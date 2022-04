Daserweg in Penzberg: Weitere Fläche für Wohnhäuser - das sorgt im Bauausschuss für Überraschung

Bei der roten Fläche am Daserweg handelt es sich um ein städtisches Grundstück. Dort will die Stadt Baurecht schaffen.

Städtisches Grundstück

Von Wolfgang Schörner schließen

Am Daserweg in Penzberg gibt es auf einem städtischen Grundstück bereits Pläne für fünf neue Mehrfamilienhäuser sowie drei Doppelhäuser. Nun will die Stadt Penzberg ein weiteres Grundstück für eine Bebauung freigeben. Es liegt etwas weiter nördlich am Daserweg. Dort, hieß es im Bauausschuss, könnten Doppelhäuser entstehen.

Penzberg – Das derzeit unbebaute städtische Grundstück am Daserweg, kurz vor der Abzweigung zur Unterfeldstraße, ist rund 6500 Quadratmeter groß. Im Flächennutzungsplan ist es laut Stadtbauamt als Wohnbaufläche ausgewiesen. Diese Woche votierte der Penzberger Bauausschuss nun einstimmig für den Vorschlag der Stadtverwaltung, für das Grundstück einen Bebauungsplan aufzustellen. Gezeigt wurde in der Sitzung auch eine Karte, wonach die Fläche in fünf bebaubare Grundstücke aufgeteilt werden könnte: vier direkt am Daserweg, das fünfte in zweiter Reihe. Dieses Teilgrundstück müsste über eine Stichstraße erschlossen werden.

„Überrascht, dass das schon so fertig präsentiert wird“

Der stellvertretende Bauamtsleiter Günter Fuchs erklärte, dass über Paragraf 13b des Baugesetzbuches kurzfristig Baurecht geschaffen werden könne, um dringend benötigten Wohnraum zu errichten. Der Paragraf besagt, dass bei einzelnen Außenbereichsflächen ein beschleunigtes Bebauungsplanverfahren möglich ist, wenn die Grundfläche der Bebauung weniger als 10.000 Quadratmeter beträgt. Es müsse allerdings noch heuer ein Aufstellungsbeschluss gefasst werden – das geschah am Dienstag – und die Satzung spätestens bis Ende 2024 beschlossen sein, so Fuchs.

Er sei „überrascht, dass das schon so fertig präsentiert wird“, sagte Jack Eberl (FLP) in der Sitzung. Die einzelnen Grundstücke wären 1000 bis 1200 Quadratmeter groß. Habe man sich schon Gedanken gemacht, wie sie vermarktet werden, fragte Eberl. Die Stadt, so Martin Janner (PM), sollte sie jedenfalls selbst vermarkten. Es müsse ausgeschlossen werden, dass sie an einen Investor verkauft werden, sagte er.

Bürgermeister könnte sich dort Doppelhäuser vorstellen

Zur Größe der Einzelgrundstücke erklärte Günter Fuchs, dass dies nur eine erste Planfassung sei. Über die Vermarktung, fügte er an, müsse sich der Stadtrat Gedanken machen. Stadtbaumeister Justus Klement erklärte, dass es aktuell darum gehe, einen Bebauungsplan auf den Weg zu bringen. Die gezeigte Teilung der Fläche sei nur vorläufig. In dieselbe Kerbe schlug Hardi Lenk (SPD). Die Teilgrundstücke seien sicher zu groß, das könne keiner bezahlen. Jetzt, so Lenk, gehe es aber „erst mal darum, Baurecht zu schaffen.“ Und: „Wir schaffen für uns Baurecht.“ Armin Jabs (BfP) bezeichnete dies als Musterbeispiel.

Laut Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) ist nicht vorgesehen, das Grundstück einem Investor zu verkaufen. Das Ziel sei, Wohnraum für Einheimische zu schaffen, sagte er. Ein Teil könnte aber auch im „Best Price“-Verfahren angeboten werden. Als Vorbild nannte Korpan das Baugebiet westlich der Birkenstraße. Vorstellen kann er sich, dass es bei der Bebauung in Richtung Doppelhäuser geht.

Am Daserweg gibt es bereits mehrere Bauprojekte

Am Daserweg in Penzberg gibt es, wie berichtet, bereits städtische Bauprojekte. Zwischen der „Spatzennest“-Kindertagesstätte und der neuen Stichstraße will die Stadt drei Mehrfamilienhäuser mit 35 Mietwohnungen errichten. Die Genossenschaft WWP plant zudem auf der anderen Seite der Stichstraße zwei Mehrfamilienhäuser mit bis zu 18 Wohnungen. Außerdem sieht der Bebauungsplanentwurf dort noch vier Doppelhäuser vor.