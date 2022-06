Ein ganz besonderer Jahrgang

Von: Franziska Seliger

Die Besten: Amaya Saadati Novo, Jasmin Fischer, Lea Gleiter, Julian Herter, Patrick Hloch, Luisa von Brauck, Cosima Geißbauer, Ronja Scheuermann, Antonia Warlich, Martin Schauer, Carolin Köpfer, Amelia Emde und Luca Zölzer haben einen Schnitt von 1,4 oder besser erreicht. © Seliger

Das Penzberger Gymnasium hat am Freitag den diesjährigen Abiturjahrgang verabschiedet. Der Notenschnitt lag bei 2,12 und damit etwas besser als der Notenschnitt in Bayern (2,15). Von 91 Jugendlichen haben 87 die Abi-Prüfungen bestanden. 32 von ihnen sogar mit einer Eins vor dem Komma.

Penzberg – Es war ein besonderer Jahrgang, der da am Freitagnachmittag in der voll besetzten Penzberger Stadthalle von Lehrern, Eltern und Freunden verabschiedet wurde und seine Abiturzeugnisse überreicht bekam. Das sagte nicht nur Schulleiter Matthias Langensteiner bei gleich zur Begrüßung und meinte damit die „harten Bedingungen“, unter denen die 87 Abi-Absolventen ihre Zeit in der Oberstufe lernen mussten – Stichwort Corona. Auch die beiden Abiturienten Viola Eisner und Simon Eichbichler kamen in ihrer recht amüsanten Rede zu der Ansicht, sie und ihre Mitschüler seien schon etwas ganz Besonderes gewesen – wenn auch in einer etwas besonderen Art und Weise. In ihrer Rede warfen die beiden einen spitzbübischen Blick zurück auf ihre Schulzeit und ließen es dabei auch an Selbstkritik über so manch eigenes Fehlverhalten nicht fehlen.

Tänze auf dem Tisch und Schulstunden im Wandschrank

Nein, leicht gemacht hätten sie es den Lehrern in den vergangenen Jahren wahrlich nicht. Von Tänzen auf Tischen war da in der Rede der beiden jungen Leute zu hören. Von Doppelstunden, die manch ein Schüler im Wandschrank statt auf dem Sitzplatz verbrachte. Von lang anhaltenden Motivationstiefs oder dem ausgiebigen Konsum so mancher Genussmittel. Davon, was sie jetzt mit ihrem Leben anfangen wollten, hätte so mancher von ihnen nur „wenig Plan“. Viele müssten ihre Ziele und Träume erst noch herausfinden.

Was dabei helfen könnte? Neugierde. Und diese Neugierde, so hoffte Schulleiter Langensteiner, habe seine Schule bei den Abiturienten hoffentlich angefacht „und auch in vielen Fällen gestillt“, indem die Jugendlichen am Gymnasium Einblicke erhalten hätten, in viele verschiedene Bereiche der Welt. Die 87 Abiturienten, gingen jetzt hinaus in eine sich immer schneller wandelnde Welt. Dieser Übergang vom Schutzraum Schule hinaus in die weite Welt sei noch für keine Schülergeneration einfach gewesen. „Zweifelsohne aber ist die Welt, in die ihr nun hineintretet, eine unübersichtlichere geworden“, so Langensteiner. „Und gerade deshalb wünsche ich euch, dass ihr euch eine Portion Neugierde bewahrt“ – auch dafür, wie man die Welt besser machen könnte.

Wieso solltet ihr nicht die Generation sein, der es gelingt, die drängenden Probleme dieser Welt zu lösen?

Mit kritischen Worten erinnerte der Schulleiter an die großen Problemen wie den Klimawandel, mit denen die junge Generation konfrontiert sei – eine immense Aufgabe, vor denen den Penzberger Schülern aber nicht bange sein müsse. Denn sie verließen die Schule mit jeder Menge Wissen, mit vielen sozialen Fähigkeiten und hoffentlich einer großen Portion Neugierde. „Wieso solltet ihr nicht die Generation sein, der es gelingt, die drängenden Probleme dieser Welt zu lösen?“ Nein, ein einfacher Jahrgang seien sie keinesfalls gewesen, so Langensteiner. Aber vielleicht brauche es eine gewisse „Widerborstigkeit“ und ein „gezieltes Abweichen von gültigen Normen und Regeln, um große Lösungen für große Probleme entwickeln zu können“.

„Riesen Respekt“ für das Geleistete

Dass sie diesen widerborstigen Jahrgang vermissen werden, davon sprachen die Schülervertreter Anna Schräml, Jan Röntgen und Janick Braun. „Das Schulhaus ist ohne euch schon ganz leer.“ Und Elternvertreter Mark Hartmann appellierte an die Absolventen, den Mut zu haben, gesellschaftliche Probleme anzupacken und zu verbessern. „Und lasst euch nicht entmutigen, wenn es nicht gleich funktioniert. Versucht es weiter.“ Er zollte den jungen Leuten „riesen Respekt“ für ihre Leistung und wünschte ihnen die Kraft, immer wieder aufzustehen, wenn sie mal fallen.