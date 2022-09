Mit zwei PS zum Titel

Ein Penzberger ist Bayerischer Vizemeister im Holzrücken

Alois Deisenberger wurde kürzlich bayerischer Vizemeister im Holzrücken in der Kategorie Zweispänner – ein Titel, mit dem der Penzberg ganz und gar nicht gerechnet hat. Zu verdanken habe er ihn vor allem seinen zwei „Teamkollegen“, sagt er.

Penzberg – Alois Deisenberger ist in Penzberg sicherlich so bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Viele kennen ihn als Mitarbeiter des städtischen Bauhofs. Immer wieder sieht man ihn bei Veranstaltungen aber auch als Kutscher auf dem Kutschbock sitzen – zuletzt etwa bei der Eröffnungsfeier des Penzberger Volksfestes. Deisenberger ist ein pferdenarrischer Mensch, der mit seinem Kaltblut-Wallach „Simmerl“ im Winter auch gerne mal die gefällten Baumstämme aus städtischen Waldflächen zieht.

Holzrücken nennt man diese Kunst, mit Pferden gefällte Bäume aus dem Wald zu holen – eine viel umweltfreundlichere Methode, als mit schweren Forstmaschinen den Waldboden aufzuwühlen. Im Rahmen von Holzrücke-Wettbewerben hat diese historische Form der Waldarbeit längst Eingang gefunden in den Sport. Kürzlich fand nun die Bayerische Meisterschaft im Holzrücken in Hinterwies bei St. Englmar statt, die die „Interessensgemeinschaft Zugpferde in Bayern“ (IGZ) organisiert hatte.

Ein Parcours mit 23 Hindernissen

Mit dabei waren auch Alois Deisenberger und zwei weitere Mitglieder des Georgivereins D‘Rosserer aus Penzberg. Bei dem Wettbewerb galt es, entweder ein Pferd (Kategorie Einspänner) oder zwei Zugtiere (Kategorie Zweispänner) durch einen Parcours mit verschiedenen Hindernissen zu lenken, während die Tiere einen rund sieben Meter langen Baumstamm an Ketten hinter sich herziehen, erläutert Deisenberger. 23 Hindernisse seien dabei zu meistern gewesen – und das mitunter sogar rückwärts. Darunter etwa ein flacher Wassergraben, verschiedene Engstellen oder eine Steigung.

Maximal 20 Minuten habe jedes Gespann dafür Zeit gehabt, erzählt Deisenberger. Auf den Hindernissen: Bälle, oder Stangen, die bei der kleinsten Berührung durch Pferd, Baumstamm oder Mensch herunterfallen und Strafpunkte einbringen konnten.

Teilnehmer auch aus dem Ausland

Da es eine offene Meisterschaft gewesen sei, hätten auch Teilnehmer aus Tschechien, Österreich oder anderen deutschen Bundesländern mitgemacht, so Deisenberger. Im Einspänner seien 38 Teilnehmer gestartet, im Zweispänner 16 – darunter auch Deisenberger selbst, der neben seinen 16-jährigen „Simmerl“ die Kaltblutstute „Nanni“ von seinem Vereinskollegen Thomas März aus Bad Heilbrunn spannte – ein Experiment, denn die beiden Pferde waren bis dahin noch kaum nebeneinander im Gespann gelaufen. „Aber die haben sich zamg‘stellt und haben harmoniert“, freut sich Deisenberger noch nachträglich über sein tierisches Traumpaar. „Es hat brutal gut funktioniert.“

Pferdegespann war ein super Team

Hatte Stute „Nanni“ noch kurz zuvor im Parcours mit ihrem Besitzer Thomas März am Wassergraben verweigert, weil sie nicht durch die trübe Lache durchgehen wollte, so habe sie an „Simmerls“ Seite an diesem Hindernis überhaupt nicht mehr gezögert, erinnert sich Deisenberger, für den es übrigens sein erster Wettbewerb im Zweispänner war. Bisher habe er nur im Einspänner Turnier-Erfahrung gesammelt – alles nur so zum Spaß, denn: „Ich sehe das nicht verbissen.“

Hochkonzentriert musste er dennoch sein, um seine Zugtiere mit dem meterlangen Baumstamm im Schlepptau millimetergenau durch die Hindernisse zu lenken ohne dabei einen oder gar mehrere der darauf nur lose platzierten Bälle oder Stangen abzuwerfen. Beim Holzrücken geht der Mensch hinter den Tieren, die er mithilfe langer Leinen vom Boden aus lenkt – ähnlich wie ein Kutscher. Doch anders als dieser, würden die Pferde beim Holzrücken vor allem mit der Stimme gelenkt. Deshalb müssten die Tiere „sehr feinfühlig“ sein. Dabei verwende der Mensch hinter dem Gespann genau festgelegt Befehle. So bedeute „hot“ etwa „rechts“. Rufe er „wüst“ wüssten die Pferde, dass sie nach links gehen müssen. Gearbeitet werde dabei ausschließlich in der Gangart Schritt, sagt Deisenberger, der ziemlich stolz ist auf die Leistung seiner beiden tierischen Teamkameraden. Wenn von ihnen einer im Parcours Fehler gemacht habe, dann nur er, sagt er lächelnd.

Für „Simmerl“ steht jetzt wieder das normale Tagesgeschäft an

Ob er angesichts seines Erfolgs bei der Bayerischen Meisterschaft im Holzrücken nächstes Jahr wieder daran teilnehmen oder sogar an der Deutschen Meisterschaft antreten wird, weiß er noch nicht. Das hänge davon ab, wie weit entfernt von Penzberg diese Wettbewerbe stattfinden, sagt er. Jetzt stehe für ihn und „Simmerl“ erst einmal wieder das „normale Tagesgeschäft“ an. Zu Leonhardi etwa wolle er den Wallach wieder vor die Kutsche spannen.