„Geile Aktion“: Per Rad über die Alpen – der etwas andere Schulunterricht

Von: Wolfgang Schörner

Jubelnde Gipfelstürmer: die Schüler mit ihren Lehrern Robert Einberger und Marcus Kirster sowie Sportphysiotherapeutin Sabine Walter. © Lion Willert

Es war ein Abenteuer für die zwölf Schüler und Schülerinnen. Im Rahmen eines P-Seminars am Gymnasium Penzberg überquerten sie per Fahrrad die Alpen - von Mittenwald in die Dolomiten.

Penzberg – 9000 Höhenmeter auf 320 Kilometern haben zwölf Jugendliche des Penzberger Gymnasiums bei einer Alpenüberquerung per Fahrrad bezwungen. Sechs Tage waren sie unterwegs, zum Teil über Stock und Stein, begleitet von den Sportlehrern Marcus Kirster und Robert Einberger sowie der Sportphysiotherapeutin Sabine Walter.

Von Mittenwald startete die Tour zu den Dolomiten

Die Q11-Schüler des Gymnasiums hatten das Abenteuer im Rahmen eines P-Seminars organisiert. Von Mittenwald ging es über die Eng und den Achensee ins Zillertal, weiter über die Krimmler Tauern, wo sie mit 2634 Metern den höchsten Punkt erreichten, und Bruneck zum Lago d’Alleghe in den Dolomiten, das Ziel der Tour am vergangenen Freitag.

„Eine geile Aktion, es hat Spaß gemacht“

„Eine geile Aktion, es hat Spaß gemacht“, berichtete Matthias nach der Rückkehr. „Der Blick in die Dolomiten war mit Abstand das Beste“, schwärmte Levin. Natürlich war es auch anstrengend. Bei einer Etappe habe es geheißen, es sei der leichteste Tag, erzählte Nathalie. Dann lagen vor der Gruppe jedoch 400 Höhenmeter auf 2,4 Kilometern. „Aber es war cool, als wir oben waren.“

„Beeindruckend, wie flott sie unterwegs waren“

Das dreiköpfige Werkstattteam hatte zwar keine platten Reifen oder verbogene Speichen zu reparieren, dafür aber defekte Bremsen, hydraulische Sattelstützen und Schalthebel. Großes Lob kam von den Lehrern, für die es bereits die fünfte Alpentour mit einer Schülergruppe war. „Es war beeindruckend“, so Robert Einberger, „wie flott sie unterwegs waren.“

