkeller und den anderen Räumen barrierefrei zu erreichen. Bislang müssen sich Besucher eine enge Wendeltreppe hinunterzwängen. Die „Aktion Mensch“ bezuschusst die 250.000 Euro teure Maßnahme mit 86.000 Euro. Vor zwei Wochen sei der Bescheid gekommen, so Drexel. „Darauf bin ich stolz.“