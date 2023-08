EC feiert: 100 Jahre, viele Titel und eine Reise zur Europameisterschaft

Von: Wolfgang Schörner

Auf der Berghalde hat der EC Penzberg seine Asphaltbahnen, hier bei einer Stadtmeisterschaft. Vergangenes Jahr wurden sie runderneuert. © ab/Archiv

Der Verein der Penzberger Eisstockschützen wird heuer 100 Jahre alt. Er hat große Erfolg vorzuweisen: Der Verein nahm in der Vergangenheit an Europameisterschaften teil, stellte deutsche Meister und gehörte viele Jahre der Bundesliga an. Am Wochenende feiert der EC Penzberg-Maxkron – mit einem großen Turnier auf seinen neuen Asphaltbahnen.

Penzberg – 1923 nennt der Eisstockclub als sein offizielles Gründungsjahr. Dabei hatte er eine gut 20-jährige Vorgeschichte. Sie begann 1902, als in Penzberg ein Eisclub entstand, der Rodeln, Eislauf und Eisstockschießen in sich vereinte. Als 1907 die Skilauf-Sparte hinzukam, ging daraus der Wintersportverein 1907 hervor, heute als Ski-Club Penzberg bekannt.

Erster Eissportplatz war auf dem späteren FC-Gelände

Ein erster Eissportplatz befand sich damals südlich der Berghalde – wo später der FC Penzberg Fußball spielte und sich heute ein Einkaufsmarkt und ein Wohngebiet befinden. 1910 erhielten die Eisstockschützen dann einen Eissportplatz nördlich der Bahnlinie zum Güterbahnhof. Wie es in einer alten Chronik des EC Penzberg-Maxron heißt, konnten damals außer interne Vereinsschießen keine Turniere abgehalten werden, da es in der näheren Umgebung keine Eisschützen gab. Das änderte sich. 1923, so die Chronik, fand erstmals ein Turnier mit Gastmannschaften statt, was der EC deshalb zum offiziellen Gründungsjahr erklärte. Gleichzeitig blieb er eng verwoben mit dem Wintersportverein. Nach dem Zweiten Weltkrieg trafen sich die Penzberger Eisschützen am 15. Dezember 1946 im Gasthaus Rott, um den EC Penzberg neu zu gründen, als Nachfolger der Eisschießen-Sparte im Wintersportverein, der sich einige Monate zuvor in Ski-Club umbenannt hatte.

Viele Titel - und eine Fahrt zur Europameisterschaft

Die Penzberger Stockschützen konnten seit ihrer Gründung Erfolge feiern. 1925 wurden sie bayerischer Vizemeister, 1931 Fünfter bei der deutschen Meisterschaft. 1951 reiste eine kombinierte Mannschaft aus den Penzbergern Alois Schabeck und Max Meier, dem Tölzer Hans Kindl und dem Holzkirchner Hans Lüftinger zur Europameisterschaft nach Garmisch. 1952 und 1957 holten sich die Penzberger Titel bei den deutschen Meisterschaften. Viele Jahre gehörte der EC auch der Bundesliga an. 1980 besuchte er laut Chronik allein 156 Turniere und legte dafür circa 20.000 Kilometer zurück. Fünf Jahre zuvor war im damals entstandenen Freizeit- und Erholungsgebiet eine neue Asphaltanlage eröffnet worden.

1987 schlossen sich der EC Penzberg und der EC Maxkron zusammen

Nachdem mehrere aktive Schützen aus Altersgründen aufgehört hatten und Nachwuchs fehlte, schlossen sich 1987 der EC Penzberg und der EC Maxkron zum EC- Penzberg-Maxkron zusammen. 2005 und 2012 gelangen ihm noch Aufstiege in die Oberliga. Der Verein, der heute 60 Mitglieder zählt, nimmt nach wie vor an Turnieren teil und startet jährlich bei der Isar-Loisach-Runde mit Mannschaften aus umliegenden Gemeinden. Mehrfach konnte der EC Penzberg-Maxkron als Sieger daraus hervorgehen, heuer klar mit 95:27 Punkten und 525:178 Stockpunkten.

Im vergangenen Jahr erhielten die Stockschützen auf der Berghalde fünf runderneuerte Bahnen. Die Stadt hatte sie auf Bitten des Vereins mit Pflastersteinen erneuert, weil die alte Anlage stark in Mitleidenschaft geraten war und modernen Standards nicht mehr gerecht wurde. Mitglieder und freiwillige Helfer beteiligten sich selbst mit 268 Arbeitsstunden. Dort kann nun auch das Jubiläumsturnier zum 100-Jährigen stattfinden.

Feier zum 100-Jährigen mit großem Turnier

Die Feier findet am Samstag, 12. August, statt. Sie beginnt um 9 Uhr mit einem Jubiläumsturnier auf den Stockbahnen der Berghalde. Als Gäste nehmen teil: EC Antdorf, EC Bad Heilbrunn, EC Benediktbeuern, SV Bernried, SF Bichl, SC Gaißach, TSV Iffeldorf, eine Auswahl TEV Miesbach/EC Fischbachau, EC Planegg-Geisenbrunn, ASV Sindelsdorf. Siegerehrung ist im Berghaldenstüberl. Dort findet ab 16 Uhr auch die Festveranstaltung mit Mitgliedern und Ehrengästen statt.