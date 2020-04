Penzbergs Acht für den Kreistag

Ist Penzberg ausreichend im Kreistag vertreten? Das war in der Vergangenheit immer ein Streitpunkt. Künftig sitzen in dem 60-köpfigen Landkreis-Gremium acht Männer und Frauen aus Penzberg, einer weniger als bisher. Das entspricht zwar nicht dem finanziellen Beitrag, aber dem Wähleranteil Penzbergs im Landkreis.

Penzberg – In der Vergangenheit gab es immer mal wieder den Appell, dass Penzberger Wähler gezielt Penzberger Kandidaten wählen sollen, damit die Stadt stark im Kreistag vertreten ist. Vor der Wahl 2014 hatte zum Beispiel die Penzberger SPD vorgeschlagen, auf einem gemeinsamen Plakat für die Penzberger Kandidaten aller Listen zu werben. Damals saßen allerdings auch nur drei Penzberger im Kreistag. Aus der gemeinsamen Werbung wurde trotzdem nichts.

Bei dieser Kreistagswahl trat nun erstmals im Landkreis eine reine Ortsliste an: die „Bürger für Penzberg“. Die BfP brachten so die immer wieder, vor allem in Gelddingen, geäußerte Kritik zum Ausdruck, Penzberg werde im Kreistag nicht ausreichend wahrgenommen. Zwei Mandate wären ihr Ziel gewesen. Am Ende schaffte nur Armin Jabs den Sprung. Wolfgang Sacher gehört nicht mehr dazu.

Stimmen gezielt Penzberger Bewerbern gegeben

„Es war nicht komplett umsonst“, sagt Jabs über das Experiment. Die Penzberger hätten es honoriert und die Liste gezielt gewählt. Aus anderen Orten kamen dagegen wenig Stimmen. Jabs selbst ist dafür ein gutes Beispiel: 91 Prozent der Stimmen, die ihn in den Kreistag hievten, kamen aus Penzberg. Er könnte sich vorstellen, beim nächsten Mal den östlichen Teil des Landkreises in einer Liste zu integrieren. „Ein breites Bündnis wäre unser Ziel.“

Ein Blick in die Ergebnisse der Kreistagswahl zeigt, dass Penzberger Wähler über alle Partei- und Listen-Grenzen hinweg ihre Stimmen gezielt Penzberger Bewerbern gaben – das war nicht immer so. Stefan Korpan (CSU) zum Beispiel sammelte fast ein Drittel seiner Stimmen allein in Penzberg. Bei Hans Mummert (SPD) war es fast die Hälfte.

Acht Penzberger werden künftig im 60-köpfigen Kreistag sitzen. Damit haben sie einen Anteil von 13,3 Prozent. Das ist sogar etwas mehr als Penzbergs Anteil an allen Wahlberechtigten im Landkreis. Der lag bei 12,0 Prozent. Tatsächlich waren Penzberger auch gut auf den verschiedenen Kreistagslisten vertreten: 68 von 489 Kandidaten. Das sind 13,9 Prozent. Die meisten kandidierten nach der BfP für die SPD (10 von 60), die Grünen (8 von 60) und die FDP (7 von 43). Nur drei von zwölf Listen kamen ohne Penzberger aus. Anders schaut es aus, nimmt man als Relation den finanziellen Beitrag Penzbergs: 2019 trug die Stadt rund 26 Prozent der Kreisumlage aller Orte.

Wie sieht man dies nach der Wahl in der Penzberger Politik? Der künftige BfP-Kreisrat Jabs sagt zwar, er habe das Gefühl, dass es nicht ganz gerecht zugeht. Aber er fügt auch an: „Wir wollen ein Miteinander.“ Stefan Korpan, der für die CSU neu in den Kreistag einzieht, erklärt, er habe nicht das Gefühl, dass Penzberg im Kreistag nicht beachtet wird. Man müsse seine Stadt gut vertreten, aber auch mit anderen gut zusammenarbeiten. Was ihn dagegen überraschte, ist etwas anderes: dass Ludwig Schmuck nicht mehr in den Kreistag gewählt wurde. Er war auf der CSU-Liste allerdings auch erst auf dem 45. Platz zu finden.

Andere Kreistagsmitglieder sind mittlerweile genervt

Dass Penzberg im künftigen Kreistag gut vertreten ist, findet die scheidende Bürgermeisterin Elke Zehetner (SPD). Was sie aber „zutiefst bedauert“ ist, dass ausgerechnet die bisherige Vize-Landrätin Regina Bartusch den Sprung nicht schaffte.

Nach Ansicht der neuen Grünen-Kreisrätin Kerstin Engel gilt die Kritik, Penzberg sei nicht ausreichend vertreten, allenfalls für früher, heute nicht mehr. Sie hat das Gefühl, dass die Kreistagsmitglieder aus anderen Orten mittlerweile genervt sind vom Penzberger Lamento. Auch Peter Maier, der für die Linke in den Kreistag einzieht, ist nicht der Meinung, dass Penzberg unterrepräsentiert ist. Ohnehin sollte es seiner Ansicht nach zum Selbstverständnis aller Kreisräte gehören, den ganzen Landkreis im Blick zu haben.

„Der Kreis ist eine Solidargemeinschaft“, sagt Markus Bocksberger. Auch wenn klar sei, dass Penzberg am meisten einzahle. Bocksberger hatte mit vier „Penzberg miteinander“-Kollegen auf der „Bürger für den Landkreis“-Liste kandidiert. Keiner schaffte den Sprung. War es ein Fehler, sich nicht mit der BfP zusammenzutun? Die Frage stellt sich nicht, antwortet Bocksberger. Deren Liste habe es noch nicht gegeben, als die Entscheidung für die Kandidatur anstand. „Außerdem haben sie auch nur einen Sitz bekommen.“