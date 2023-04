Druck von Seniorenbeirat und Rathaus hat Erfolg: Penzberg bekommt zweite Augenarztpraxis

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Hornhaut-Untersuchung beim Augenarzt (Symbolfoto). © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Bemühungen von Seniorenbeirat und Rathaus hatten Erfolg: Anfang Mai eröffnet in Penzberg eine zweite Augenarztpraxis. Dr. Dietrich Doepner, der bereits Standorte in Weilheim, Schongau und Peißenberg hat, wird mit seinem Kollegen Dr. Wolfgang Neumeier in Penzberg Patienten behandeln.

Penzberg – Es war ein langer Weg. Im Frühjahr 2021 forderte der Seniorenbeirat erstmals eine zweite Augenarztpraxis mit Kassenzulassung für Penzberg, da die Wartezeiten in der einzigen Praxis am Ort zu lange seien und viele Patienten in andere Städte ausweichen müssten, was gerade für Senioren nicht einfach ist. Unterstützung erhielt der Seniorenbeirat vom Rathaus. Es folgten Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB), zunächst aber erfolglos. Sogar bis zum Gesundheitsministerium drang die Forderung. Was das Ganze kompliziert machte: Der Versorgungsgrad mit Augenärzten im Landkreis liegt bei 141,9 Prozent. In Penzberg konnte daher nicht einfach eine zweite Praxis mit Kassenzulassung eröffnen, auch wenn sich fast alle Praxen im Landkreis-Westen befinden. Allein vier gibt es in Weilheim.

Dietrich Doepner eröffnet Augenarztpraxis in Penzberg

Nun wurde jedoch mit Zustimmung der KVB ein Weg gefunden, dass Penzberg eine zweite Augenarzt-Praxis erhält. Und es gibt einen Arzt, der diesen Weg gehen will: Dr. Dietrich Doepner, der seit 1997 eine Praxis in Schongau führt und 2014 das „Augen-OP & Laserzentrum“ mit weiteren Standorten in Weilheim und Peißenberg gegründet hat, mit insgesamt sechs Ärzten. Er eröffnet am 2. Mai den neuen Standort in Penzberg. Es handelt sich um eine „Filialpraxis“ – aber mit eigenem Kassenarztsitz und vollem Programm, betonte Doepner am Mittwoch bei einem Gespräch im Rathaus, in dem er und Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) die Eröffnung ankündigten.

Dr. Dietrich Doepner eröffnet eine Augenarztpraxis in Penzberg. © Wolfgang Schörner

In der barrierefreien Praxis an der Bahnhofstraße 6 – in der Alpenpassage nahe dem Penzberger Bahnhof – werden Doepner und sein Kollege Dr. Wolfgang Neumeier die Patienten behandeln. Die Praxis soll an fünf Tagen in der Woche geöffnet sein. Das Leistungsspektrum sei breit angelegt, so Doepner. Im Fokus stünden umfassende Vorsorgemaßnahmen ebenso wie präzise Diagnostik und verschiedene konservative Therapien. Ausgestattet sei die Praxis mit modernsten diagnostischen Geräten. Operationen werden laut Doepner im „Ambulanten Operationszentrum“ in Weilheim durchgeführt. Ein praxiseigener Personentransporter werde Patienten kostenlos von der Penzberger Praxis zum Operationszentrum bringen. Ihm zufolge gibt es dort im Jahr zum Beispiel knapp 1000 Operationen am Grauen Star und etwa 1600 wegen einer Makula-Degeneration.

Penzberg verträgt zwei Augenarzt-Praxen

Gesprochen hat Doepner im Vorfeld auch mit Dr. Burkhard Schäfer, der bislang die einzige Augenarztpraxis in Penzberg betreibt. Man sei freundschaftlich verbunden, erzählte Doepner. Beide kennen sich schon lange. Sie haben an der Ludwig-Maximilians-Universität zur gleichen Zeit als Assistenzärzte gearbeitet. Nein, eine Konkurrenz entstehe nicht, so Doepner. Als Beispiel, dass Penzberg zwei Praxen verträgt, nennt er Weilheim: Dort gebe es vier Praxen, das Einzugsgebiet sei aber nicht viel größer. Er glaubt auch, dass viele Patienten zurückkommen, die bisher wegen der langen Wartezeiten auf Städte wie Bad Tölz, Geretsried oder Weilheim ausgewichen sind. Termine könnten bereits vereinbart werden (www.augen opundlaserzentrum.de).

Bürgermeister: „Damit wir einen klaren Blick behalten“

Freude herrscht bei Bürgermeister Korpan über die Praxiseröffnung – „damit wir hier einen klaren Blick behalten“. Korpan hatte sich mit seinem Geschäftsleiter Roman Reis ebenfalls dafür eingesetzt. Es sei nicht einfach gewesen, die Verhandlungen hätten aber Erfolg gehabt, sagte er. Mit der neuen Praxis werde die ärztliche Versorgung für Penzberg und Umgebung verbessert.

Seniorenbeirat: „Unsere Bemühungen waren erfolgreich“

So sieht man das auch beim Seniorenbeirat. „Ich finde das eine Supersache“, sagte Vorsitzender Siegfried Höfler auf Nachfrage. „Wir haben nicht locker gelassen.“ Es habe zwar lang gedauert und zeitweise nicht gut ausgeschaut, „aber unsere Bemühungen waren erfolgreich“. Einen Erfolg erhofft sich der Seniorenbeirat nun auch für seine Forderung nach einer zweiten Hautarzt-Praxis. „Das ist das Nächste, wo wir uns dahinterklemmen“, so Höfler. Bei Hautärzten liegt der landkreisweite Versorgungsgrad laut KVB sogar bei 154,6 Prozent. Eine Praxis gibt es in Penzberg, aber jeweils drei in Schongau und Weilheim.