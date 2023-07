Edeka-Areal: Millionen-Projekt vor Abschluss - im Juli eröffnen die Märkte, neues Wohnviertel als nächste Etappe

Von: Wolfgang Schörner

Restarbeiten laufen im neuen „Nahversorgungszentrum“ an der Straße Grube“ in Penzberg, rechts der künftige Lidl-Markt, links dahinter das neue Edeka-Gebäude. Davor befinden sich 325 oberirdische Parkplätze. © Wolfgang Schörner

Auf dem Edeka-Areal in Penzberg steht die erste Hälfte eines Großprojekts vor der Vollendung: Im Juli eröffnen dort Edeka und Lidl. Bauherr Herbert Küblböck hat allein dafür 30 Millionen Euro investiert. Aber es ist noch nicht zu Ende: Auf der anderen Hälfte des Areals soll in den nächsten Jahren ein Wohnviertel entstehen.

Penzberg – Noch befinden sich Baufahrzeuge und Container auf dem großen Parkplatz vor den Fassaden der neuen Einkaufsmärkte. Die Restarbeiten am „Nahversorgungszentrum“ laufen. In den beiden Märkten werden schon die Regale eingeräumt. Am neuen Kreisverkehr steht eine große Werbetafel, oben der Schriftzug „PenZ“ (für „Penzberg“ und „Zentrum“) und einem Schaf als Logo, inspiriert vom Penzberger Maskottchen „Hanni“. Am 13. Juli soll der Lidl-Markt eröffnen, am 20. Juli der Edeka mit Café, Getränkemarkt und Poststelle. Dafür werden die bestehenden Filialen an Henlestraße und Grube schließen und dorthin umziehen.

Investition in Höhe von 30 Millionen Euro für erste Etappe

Vor der Vollendung steht damit der erste Teil des Großprojekts auf dem Edeka-Gelände. Zufrieden ist Projektentwickler und Bauherr Herbert Küblböck, der zugleich Investor und Grundstückseigentümer ist und an Edeka und Lidl vermietet. Der Zeitplan, den er beim ersten Spatenstich nannte, wurde fast genau eingehalten. Nur der ebenfalls geplante Einzug eines Fachmarkts für Tiernahrung kam offenbar nicht zustande. „Es gibt eine andere Idee“, erklärt der Investor. Mehr will er dazu noch nicht sagen (auf „www.penz-shopping.de“ gibt es dazu eine Umfrage). Bei der Stadt wird er eine Tektur, einen Änderungsantrag, für das fertiggestellte Gebäude zwischen Edeka und Lidl einreichen.

30 Millionen Euro hat Küblböck nach eigenen Angaben in diese erste Hälfte des Großprojekts investiert. Allein der Kreisverkehr an der Straße „Grube“, der die Märkte und später auch die Tiefgarage des geplanten Wohnviertels anbindet, schlug mit 1,2 Millionen Euro zu Buche.

Auf Südhälfte entsteht in nächsten Jahren ein neues Wohnviertel

Mit dem neuen Nahversorgungszentrum ist das Großprojekt noch nicht zu Ende. Auf der Südhälfte des Edeka-Areals soll in den nächsten Jahren ein Wohnviertel mit rund 390 Miet- und Eigentumswohnungen entstehen. Dafür muss aber erst das Gebäude des noch bestehenden Edeka-Marktes weichen.

Dessen Abbruch soll laut Küblböck bereits in der letzten Juli-Woche beginnen. Lager und E-Center werden zunächst entkernt. Richtig massiv, erklärt er, gehe es im September los. Dann fallen die Mauern. Im Januar 2024 soll der Abriss beendet sein.

Hinterlassenschaften aus Bergbauzeiten

Danach folgen Sicherungsmaßnahmen, für die der Projektentwickler mit sechs bis acht Monaten rechnet. Wie berichtet, verbergen sich im Untergrund Hinterlassenschaften des Penzberger Kohlebergbaus: drei große Tagschächte, die schräg in die Tiefe reichen und verfüllt werden müssen, drei Lüftungsschächte, die wahrscheinlich schon verschüttet sind, und ein Flöz. Mit dem Bergamt sei abgesprochen, dass die Baugrube bis zur etwa vier Meter tiefen Sohle der künftigen Tiefgarage erstellt wird und parallel die Schächte untersucht und gegebenenfalls verfüllt werden, bis Standfestigkeit herrscht, erklärt Küblböck. Auf dem alten Edeka-Parkplatz werde zudem der anfallende Beton recycelt, um ihn als Unterbau für die Tiefgarage zu verwenden. Deren Bau könnte dann Anfang 2025 beginnen.

Mit dem Baustart für das neue Wohnviertel rechnet Küblböck im Frühjahr 2025. Dafür verantwortlich sein wird ihm zufolge das Wolfratshauser Bauunternehmen Krämmel. Circa 390 Wohnungen sollen entstehen. 30 Prozent, also fast 120 Wohnungen, werden gemäß dem städtebaulichen Vertrag mit der Stadt Penzberg als vergünstigte Mietwohnungen angeboten. Der Rest sind Eigentumswohnungen.

Wohnviertel: Erster Teil könnte bis Mitte 2027 fertig sein

Läuft alles nach Plan, könnten die zwei nördlich gelegenen „Höfe“ (das Wohnviertel wird in vier „Höfe“ aufgeteilt) bis Mitte 2027 fertig sein. Diese „Nord-Höfe“ mit etwa 190 Wohnungen seien überwiegend für den „einkommensorientierten Wohnbau“, also für die Mietwohnungen, so Küblböck. Wann der Rest fertig ist, lasse sich schwer sagen. „Der Wunsch aller Beteiligten ist, dass bis zur Landesgartenschau 2028 der Großteil abgeschlossen ist.“

Nun wird aber erst einmal die Eröffnung des „Nahversorgungszentrums“ gefeiert. Der Bauherr erzählt, dass der Edeka-Markt in Effizienzklasse 40 EE, der Lidl-Markt in Effizienzklasse 55 EE gebaut wurde. Geheizt würden sie über die Abwärme der Kühltruhen. Auf den extensiv begrünten Dächern beider Märkte seien Photovoltaikanlagen installiert. Seit der Baurechtschaffung sei alles optimal gelaufen, resümiert er. Die Zusammenarbeit mit Stadt, Landratsamt und Stadtwerken sei hervorragend.