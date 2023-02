Einbruch in Gleitschirm-Geschäft: Diebe erbeuten Ware im Wert von 100.000 Euro

Von: Theresa Kuchler

In einem Penzberger Gleitschirm-Geschäft wurde in der Nacht auf Freitag eingebrochen. © Silas Stein/dpa

In der Nacht auf Freitag sind Einbrecher in ein Gleitschirm-Geschäft in Penzberg eingestiegen. Die Diebe haben Ware und Geld im Wert von 100.000 Euro erbeutet.

Penzberg - Zu einem Einbruch mit hohem Schaden ist es in der Nacht von Donnerstag, 9. Februar, auf Freitag, 10. Februar, gekommen. Wie die Polizei berichtet, sind in der Zeit zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens unbekannte Täter in ein Gleitschirm-Geschäft Im Thal in Penzberg eingestiegen.

Eine Angestellte (38) stellte am Freitagmorgen fest, dass die Einbrecher die Türe aufgebrochen hatten und in den Laden gelangt sind. Aus dem Geschäft haben sie mindestens 20 neue Gleitschirme und Flugelektronik entwendet. Darüber hinaus haben sie Bargeld mitgenommen, das in einer Kasse verwahrt war, und ein Laptop gestohlen.

Dem Geschäftsinhaber (49) entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro. Zum Abtransport des Diebesgutes muss vermutlich ein größeres Fahrzeug oder Transporter verwendet worden sein.

Die Polizeiinspektion Penzberg fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge (insbesondere Vans, Kleintransporter oder Kombis) oder verdächtige Personen im Gewerbegebiet Im Thal beobachtet, die Gegenstände verladen haben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Penzberg unter Tel.: 08856/9257-0.

