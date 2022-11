Silvesterlauf und DJ-Abend: Anwohner des Stadtplatzes sind „nicht begeistert“

Von: Franziska Seliger

Teilen

Spaß auf Kufen: Beim Penzberger „Eismärchen“ wird heuer erstmals eine Kunststoffbahn zum Einsatz kommen. Weil dabei der Abrieb an den Kufen höher ist, wird laut Rathaus ein Schleif-Service angeboten. © wos/A

Das „Eismärchen“ wird nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause heuer stattfinden. Trotz Energiekrise und trotz der Anwohnerproteste in der Vergangenheit. Nun hat die Stadt das Programm vorgestellt. Die Anwohner sind nicht begeistert.

Penzberg – Eröffnungsfeier, Silvesterlauf, Discoabende mit Kopfhörern und ein Besuch vom Nikolaus: Das sind einige der Programmpunkte, mit denen das „Eismärchen“ heuer aufwartet, das vom 3. Dezember bis 8. Januar auf dem Stadtplatz stattfinden wird. Und zwar erstmals auf einer rund 600 Quadratmeter großen Kunststoffbahn. Dafür hatte sich der Stadtrat Anfang Juni mit knapper Mehrheit ausgesprochen.

„Ich freue mich, dass es klappt“, sagte Bürgermeister Stefan Korpan bei einem Pressegespräch, bei dem das Programm für die 37 Eismärchen-Tage vorgestellt wurde. Wegen der Anwohner-Proteste der Vorjahre sieht das indes etwas anders aus als in früheren Jahren. Wie berichtet, gibt es ein Gutachten des TÜV-Süd, demzufolge Veranstaltungen wie das „Eismärchen“ auf dem Stadtplatz nur unter Auflagen möglich sind. Eisdisco und laute Musik sind ausgeschlossen.

„Silent“-Disco mit Kopfhörern

„Auf große Veranstaltungen wird verzichtet“, betonte Rathausmitarbeiterin Monika Engel. Abends werde das „Eismärchen“ bis 21 oder 21.30 Uhr geöffnet haben. Nur an einem Abend werde ein DJ an der Eisbahn auflegen, mit reduzierter Lautstärke. Ansonsten gebe es an zwei Abenden eine so genannte „Silent-Disco“ – also eine „leise Disco“, bei der die Besucher Musik per Kopfhörer bekommen, und so keine Lärmbelästigung für die Anwohner entsteht. „Wir sind gespannt, wie das bei der Jugend ankommt“, so Engel. „Das wird sicherlich eine neue Erfahrung.“ Flankiert werde das „Eismärchen“ wie bisher von einem Schmankerlmarkt mit fünf Ständen mit Speisen und Getränken.

Wie Bürgermeister Stefan Korpan sagte, habe es trotz Energiekrise nach dem Stadtratsbeschluss im Frühling „keine Diskussionen mehr“ darüber gegeben, ob das „Eismärchen“ stattfindet.

Stadt: Techniker soll Musikanlage gemäß den Lärmschutz-Vorgaben einstellen

Bezüglich dem Vorsatz der Stadt, Anwohner bei Veranstaltungen auf dem Stadtplatz frühzeitig einzubinden, betonte Korpan, er habe im Vorfeld Gespräche mit deren Anwalt gehabt. Dieser sei darüber informiert, in welcher Form das „Eismärchen“ stattfindet. „Begeistert sind sie nicht“, sagte Korpan auf die Frage, wie die Anwohner zum „Eismärchen“ stehen. Er versicherte, ein Techniker werde die Musikanlage so einstellen, dass sie den gesetzlich zulässigen Lärm-Vorgaben entspricht.

Das Eismächen-Programm in Penzberg Samstag, 3. Dezember, 11 Uhr: Eröffnungsfeier mit Bürgermeister Stefan Korpan, der Tanzgruppe „Dance4You“ und zwei Eiskunstläuferinnen.

Sonntag, 4. Dezember, ab 14 Uhr: Der Nikolaus kommt zum „Eismärchen“.

Samstag, 10. Dezember, ab 19 Uhr: DJ Clut rockt das „Eismärchen“.

Freitag und Samstag, 16. und 17. Dezember, ab 18 Uhr: Silent Disco.

Samstag, 31. Dezember, 21 bis 1 Uhr: Silvesterlauf.

Freitag, 6. Januar, 17 Uhr: Auftritt der Penzberger Beaschdn.

Sonntag, 8. Januar, ab 18 Uhr: Finalshow mit der Solidarität Penzberg. Schlittschuhkurs von Christian Curth für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren: Sonntag 4./11. und 18 Dezember jeweils von 8.30 bis 10 Uhr. Anmeldung ab sofort per E-Mail an freizeit@penzberg.de oder im Rathaus (Familienbüro). Kosten: 5 Euro zuzüglich Gebühren für Materialverleih. Helm und Handschuhe müssen mitgebracht werden.

Schulen, Kindergärten und Firmen können vor den Ferien (bis 23. Dezember) montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr Schlittschuhlaufen..

Markus Fürst, der als Anwalt eigenen Angaben zufolge fünf Anwohner vertritt, sagte jedoch auf Nachfrage, er habe vom Bürgermeister erst im Nachgang zum Pressegespräch gehört. „Vorher hatten wir keinen Kontakt“, so Fürst. Zuletzt habe man im Vorfeld des diesjährigen Stadtfestes zur Lärmschutzproblematik Kontakt gehabt. Auch das Programm für das „Eismärchen“ habe er vor dem Pressegespräch nicht gekannt, so Fürst. Es sei aber positiv, dass es gegenüber den Vorjahren „abgespeckt“ worden sei. Fürst fordert, dass während der Veranstaltung Lärmpegel-Messungen durchgeführt werden und die Musikanlage eingepegelt wird – und zwar von einem fachlich qualifizierten Schallgutachter. Darauf habe er Korpan bereits hingewiesen. Sollte es Lärmüberschreitungen geben, müsse die Stadt während des „Eismärchens“ reagieren. Welche Lärmentwicklung für die Anwohner durch die neue Kunststoffbahn entstehe, könne man noch gar nicht sagen, betont Fürst.

Lärmentwicklung durch Kunststoffbahn noch völlig unklar

Das bestätigte auch Bauhof-Mitarbeiter Alexander Bergel beim Pressegespräch. Da es bisher noch keine Synthetikbahn in der Region gebe, habe man keine Erfahrungswerte. Auch der Hersteller – eine Schweizer Firma – mache dazu keine Angaben, da die Lärmentwicklung vom Untergrund abhänge. Aber: Durch die Kunststoffbahn „werden wir witterungsunabhängiger sein“,so Rathausmitarbeiter Thomas Kapfer. Laut Hersteller sei die Bahn auch bei Sonne und Regen gut zu befahren.

Rund 120 000 Euro sind für das „Eismärchen“ veranschlagt, etwa 50 000 Euro mehr als früher. „Alles ist teurer geworden“, so Korpan. Dabei seien die zu erwarteten Energiekosten dank der Umstellung auf LED-Beleuchtung sogar geringer. Auch die Kosten für die Kühlung könne man sich durch die Synthetikbahn sparen.