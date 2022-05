Edeka-Areal: Erste Bau-Etappe startet - auf der Nordhälfte entstehen Einkaufsmärkte, Wohnviertel folgt später

Von: Wolfgang Schörner

Zum symbolischen ersten Spatenstich traten an (v.l.): Martin Heuschneider von der Baufirma Feldbauer, Stadtbaumeister Justus Klement, Regionalleiter Bernhard Kubina von Edeka-Südbayern, Vize-Landrat Wolfgang Taffertshofer, Projektentwickler Herbert Küblböck, Bürgermeister Stefan Korpan und Stadtwerke-Chef André Behre. © Wolfgang Schörner

Nach zehn Jahren Vorlaufzeit hat am Dienstag auf dem Penzberger Edeka-Areal mit dem symbolischen ersten Spatenstich der Bau neuer Einkaufsmärkte begonnen. Allein dafür beläuft sich die Investition auf 30 Millionen Euro. Ab 2025 wird in einer zweiten Bau-Etappe auf der Südhälfte des Edeka-Geländes ein neues Wohnviertel entstehen.

Penzberg – Wie eine Mondlandschaft schaut derzeit die Nordhälfte des Edeka-Areals an der Straße „Grube“ aus. In den vergangenen Monaten waren dort das frühere Edeka-Zentrallager, ein Verwaltungsgebäude und zwei Wohnhäuser abgerissen worden. Über zehn Jahre hatte es gedauert, bis ein Bebauungsplan für das Gebiet beschlossen wurde, mit dem sowohl Eigentümer als auch Politik und Innenstadt-Einzelhändler leben können.

Erste Etappe auf dem Edeka-Areal: Bau der neuen Einkaufsmärkte

Nun kann – die erste Etappe – auf der Nordhälfte der Bau eines neuen Edeka-Marktes, eines Lidl-Discounters und eines Fachmarkts für Tiernahrung beginnen. Der Bau des neuen Wohnviertels folgt erst später – wenn der Edeka-Markt in sein neues Gebäude umgezogen ist. Am Dienstag kam Eigentümer, Bauherr und Projektentwickler Herbert Küblböck mit Vertretern von Firmen, Stadt und Landkreis zum symbolischen ersten Spatenstich auf der Baustelle zusammen.

Bauherr rechnet mit einem Investitionsvolumen von 30 Millionen Euro

Für das „neue Nahversorgungszentrum“ in Penzberg sei ein Investitionsvolumen von 30 Millionen Euro veranschlagt, erklärte der Chef der Regensburger Küblböck-Gruppe, der in den vergangenen drei Jahrzehnten zahlreiche Handels- und Dienstleistungsimmobilien in Südbayern projektiert und errichtet hat. Zusammen mit dem Wohnbauprojekt, bei dem Küblböck mit einem Bauträger kooperieren wird, sind es sogar 180 Millionen Euro.

Der Branchenmix auf der Nordhälfte, sagte er, sehe den Neubau des E-Centers, den Umzug des Lebensmittel-Discounters Lidl in eine wesentlich größere Fläche sowie einen weiteren Fachmarkt vor. Der gemeinsame Parkplatz werde über 300 Stellplätze haben. Das E-Center wird laut Küblböck in Effizienzklasse 40 EE und der Lidl-Markt in Effizienzklasse 55 EE gebaut. Auf allen drei Gebäuden sollen Photovoltaikanlagen installiert werden. Mit den Bau hat er als Generalunternehmer die Firma Feldbauer aus Roding beauftragt.

Bau des neuen Wohnviertels auf der Südhälfte folgt ab 2025

Küblböck rechnet mit der Fertigstellung der Märkte im Juni 2023. Parallel dazu entsteht bis Ende 2022 der neue Kreisverkehr an der „Grube“, der als Zufahrt zu den Parkplätzen und später auch zur Tiefgarage für das Wohnviertel dienen soll. Nach dem Umzug des E-Centers wird, so der Plan, im zweiten Halbjahr 2023 der bestehende Edeka-Markt abgerissen. 2024 folgt dort zunächst die Untersuchung und Sicherung der Tagschächte im Untergrund, was mehrere Monate in Anspruch nimmt. Der Wohnungsbau auf der Südhälfte des Edeka-Areals soll laut Küblböck im Frühjahr 2025 beginnen.

Ein Drittel der 385 Wohnungen als geförderter Wohnraum

An die zehnjährige Vorlaufzeit und die Diskussionen erinnerte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU). Als er vor zwei Jahren ins Amt kam, habe es nach einem Monat das erste Gespräch gegeben, ein gutes Gespräch, wie er sagte. Es sei ein zukunftsweisender Konsens gefunden worden, eine Lösung, die „absolut verträglich“ für die Innenstadt sei. Er erinnerte zudem daran, dass ein Drittel der 385 Wohnungen im Rahmen der „SoBon“-Regeln („soziale Bodennutzung“) als geförderter und bezahlbarer Wohnraum entstehe. Diese über 100 Mietwohnungen würden auf die Gebäude verteilt. Bauherr Küblböck bestätigte auf Nachfrage, dass in dem Viertel ein Mix aus Eigentums- und Mietwohnungen entstehen wird.

Eine deutliche Verbesserung stellt das Vorhaben laut Bürgermeister bezüglich der Versiegelung dar. Auf der früher komplett betonierten Fläche werde es auch Grünräume geben, insbesondere im Wohnviertel. Ebenso wies er darauf hin, dass im Wohnviertel eine viergruppige Kindertagesstätte entsteht. Darüber sei mit dem Bauherrn ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen worden.

Taffertshofer: Penzberg, die „Stadt der aufgehenden Sonne“

Er habe das jahrelange Ringen mit Spannung verfolgt, sagte Vize-Landrat Wolfgang Taffertshofer (BfL). „Wir freuen uns als Landkreis, dass sich Penzberg so gut entwickelt.“ Dies diene dem ganzen Landkreis. Er beglückwünsche Penzberg „für den Mut und die Tatkraft“. Penzberg, sagte Taffertshofer mit Blick auf die Lage im Osten des Landkreises, sei „die Stadt der aufgehenden Sonne“.