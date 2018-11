Edeka-Areal in Penzberg: Stadt soll sich nochmals um Kauf bemühen

Der Penzberger Bauausschuss hat die Bauanträge für Discounter und Fachmärkte auf dem brachliegenden Edeka-Areal, wie erwartet, abgelehnt. Dennoch hofft die Stadt Penzberg, mit dem Projektentwickler im Gespräch zu bleiben. Auch wenn sie andere Pläne verfolgt.

Penzberg– Einstimmig „Nein“ sagte der Bauausschuss zu den Bauanträgen des Projektentwicklers, der auf dem Edeka-Areal an der Straße „Grube“ einen Discounter und ein Fachmarkt-Zentrum geplant hatte. Damit zog der Ausschuss die Konsequenz aus der Oktober-Sitzung des Stadtrats. Dieser hatte sich vor vier Wochen in einem deutlichen Schwenk den Forderungen der „Pro Innenstadt“-Einzelhändler angenähert und sich gegen große Handelsflächen ausgesprochen. Stattdessen sollen nach Vorstellung des Stadtrats nun vor allem Flächen für Gewerbe- und Handwerksbetriebe entstehen. Dazu will er das seit Jahren laufende Bebauungsplanverfahren neu aufrollen.

Der Stadt gehört das Gelände zwar nicht, sie kann aber über ihre Planungshoheit starken Druck ausüben. Diesen Einfluss sollte die Stadt nach Ansicht der CSU nutzen, um noch einmal zu versuchen, das Gelände zu kaufen. Dafür plädierte die CSU nach der Ausschuss-Sitzung in einem Schreiben an das Rathaus und an die anderen Stadtratsfraktionen. Bei einer ersten Kaufanfrage hatte sich die Stadt eine Absage bei dem Unternehmen Edeka eingehandelt. „Man sollte es nicht nur bei einem Versuch belassen“, sagte CSU-Chef Nick Lisson gestern auf Nachfrage.

Zuvor im Bauausschuss war die Ablehnung der Bauanträge schnell über die Bühne gegangen. Beantragt hatte der Projektentwickler einen Lebensmitteldiscounter und ein Zentrum mit fünf Fachmärkten für zwei Textilgeschäfte, Elektro, Tiernahrung sowie Möbel und Matratzen. Als Argumente nannte Stadtbaumeister Justus Klement die geänderten Planungsziele für den Bebauungsplan, also Gewerbe statt großflächigem Handel, die vom Stadtrat erlassene Veränderungssperre und die ungesicherte Verkehrserschließung.

Bürgermeisterin Elke Zehetner erklärte nach den zwei einstimmigen Ablehnungen: „Man kann nur hoffen, dass der Projektträger weiter mit uns im Gespräch bleibt.“ Also sich auf die Wünsche des Stadtrats einlässt. Nach der Stadtratsratssitzung im Oktober hatte sich das beim Projektentwickler nicht so angehört. Dr. Herbert Küblböck hatte damals von einer bitteren Entscheidung für ihn und den Noch-Eigentümer Edeka gesprochen, „weil wir sechs Jahre daran gearbeitet haben“. Eine nochmalige Nachfrage unserer Zeitung ließ er bis Dienstag unbeantwortet.

Nach Ansicht der CSU gilt es nun, „Gas zu geben und keine Zeit zu verlieren“, da die Veränderungssperre zeitliche Grenzen setzt. Eine derartige Sperre gilt laut Baugesetzbuch für zwei Jahre und kann um ein Jahr verlängert werden. Es gelte nun, einen „Mehrwert für Penzberg entstehen zu lassen, als städtebauliche Glanzleistung“, schreibt die CSU in ihrem zweiseitigen offenen Brief zum Edeka-Areal. Um Flächenverbrauch zu vermeiden sollte laut Ortsverband, anders als bisher, in die Höhe geplant werden. „Drei Etagen mindestens“, so Lisson. Als Vorschlag für die Bebauungsplanung nennt seine Fraktion erstens eine Tiefgarage, zweitens Gewerbe- und Handwerksbetriebe im Erdgeschoss, auch mit Räumen für Startup-Unternehmen, sowie drittens Dienstleister im ersten und zweiten Obergeschoss. Ebenso empfiehlt die CSU, externe Planungsbüros zu Hilfe zu holen. Sie rechnet aber auch damit, dass bis zur Realisierung noch viel Zeit ins Land geht: „Zwei Jahre Planung, zwei Jahre bauliche Vorbereitung und zwei Jahre Bauzeit machen schnell sechs Jahre bis zur Realität aus.“