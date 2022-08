Es ist wieder Wiesn - und der neue Festwirt will wiederkommen

Drei Schläge fürs erste Fass

Von Franziska Seliger

Das Penzberger Volksfest ist eröffnet. Drei Schläge brauchte Bürgermeister Stefan Korpan am Freitag, um das erste Fass Reutberger-Bier anzuzapfen. Festwirt Holger Regler ist nach dem ersten Wiesn-Wochenende zufrieden mit dem Start und denkt schon über ein Wiederkommen im nächsten Jahr nach. Nur eine Sorge quält ihn.

Penzberg – „Ich finde es super. Die Leute sind nett, und das Zelt ist ziemlich voll.“ Mit diesen Worten bilanzierte Festwirt Holger Regler am gestrigen Sonntagmittag die ersten Tage des Penzberger Volksfests 2022. Zwar läuft die Veranstaltung erst wenige Tage, trotzdem sagt Regler schon jetzt: „Ich würde mich freuen, nächstes Jahr wiederzukommen.“

Zufrieden mit den ersten Tagen

Wie berichtet, war es lange unsicher, ob es heuer überhaupt ein Volksfest auf der Berghalde gebe würde, nachdem der bisherige Festwirt aus Personalmangel die Veranstaltung nicht durchführen konnte. Dass man mit Regler nach wochenlanger Suche doch noch einen Festwirt finden und in nur drei Wochen die Wiesn samt kleinem Vergnügungspark auf die Beine stellen konnte, darüber freute sich nicht zuletzt Bürgermeister Stefan Korpan, der die Zitterpartie ums Volksfest am Eröffnungsabend noch einmal Revue passieren ließ. In seiner kurzen Rede in dem nahezu voll besetzten Festzelt, das Platz für 2200 Menschen bietet, sprach Korpan von seiner Freude darüber, dass nach den Jahren der Pandemie endlich wieder ein richtiges Volksfest stattfinden könne. Er bat die Festgäste aber auch um Verständnis dafür, wenn angesichts der kurzen Vorbereitungszeit mal nicht alles reibungslos klappen sollte während der Festwoche. „Das Wichtigste ist, dass Ihr da seid“, sagte Korpan und weiter: „Auf eine schöne, friedliche Wiesn. Genießt es!“

Vier Köche sind nicht erschienen

Für den Rathauschef war es das erste Mal, dass er als Bürgermeister die Traditionsveranstaltung auf der Berghalde eröffnete. Zahlreiche geladene Gäste aus der Kommunal- und Landespolitik sowie Vertreter von Vereinen und Besucher aus der Partnerstadt Ahlen sahen ihm dabei auf die Finger. Drei Schläge brauchte er, um das erste Fass anzuzapfen und dann mit einem lauten „Ozapft is!“ die ersten Krüge mit dem schäumenden Gerstensaft zu füllen.

Festwirt Regler zeigte sich nach den ersten Tagen sehr zufrieden mit dem Verlauf des Volksfests. Sogar wenn sie etwas getrunken hätten, blieben die Besucher freundlich und gingen friedlich nach Hause. Von größeren Zwischenfällen sei ihm nichts bekannt.

Was die personelle Situation betrifft, so habe er ausreichend Bedienungen für die Festwoche vor Ort. Auch eine Sicherheitsfirma, die die Veranstaltung betreut, habe er gefunden. Sein Sorgenkind sei die Küche. Denn vier Köche seien bisher einfach nicht erschienen. „Sie gehen auch nicht ans Telefon“, kritisierte Regler. Man versuche zwar, in der Küche vorzuarbeiten. Trotzdem müssten die Besucher mitunter länger auf ihr Essen warten – für Regler eine ungute Situation, die er bedauere. Am Donnerstag, versicherte er, kämen aber zwei zusätzliche Köche. Dann werde sich die Situation entspannen.