Am Edeka-Gelände entsteht neuer Kreisverkehr - Bypass soll Staus verhindern

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Ein großer Kreisverkehr entsteht an der Straße „Grube“ (links). Zu sehen ist rechts der bereits angelegte Bypass, die Umfahrung der künftigen Kreisel-Baustelle. Die provisorische Straße führt über das Edeka-Gelände. Foto: wos © Wolfgang Schörner

Beim Edeka-Areal in Penzberg wird in Kürze der Bau eines großen Kreisverkehrs beginnen. Die Straße „Grube“ wird an der Stelle in den nächsten Monaten zwar gesperrt sein. Der Verkehr wird aber über eine provisorische Straße an der Kreisel-Baustelle vorbeigeführt. Der Bypass über das Edeka-Gelände ist bereits angelegt.

Penzberg – Seit einiger Zeit stockt an der Straße „Grube“ auf Höhe der Edeka-Baustelle immer wieder Verkehr, weil die Strecke zeitweise nur einspurig befahrbar ist. Eine Baustellen-Ampel regelt den Verkehr. Auf dem Abschnitt neben dem Edeka-Gelände werden unter anderem Wasserleitungen verlegt. Sind die Arbeiten beendet, soll mit dem Bau eines großen Kreisverkehrs begonnen werden, der in Zukunft sowohl die neuen Einzelhandelsmärkte als auch das geplante Wohnviertel auf dem Edeka-Gelände anbindet. Gebaut wird er von der Küblböck-Unternehmensgruppe, die das Edeka-Gelände entwickelt. Geregelt ist dies in einem städtebaulichen Vertrag, den die Stadt Penzberg mit dem Unternehmen abgeschlossen hat. Wie Geschäftsführer Herbert Küblböck auf Anfrage sagte, kosten der Kreiselbau und die Verlegung der Leitungen rund 1,2 Millionen Euro.

Bypass-Variante: Autos werden auf provisorische Straße umgeleitet

Für den Bau des Kreisverkehrs an der „Grube“ wurde eine Bypass-Variante gewählt. Die Fahrzeuge werden auf einer provisorischen Straße über das Edeka-Gelände geleitet, an der Baustelle vorbei. Der Bypass ist bereits angelegt und war zuletzt von Baufahrzeugen genutzt worden. Am Kreisverkehr könne auf diese Weise ungehindert gearbeitet werden und der Verkehr könne frei fließen, erklärt Küblböck. Man brauche keine Ampel. Gesperrt werden muss während des Kreiselbaus aber die Einmündung in das Gewerbegebiet „Grube“ auf Höhe des Getränkemarkts und des Autohauses. Das Gewerbegebiet kann in dieser Zeit nur von der anderen Seite erreicht werden.

Arbeiten am neuen Kreisverkehr dauern womöglich bis Jahresende

Beginnen sollen die Arbeiten in Kürze. Die Umleitung wird laut Baufirma voraussichtlich ab 25. Juli eingerichtet. Küblböck schätzt, dass die Arbeiten an dem Kreisverkehr bis Ende des Jahres dauern werden. Danach wird die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben und die Umleitung geschlossen.

Der einspurige Kreisverkehr wird ihm zufolge einen Durchmesser von circa 35 Metern erhalten, sodass er auch von Sattelschleppern befahrbar ist, und fünf Äste haben: zwei für die Staatsstraße „Grube“, einen in das Gewerbegebiet, einen zu den über 300 Parkplätzen für die neuen Einzelhandelsmärkte sowie einen fünften zu der Tiefgarage, die für das geplante Wohnviertel entsteht. Eingeplant sei ebenso ein abgesetzter Geh- und Radweg.

Arbeiten an neuen Märkten auf dem Edeka-Areal „im Zeitplan“

Auf dem Edeka-Areal selbst schreiten die Arbeiten voran. Man liege im Zeitplan, so Küblböck. Im Juni 2023 sollen demnach die neuen Märkte auf der Nordhälfte des Geländes fertiggestellt sein, „vorausgesetzt die Lieferketten halten“, so der Bauherr. Wie berichtet, entstehen dort ein neuer Edeka-Center, ein Lebensmittel-Discounter und ein Fachmarkt. Nach der Fertigstellung wird zunächst das alte Edeka-Gebäude abgerissen. In diesem Bereich ist das neue Wohnviertel mit 385 Wohnungen geplant. Der anvisierte Baustart dafür ist Frühjahr 2025.