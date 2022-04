„Eines der düstersten Endzeitverbrechen“ - Penzberger erinnern an die Mordnacht und ihre 16 Opfer

Von: Wolfgang Schörner

Beim Ehrenmal: Gedenken an Mordnacht-Opfer; im Bild der Jugendchor „Voice happenZ“. © Wolfgang Schörner

Es war „eines der düstersten Endzeitverbrechen der Nationalsozialisten“, wie es Bürgermeister Stefan Korpan ausdrückte – die Ermordung von 16 Männern und Frauen am 28. April 1945 in Penzberg. Am Donnerstag, dem Jahrtag, wurde der Opfer der Penzberger Mordnacht gedacht – überschattet vom Krieg in der Ukraine.

Penzberg – Bei vier Veranstaltungen – am Ehrenmal, bei einem Friedensmarsch, am Friedhof und in der Stadthalle – gedachten am Donnerstag viele Penzberger, darunter auch Jugendliche, der Opfer des 28. April 1945. Am Tag zuvor waren Stolpersteine verlegt worden. Bürgermeister Korpan (CSU) sprach von dem Verbrechen als „brutalen und grausamen Akt der Willkür, der Denunziation, getrieben von einer krankhaften Ideologie“. Penzberg, sagte er in der Stadthalle, habe damals aber auch ein „heldenhaftes Eintreten“ von Menschen erlebt, die verhindern wollten, dass das Bergwerk, die Existenzgrundlage vieler Familien, gemäß Hitlers Nero-Befehl gesprengt wurde und es zu blutigen Abrechnungen in den Kriegsgefangenenlagern kam.

Ein Zeichen setzen gegen den Ukraine-Krieg

Zuvor, bei der Kranzniederlegung am Friedhof, umrahmt von der Stadt- und Bergknappenkapelle, hatte Korpan die Frage gestellt, ob die Menschheit nichts dazugelernt habe. Man stehe hier, sagte er, „nicht nur in tiefer Trauer um die Getöteten“, man wolle auch ein Zeichen setzen gegen die Sinnlosigkeit des Ukraine-Krieges. Er appellierte, mit der gleichen Entschlossenheit zusammenzustehen gegen destabilisierende Kräfte eines autokratischen Machthabers in Russland.

Kranzniederlegung bei den Gräbern am Friedhof. © Wolfgang Schörner

In seiner Rede sprach Korpan vom „Nicht vergessen“, von der Wahrheit als entscheidende Waffe und der Aufgabe, die Jugend zu sensibilisieren. Dies gelinge in Penzberg seit Jahrzehnten. Die Aufarbeitung müsse Generation für Generation eine Pflicht sein. Das bekräftigten am Friedhof auch die Pfarrer Bernhard Holz und Philipp Roß sowie Imam Benjamin Idriz mit ihrem Friedensgebet. Für Frieden, hieß es, müsse man jeden Tag neu einstehen.

Die Faschisten haben Penzberg gehasst

Am Ehrenmal „An der Freiheit“ erinnerten SPD-Chef Clemens Meikis und der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Klaus Barthel an die Gräueltaten. Barthel stellte heraus, dass es sich vor 77 Jahren um einen „gewaltfreien Kampf“ gegen „den brutalen Faschismus“ gehandelt habe. Er sagte, die Faschisten hätten die Stadt Penzberg wegen ihrer Geschichte so gehasst, die auf Bergbau, vielfältiger Herkunft und Arbeiterbewegung fußt.

16 Opfer der Penzberger Mordnacht 14 Männer und zwei Frauen wurden am 28. April 1945 in Penzberg ermordet. Am frühen Abend erschossen Wehrmachtssoldaten an der Stelle, an der heute das Ehrenmal „An der Freiheit“ steht, den ehemaligen Bürgermeister Hans Rummer (64), Ludwig März (47), Rupert Höck (54), Hans Dreher (49), Paul Badlehner (45), Michael Boos (56) und Michael Schwertl (43). Danach machten fanatische NS-Anhänger („Werwolf“), ausgestattet mit Namenslisten, auch unter Mithilfe von Einheimischen, Jagd auf weitere Menschen. Erhängt wurden Gottlieb Belohlawek (47), Therese Zenk (44), Johann Zenk (45), Agathe Fleissner (40), Franz Xaver Fleissner (44), Franz Biersack (48), Johann Summerdinger (45), Albert Grauvogel (43) und Josef Kastl (39). Im Jahr 2005 ernannte die Stadt die 16 Opfer posthum zu Ehrenbürgern. Zur Erinnerung an die Ermordeten und die beiden Überlebenden Sebastian Tauschinger und Franz Schwab wurden jetzt auch „Stolpersteine“ an deren ehemaligen Wohnorten verlegt.

SPD-Vorsitzender Meikis sagte, seine Generation habe sich zeitlebens vor Krieg in Sicherheit gewähnt. Das habe sich am 24. Februar geändert. Die Bilder aus Butscha und anderen Kriegsorten, die Flüchtlinge und die Drohungen des russischen Diktators zeigten, dass Frieden nicht selbstverständlich sei.

„Die Moorsoldaten“ und eine eindrucksvolle Dokumentation

Mit dem Lied „Die Moorsoldaten“, das KZ-Häftlinge 1933 geschrieben hatten, eröffneten am Abend das Vocalensemble und das Kammerorchester, geleitet von Günther Pfannkuch die Gedenkveranstaltung in der Stadthalle. Beeindruckend war der erstmals gezeigte Film von Günter Bergel, der die Ereignisse vor 77 Jahren bis zu den Prozessen dokumentiert.

Autorin Kirsten Boie bei Podiumsgespräch mit Schülern

Zu Gast war auch Autorin Kirsten Boie, die vor einem Jahr das Jugendbuch „Dunkelnacht“ geschrieben hat, eine fiktive Geschichte über die Mordnacht. Damals hatte ihre Aussage im Vorwort, in Penzberg werde der Mordnacht“ nur „sehr zurückhaltend“ gedacht, für Irritationen gesorgt. Zumindest Klaus Barthel und Altbürgermeister Hans Mummert sprachen das am Donnerstag direkt als unberechtigte Kritik an. Ansonsten wurde das Buch der Hamburgerin, die in der Stadthalle daraus vorlas, als wichtiger Beitrag gewürdigt, um junge Menschen zu erreichen. Das bestätigten bei einem Podiumsgespräch die Schüler Jan Röntgen, Jasmin Banani und Lukas Hezel. Sie sprachen von einem ergreifenden und schockierenden Buch und sagten, dass für die Erinnerung, was die Jugend betrifft, noch mehr getan werden müsse. Boie erzählte, sie sei in einem kleinen Absatz des Buches „Wolfszeit“ auf die Mordnacht gestoßen und verblüfft gewesen, noch nie davon gehört zu haben. Seit der Veröffentlichung bekomme sie viel Post, auch aus dem Umland Penzbergs, von Leuten, die erst durch das Buch davon erfahren hätten.