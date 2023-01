Hofstaat in Lack und Leder

Von: Franziska Seliger

Strahlendes Prinzenpaar des Penzberger Faschings: „Prinzessin Niki II., die Lewakas-Narrische“, und ihr „Prinz Thomas VI. vom Aqua-Imperium“. © Franziska Seliger

Endlich ist er zurück in Penzberg: der Fasching. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause feierte das Organisationskomitee (OK) Penzberger Fasching in einer voll besetzten Stadthalle am Samstag einen opulenten Krönungsball, bei dem Bürgermeister Stefan Korpan den Narren auch den Schlüssel fürs Rathaus aushändigte.

Penzberg – „Oh ja, und wie das gefehlt hat“, antwortete ein Gast am Samstagabend auf die Frage, ob den Faschingsbegeisterten in Penzberg die zwei Jahre ohne Bälle, Umzüge und Co. gefehlt haben. Wie recht er hatte, zeigte sich bei dem festlichen Galaball in einer voll besetzten Stadthalle, in der die Damen im Abendkleid und die Herren im Anzug nicht nur den großen Saal füllten, sonden auch von der Galerie im Obergeschoss hinabblickten auf das bunte Treiben im Saal.

Festliches Schwarz mit glitzernden Pailletten

Dies erreichte kurz nach 21.30 Uhr seinen Höhepunkt. Lichter aus. Spot an auf die große weiße Flügeltüre. Fanfare. Und dann der Einmarsch des Elferrats rund um OK-Präsident Maxi Eller. Es folgte der diesjährigen Hofstaat in Lack und Leder und dann die Tänzerinnen der Garde, die in zackigem Marsch-Schritt durch den Mittelgang hindurch zur Bühne schritten. Mit lautem Jubel wurde dann das diesjährige Prinzenpaar begrüßt: „Prinzessin Niki II., die Lewakas-Narrische“ und ihr „Prinz Thomas VI. vom Aqua-Imperium“, beide gewandet in festliches Schwarz mit glitzernden Pailletten.

Bereits rund eine Stunde vor dem Einmarsch dieser Hauptakteure des diesjährigen Faschings, hatten die beiden Hoheiten von Bürgermeister Stefan Korpan den Schlüssel für das Rathaus entgegen genommen – das offizielle Zeichen für die Machtübernahme der Narren über die Stadt Penzberg.

„Das haben wir in der Zeit bitter nötig“

Für den Rathauschef war es das erste Mal, dass er den überdimensionalen Papp-Schlüssel aushändigen musste – oder durfte? „Ich habe es kommen sehen, dass mir nun die Amtsgeschäfte entzogen werden“, nahm Korpan seine Entmachtung während der kommenden sechs Wochen gelassen. Schlimm sei das nicht, denn: „Manch einer mag ja ohnehin sagen, dass Rathaus und Narren recht gut zusammenpassen.“

Korpan zeigte sich erleichtert, dass endlich wieder ein normaler Fasching gefeiert werden kann, und die Menschen so ihre Sorgen wenigstens für kurze Zeit beiseite schieben können, denn: „Das haben wir in der Zeit bitter nötig.“ Für ihre Regentschaft wünschte Korpan den beiden Hoheiten, „dass Ihr Eurem Volk Humor und Heiterkeit bringt“.

Sprudelbecken mit Theken

In ihrer Antrittsrede versprachen Prinzessin Niki II. und ihr Prinz Thomas VI. ihrem Volk, dass nach zwei Jahren Online-Fasching heuer endlich wieder „richtig die Post abgehen“ werde. Frei nach dem gewählten Motto „Born to be wild“ „wollen wir es 38 Tage richtig krachen lassen. Schließlich haben wir alle viel Nachholbedarf“.

In ihrer Antritts-Rede warfen die Hoheiten traditionell auch einen neckisch-kritischen Blick auf das Stadtgeschehen: Dass man Penzberg immer noch als Einkaufsstadt bezeichne, „das klingt mir inzwischen eher wie ein Faschingsscherz“, sagte etwa die Prinzessin, während Prinz Thomas anregte, im künftigen Hallenbad noch zwei Sprudelbecken mit Theken einzubauen. An denen könnte dann etwa Weißbier ausgeschenkt werden. „Damit hätten wir ein Kneip-Bad“, so der Prinz. Und Penzberg könnte sich „Bad Penzberg“ nennen und Kurtaxe verlangen.

Zwei Zugaben gefordert

Traditionell galt es sodann für das Prinzenpaar, zahlreiche Ehrengäste und Aktive des OK mit Orden auszuzeichnen und ihre Untertanen sodann mit Prinzenwalzer und Showtanz zu erfreuen – beides Tänze, bei denen Prinz und Prinzessin das Publikum mit waghalsigen Hebefiguren, rasanten Schrittfolgen oder fast schon akrobatisch anmutenden Schulterwürfen so sehr begeisterten, dass es zweimal eine tänzerische Zugabe forderte. Prinz Thomas war danach jedenfalls so fix und fertig, dass er beim Ausmarsch seinen Kasperl vergaß mitzunehmen – ein schweres Vergehen, für das der Prinz mit einer Barrunde bezahlen musste. Nicht weniger als die Tänze des Prinzenpaares begeisterten übrigens die Tänzerinnen der Garde: Mit ihrem Gardemarsch und dem anschließenden Showtanz präsentierten sie sich als leidenschaftliche Tänzerinnen, denen die Freude am Tanzen und auf den Fasching überdeutlich in den strahlenden Gesichtern standen – oder, wie es Prinzessin Niki formulierte: „Der Penzberger Fasching ist wieder zurück.“