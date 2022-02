Sensation: Bergwerk-Anteilschein von der Carl-Theodor-Zeche in Penzberg von 1797 aufgetaucht

Von: Franziska Seliger

Der Anteilschein für die einstige Carl-Theodor-Zeche gilt als „das bislang älteste bekannte bayerische Wertpapier“ © Bayerisches Wirtschaftsarchiv

Das Bayerische Wirtschaftsarchiv in München hat kürzlich ein Wertpapier erhalten, bei dem es sich laut Archivleitung um „das bislang älteste bekannte bayerische Wertpapier“ handelt: Einen Anteilschein für die einstige Carl-Theodor-Zeche in Penzberg vom 30. September 1797.

Penzberg – Für Eva Moser, Leiterin des Bayerischen Wirtschaftsarchivs der Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern, ist das gedruckte und über die Jahre leicht vergilbte Papier „etwas ganz Besonderes“. Es sei im Spätherbst vergangenen Jahres auf einer Auktion für Wertpapiere aufgetaucht. Etwa im Dezember sei „der wertvolle und sehr gut erhaltene Bergwerks-Anteilschein“ dann von Uto Baader, dem Seniorchef der Baader Wertpapierbank und Aufsichtsratsvorsitzender der Bayerischen Börse, erworben worden. Zu welchem Preis wisse sie aber nicht, so Moser. Baader sei ein leidenschaftlicher Sammler von historischen Wertpapieren. Seine Sammlung umfasse über 4500 Exemplare. 2019 habe Bader diese in Deutschland einmalige Kollektion ausschließlich bayerischer Her-kunft dem Bayerischen Wirtschaftsarchiv zur Aufbewahrung anvertraut. Auch der Anteilschein für die Carl- Theodor-Zeche werde nun als Teil dieser Wertpapiersammlung im Bayerischen Wirtschaftsarchiv in München fachgerecht aufbewahrt.

Zeche hat nur etwa zehn Jahre bestanden

Wie Moser erläutert, handele es sich bei dem Anteilschein um eine Beteiligung an der Carl-Theodor-Zeche. Nur ganz wenig wisse man über diese Zeche, so Moser. „Sie hat auch nur etwa zehn Jahre bestanden.“ Doch wer auf der Internetseite des Penzberger Bergknappenvereins oder in den Büchern Karl Lubergers und Reinhard Heydenreuters zur Geschichte Penzbergs nachliest, findet durchaus Spuren dieser Zeche – wenn auch mitunter in der Schreibweise Karl-Theodor-Zeche. Ihre ungefähre Lage befand sich wohl im Bereich des heutigen Gewerbegebiets Grube und der Straße Am Schloßbichl.

Wie auf der Internetseite der Bergknappen zur Geschichte der Zeche nachzulesen ist, soll bereits 1785 am sogenannten „Spensberg“ nach Kohle gegraben worden sein. „Am Schloßbichl im Säubachtal, hier, wo wir jetzt stehen, traten die Kohlenflöze direkt nach Übertage aus. An diesen Ausbißstellen war es auch, wo von der Karl-Theodor-Zeche ein oberflächennaher Kohlenabbau betrieben wurde“, informieren die Bergknappen.

Erst einem Bericht des bayerischen Berg- und Münzrates Mathias Flurl scheint es dann aber zu verdanken zu sein, dass die Kohlevorkommen offiziell wiederentdeckt wurden. 1796 sei Flurl zum obersten Bergbeamten des Landes ernannt worden. Gleichzeitig sei der von ihm mitgegründeten Gewerkschaft das Recht erteilt worden, zwischen den Flüssen Inn und Lech auf zehn Jahre Kohlebergbau zu betreiben. Noch im selben Jahr sei dafür die „Oberländische Steinkohlengewerkschaft“ gegründet und dieser die am “Spens-Berge erhobene Stainkohln-Zeche” – gemeint ist die Karl-Theodor-Zeche – übergeben worden.

Dem Vorhaben sei aber kein langer Erfolg beschieden gewesen, so Archivleiterin Moser. Nicht zuletzt wegen der hohen Transportkosten habe sich die Zeche nicht als rentabel erwiesen und habe ihren Betrieb einstellen müssen. Die Gesellschaft wurde etwa zehn Jahre nach ihrer Gründung wieder aufgelöst.

Erst mit Beginn der Industrialisierung gewann die Kohle als Energieträger im rohstoffarmen Bayern an Bedeutung und ihre systematische Erschließung setzte mit Nachdruck ein. Unter der Bankiersfamilie von Eichthal wurde die Grube in Penzberg erfolgreich wiederbelebt.

Der Anteilschein wird als sehr wertvoll eingeschätzt

Der nun aufgetauchte Anteilschein an dieser längst nicht mehr existierenden Zeche sei sehr wertvoll, betont Moser. Wie wertvoll genau, möchte sie nicht sagen. Was der Anteilschein einst gekostet hat und wie viele Anteilscheine es überhaupt gab, sei ungewiss, so Moser.

Den historischen „Gewährschein“ zieren zwei Bergknappen in zeitgenössischer Tracht sowie die hoffnungsfrohen Formeln „Mit Gott“ und „Glück auf“. Außerdem das Datum: „Geschehen München den 30. Tag im Monat Septbr 1797“. Am unteren Rand ist die Unterschrift des bayerischen Berg- und Münzrats Matthias von Flur zu lesen. Ausgestellt ist der Anteilschein an einen gewissen „Herrn Böhm, kurfürstl. Kriegscommissair“.

Wie Moser auf Nachfrage sagt, ist eine Ausstellung des Wertpapiers derzeit nicht geplant. Interessierte Museen könnten es aber in Absprache mit dem Eigentümer und ihrem Archiv ausleihen. Daran seien aber gewisse Bedingungen geknüpft, denn im Umgang mit dem wertvollen alten Schriftstück gebe es einiges zu beachten, damit es nicht beschädigt werde; etwa bezüglich der Beleuchtung.