Der Pfarrer und seine Hühner: Er liebt es, Eier zu verschenken

Von: Wolfgang Schörner

„Total entspannend“: der Penzberger Pfarrer Julian Lademann mit drei seiner vier Hühner, die er privat hält. Auf der Wiese des Pfarrgartens – im Hintergrund die evangelische Martin-Luther-Kirche – haben sie viel Auslauf. © wos

Wenn der Penzberger Pfarrer Julian Lademann durch den Pfarrgarten geht, folgen ihm vier Hühner – falls nicht gerade ein Huhn aus dem Quartett beim Eierlegen ist. Der evangelische Geistliche gehört zu jenen Menschen, die die Hühnerhaltung als Hobby entdeckt haben. Über seine Tiere sagt er: „Vom Charakter her sind sie ein bisschen wie ich.“

Penzberg – Die private Hühnerhaltung liegt im Trend. Verstärkt wurde er noch durch die Corona-Pandemie. Hobby-Halter gibt es sowohl auf dem Land als auch in der Großstadt – in München sollen es allein 550 sein. Auch beim evangelischen Pfarrer Julian Lademann war es die Pandemie, die ihn zum Hühner-Besitzer machte. Er habe coronabedingt nicht in den Urlaub fahren können und sei ein wenig gefrustet gewesen, erzählt Lademann. Da sei er auf die Hühner gekommen. Einen richtigen Impuls habe es nicht gegeben.

Hühnerhaus-Bausatz im Internet gekauft

Über das Internet kaufte sich der Penzberger Pfarrer einen Hühnerhaus-Bausatz. Ganz wichtig: mit Rädern. „Falls ich mal die Pfarrerstelle wechsle, fährt es mit.“ Das Häuschen hat neben einem Körnerspender sogar eine Zeitschaltuhr. Morgens öffnet sich die Klappe automatisch, damit die Hühner hinaus in den Pfarrgarten spazieren können.

Vier Hühner hat Lademann seit Mai vergangenen Jahres. Ein paar Wochen alt waren die Tiere, als er sie von einem Züchter in der Nähe von Rosenheim kaufte: zwei „Sperber“ mit gesprenkeltem Federkleid und zwei braune „Rhodeländer“. Die beiden Rassen, habe er sich sagen lassen, seien „anfängerfreundlich und flugfaul“. Namen hat der Pfarrer seinen Hühnern nicht gegeben.

Beim Zuschauen kann er völlig entspannen

„Wenn ich sie laufen sehe, ist das total entspannend“, erzählt er. „Und vom Charakter her sind sie ein bisschen wie ich, nämlich still“ – wobei Lademann darüber selbst lachen muss, weil dies auf seine vier Hühner zutreffen mag, nicht aber auf ihn selbst. Außerdem seien sie „temperamentvoll, fleißig und agil“, fügt er an. „Die rennen und scharren den ganzen Tag.“ Weggelaufen sind sie auch noch nie. Es ist eher so, dass sie sofort zu Lademann kommen, wenn er in der Nähe ist. Was sie, erzählt er, aber auch beim Postboten machen. Manchmal liegen die Hühner unter einem Baum und baden im Sand. Es sei faszinierend, wie genügsam sie sind. Und Lärm macht das Federvieh auch nicht. Einen Hahn, erzählt der Pfarrer, habe er sich aus „nachbarverträglichen Gründen“ nicht angeschafft. Außerdem hätte er dann nicht nur jede Menge Eier, sondern auch Küken.

Die Eier sind ein angenehmer Nebeneffekt. Jeden Tag legt jedes Huhn ein Ei. So sicher wie das Amen in der Kirche. „Das Schönste ist, sie zu verschenken“, erzählt der Pfarrer. Dafür hat er sogar eigene Schachteln – mit der Aufschrift „Ladehahns Pfarreier“. Sieben Jahre alt können die Hühner werden, davon legen sie drei Jahre lang Eier.

Angst vor Fuchs und Habicht

Im Vorfeld hatte sich der Penzberger Pfarrer in das Thema eingelesen. Im Internet, erzählt er, gebe es außerdem zahlreiche Foren. Seine Sorge sei gewesen, dass sich ein Habicht oder ein Fuchs die Hühner holt. Eine Mitarbeiterin, die ebenfalls Hühner hält, habe ihm aber gesagt: „Wenn der Fuchs kommt, ist das der Preis der Freiheit.“ Denn Freiheit haben die Hühner jede Menge. Auf der Wiese im Pfarrgarten am Karl-Steinbauer-Weg ist viel Platz. Ihr Rückzugsraum, mit Netz und Zaun geschützt, ist der Bereich um das Hühnerhaus, wo auch ein Wasserspender steht. Und natürlich das Hühnerhaus selbst, in dem die Tiere nachts auf einer Stange sitzen und wo sie tagsüber ihre Eier legen.

Noch ein kleiner Schlenker zum christlichen Osterfest. Nach einer Verbindung befragt, überlegt der Pfarrer kurz und sagt: Aus Hühnereiern, die leblos wirken wie ein Stein, breche Leben hervor, wenn die harte Schale reißt. Das sei der Ostergedanke: Vom Grab Jesu sei der Stein weggerollt worden, Jesu sei auferstanden. Und ganz profan gefragt: Wird er die Hühnereier zu Ostern bemalen? Lademann schmunzelnd: „Daran habe ich noch nicht gedacht, aber vielleicht ist das eine gute Idee.“