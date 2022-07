Nach Absage: Doch Volksfest in Penzberg? „Sind auf sehr gutem Weg“

Von: Wolfgang Schörner

Volksfest in Penzberg, hier im Jahr 2015. © Andreas Baar

Die Hinweise verdichten sich, dass es in Penzberg Ende August nun doch ein Volksfest geben könnte, wohl in kleinerer Version, aber mit Festzelt und sogar mit einem kleinen Vergnügungspark.

Penzberg - Womöglich gibt es Ende August in Penzberg nun doch ein Volksfest. Zuletzt kursierte im Internet das Plakat eines Schaustellers, das dafür wirbt.

Wie berichtet, hatte sich die Stadt Penzberg nach der Volksfest-Absage durch Festwirt Christian Fahrenschon auf die Suche nach einer Alternative gemacht. Die scheint es nun zu geben. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) erklärte am Donnerstag auf Anfrage, er könne es nicht Hundertprozentig sagen. Man sei aber „auf einem sehr guten Weg“, sich mit Brauerei, Schaustellern und einem Wirt zu einigen. Die Zeit bis Ende August sei allerdings für alle Beteiligten knapp. Nächste Woche will sich Korpan dazu äußern, ob es klappt.

Fahrenschon: Freue mich, wenn etwas für die Bevölkerung zustande kommt

Um Christian Fahrenschon handelt es sich bei dem Wirt jedenfalls nicht, wie dieser auf Nachfrage bestätigte. Er hatte, wie berichtet, vergangene Woche der Stadt mitgeteilt, dass er das Penzberger Volksfest wegen eines Mangels an Servicepersonal nicht durchführen könne. Nach der nun möglichen Alternative befragt, sagte Fahrenschon, er würde sich freuen, wenn in Penzberg etwas für die Bevölkerung zustande käme und jemand anderes genug Personal hat, um dies stemmen zu können. Er werde dann jedenfalls, so Fahrenschon, privat zum Volksfest kommen.