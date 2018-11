Der gläserne Patient: Datenschatz contra Datenschutz

Die einen sprechen von einem „Datenschatz“, durch den Krankheiten in Zukunft besser bekämpft werden können. Die anderen fürchten, dass Patientendaten missbraucht werden. Ist die Digitalisierung ein Segen oder ein Fluch? Diese Frage stellen das Penzberger Krankenhaus und das Penzberger Roche-Werk zur Diskussion.

Penzberg – Immer mehr Daten stehen zur Verfügung – von Patienten, aus Labors, aus Studien und aus der digitalen Bildgebung. Sie gab es früher zwar auch schon. Nie war es aber leichter, diesen „Datenschatz“ zu heben. Die Digitalisierung macht es möglich, die Daten zusammenzuführen und auszuwerten. Das eröffnet Chancen. Es wird von einem der größten Umbrüche der Geschichte des Gesundheitswesens gesprochen. Es birgt aber auch Gefahren, wenn Patientendaten bis hin zu Genprofilen nicht geschützt sind – zum Beispiel vor dem Zugriff von Versicherungskonzernen.

Um das heikle Thema dreht sich am Donnerstag, 8. November, eine „Penzberger Sprechstunde“. Dafür haben das Penzberger Krankenhaus und das Roche-Werk ein neues Format mit Vorträgen und Podiumsdiskussion konzipiert. Dabei soll es um „Datenschatz“ genauso gehen wie um „Datenschutz“.

„Im Gesundheitsbereich ist es der dramatischste Wandel seit Bismarcks Zeiten“, sagt Dr. Henning Franke von Roche Diagnostics. Der 57-Jährige arbeitet seit 30 Jahren in dem Unternehmen, erst bei Boehringer, dann bei Roche. Sein Arbeitsplatz befindet sich sowohl in Penzberg als auch in Mannheim. Franke ist in dem Unternehmen für die Digitalisierung zuständig. Roche in Penzberg, sagt er, sei „ideal positioniert, um die digitale Gesundheit nach vorne zu bringen“, weil an dem Standort Diagnostik und Pharmaforschung beheimatet sind. „Deshalb ist es für Penzberg ein Schlüsselthema“, sagt er. Von der digitalen Nutzung der Daten erhofft sich Franke „bessere Diagnosen“ von Krankheiten und „maßgeschneiderte Therapien für Patienten“, zum Beispiel bei Krebs, bis hin zur personalisierten Medizin.

Um den Datenschatz zu heben, muss die Politik laut Franke aber noch die Rahmenbedingungen schaffen. Der Schlüssel, sagt er, liege beim Datenschutz. Dabei gehe es ihm nicht um personenbezogene, sondern um anonymisierte Daten, mit denen Diagnosen und Therapien verbessert werden können. „Es braucht klare Regelungen“, sagt er. Gibt es diese, hätten anonymisierte Dateneinen Riesen-Mehrwert.

Patientenakte auf Papier ist ein Auslaufmodell

Dass die Digitalisierung von Gesundheitsdaten schon im vollen Gange ist, beschreibt Dr. Florian Brändle. Der ärztliche Direktor und Chefarzt an der Penzberger Klinik nennt ein Beispiel: Es gebe seltene Erkrankungen, an denen nur wenige Menschen weltweit leiden. Bisher, so Brändle, sei es kaum möglich oder äußerst schwierig gewesen, für die Behandlung an Daten zu kommen. Durch das Internet habe sich die Kontaktaufnahme vereinfacht. „Man kann sich sehr genau ansehen, ob es für Patienten mit einem spezifischen Profil vergleichbare Therapieansätze oder klinische Studien gibt“, bestätigt Franke.

Ein anderes Klinik-Beispiel für den Einzug der Digitalisierung: In wenigen Jahren, so Brändle, werde man keine Patientenakten auf Papier mehr haben, nur noch digital, was einen großer Vorteil für den Austausch mit dem jeweiligen Hausarzt des Patienten bedeutet. Auch spezielle Medizin-Apps unterstützten schon die Arbeit, zum Beispiel bei der Beurteilung von Röntgen-Bildern oder der Wechselwirkung von Medikamenten. „Was aber klar ist: Die körperliche Untersuchung und die Anamnese werden ärztliche Aufgaben bleiben“, sagt Brändle.

Er ist sich aber auch der Gefahren bewusst: „Wir müssen als Ärzte sensibel mit den Daten umgehen, sie dürfen nicht in falsche Hände geraten.“ Aus genetischen Daten lasse sich zum Beispiel auf die Lebenserwartung schließen. Daten dürften nicht auf einzelne Personen zurückgeführt werden können, sagt Brändle. „Der Schutz der Patienten ist extrem wichtig.“