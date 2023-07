Apps, Online-Banking & Co: „Ich kann ihn löchern, auch doppelt“ - Penzberger Digitalsenioren sind eine Erfolgsgeschichte

Von: Wolfgang Schörner

Eine Erfolgsgeschichte ist der „Digitalsenioren“-Treff in Penzberg, der seit zwei Jahren besteht, hier Doris Simons und Ernst Schönberner, der von Anfang an als ehrenamtlicher Helfer dabei ist. © Wolfgang Schörner

Wie geht das, mit den Enkelkindern in Übersee zu telefonieren und sie auf dem Bildschirm zu sehen? Wie lädt man sich Apps auf das Mobiltelefon? Und kostet das etwas? Solche Fragen werden bei den „Digitalsenioren“ in Penzberg beantwortet. Seit zwei Jahren gibt es den Treff. Rund 240 Besucher haben bisher Rat gesucht.

Penzberg – „Die Digitalsenioren sind eine tolle Idee“, sagt Heidrun Bamberg. „Das sollten noch mehr nutzen“. Die 71-Jährige ist im Juli das erste Mal zu dem Treff gekommen, an jenem Tag, an dem das Zweijährige der „Digitalsenioren“ gefeiert wird. Sie möchte wissen, wie man auf dem Smartphone Fotos archiviert, Apps herunterlädt und Daten sichert. Heidrun Bamberg schätzt es, dass sich jemand viel Zeit nimmt.

Neben ihr sitzt Angelika Günther. Sie ist seit Anfang an als Ehrenamtliche dabei. Die 66-Jährige gehört zu den zehn Digital-Lotsen, die den Ratsuchenden helfen. Sie hat beruflich Erfahrungen mit EDV-Programmen gesammelt. Ihr fiel es aber anfangs selbst schwer, sich auf dem Handy zurechtzufinden. Natürlich könnten einem die Kinder das alles erklären, aber das gehe dann meistens sehr schnell und man komme nicht mit, sagt Angelika Günther. Deshalb hält sie den „Digitalsenioren“-Treff für eine gute Idee: Die Ratsuchenden bekommen es langsam erklärt, können nachfragen und es selbst ausprobieren. Und weiß sie einmal selbst nicht weiter, fragt sie bei einem Kollegen nach.

Rund 240 Besucher seit der Premiere im Juli 2021

So ein Kollege ist Rolf Podlewski, der ebenfalls seit zwei Jahren dabei ist. Der 69-Jährige war IT-Unternehmensberater. Gerade zeigt er einer 75-Jährigen, die an dem Tag auch das erste Mal bei den „Digitalsenioren“ ist, wie der QR-Code funktioniert. Er gebe Wissen gerne weiter, sagt Ralf Podlewski. Es mache unheimlich Spaß. Und er lerne selbst immer wieder dazu.

240 Besucher wurden seit der Premiere im Juli 2021 gezählt. Zehn Ehrenamtliche sind seitdem konstant dabei. Gefeiert wurde der Erfolg nun bei einem Fest unter dem Motto „Digital durchstarten – in jedem Alter“. Die Initiative war vor zwei Jahren vom Seniorenbeirat ausgegangen, anfangs noch unter dem Namen „Computersenioren“. „Wir freuen uns, dass es so gut läuft“, sagte Herbert Preuß bei der Feier. Man habe festgestellt, dass großer Bedarf besteht. Dem Seniorenbeirat sei aber klar gewesen, dass er dies nicht selbst stemmen könne. So kam es zur Zusammenarbeit mit der Volkshochschule, die die Federführung übernahm. Man habe damals wegen der Corona-Pandemie auf digitale Formate umgestellt, erzählte VHS-Leiterin Katja Wippermann, und dabei gemerkt, dass es viele Fragen bei Senioren gibt. Zum Beispiel, wie man an einem Online-Kurs teilnimmt, aber auch wie man mit Enkeln per Videoanruf telefonieren kann oder eine Online-Anmeldung im Rathaus ausfüllt. Die „Digitalsenioren“ seien da für Penzberg eine tolle Sache. „Wir müssen es den älteren Menschen ermöglichen, an der Welt teilzuhaben.“ Die „Digitalsenioren“ würden die Angst vor der digitalen Welt nehmen, sagte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) bei der Feier, und die „digitale Souveränität“ der älteren Menschen stärken.

Erst Notlösung: 1:1-Beratung hat sich bewährt

Was sich laut Wippermann bewährt hat, ist die 1:1-Betreuung anstelle eines größeren Forums mit vielen Zuhörern. Anfang sei das eine Notlösung gewesen, es habe sich aber als optimal herausgestellt. So ein 1:1-Paar sind Doris Simons (77) und Ernst Schönberner (58). Doris Simons erzählt, dass sie in ihrem Beruf immer mit EDV beschäftigt gewesen sei. „Kann ich also schon alles? Denkste!“, sagt sie. Schließlich sei sie schon lange draußen, immer wieder tauchten neue Fragen auf, zum Beispiel, was sich hinter Updates verbirgt und wie man den neuen Laptop installiert. Deshalb kommt sie immer wieder zu den Treffs, seit sie vor zwei Jahren nach Penzberg gezogen ist. Ernst Schönberner hilft ihr dann. „Ich kann ihn löchern, auch doppelt“, sagt sie. „Ich habe sehr viel gelernt und nicht mehr Angst, auf einen Knopf zu drücken.“

Ernst Schönberner sagt, dass die 1:1-Beratung wichtig sei. So könnten Fragen gleich gestellt, Lösungen ausprobiert und geübt werden. Der 58-Jährige arbeitet in der IT-Branche. Er habe in seinem Leben selbst das Glück gehabt, von Erfahrungen anderer profitieren zu können. Er wolle hier seine Erfahrungen weitergeben. Er wünsche sich, dass noch mehr Leute das Angebot nutzen. Denn Fragen gibt es viele, wie er aus den Treffen weiß: zum Beispiel, wie Online-Banking funktioniert, wann Apps Geld kosten oder – auch das wurde er schon gefragt – was eigentlich das Darknet ist.

Treff der Digitalsenioren einmal im Monat

Die Treffen der Digitalsenioren sind jeden zweiten Donnerstag im Monat, vor und nach den Ferien können sich die Termin aber verschieben. Die nächsten Male sind am 20. Juli, 21. September und 12. Oktober, jeweils 15 bis 17.30 Uhr, bei der VHS in der Rathauspassage. Erforderlich ist eine Anmeldung: Telefon 08856/3615 oder E-Mail an „info@vhs-penzberg.de“.