Eismärchen-Debakel: Tiefrote Zahlen und Plastik in der Luft - Kunststoffbahn war „ein Witz“

Von: Wolfgang Schörner

Das Penzberger Eismärchen verzeichnete diesen Winter eine stark gesunkene Besucherzahl – ein Grund dürfte die Kunststoffbahn gewesen sein. © Wolfgang Schörner

Das „Eismärchen“ ist tief in die roten Zahlen gerutscht. Das Defizit betrug diesen Winter fast 133.000 Euro. Das zeigt die Bilanz, die die Stadt nun vorgelegt hat. Zum Vergleich: 2019/2020 betrug das Minus nur 1200 Euro. Außerdem gab es einen Einbruch bei der Besucherzahl. Er wird vor allem auf die ungeliebte Synthetik-Bahn zurückgeführt.

Penzberg – „Ich hoffe, dass Sie alle sitzen und keiner vom Stuhl fällt“, sagte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) am Mittwoch im Finanz- und Sozialausschuss. Es waren die einleitenden Worte zur „Eismärchen“-Bilanz der beiden städtischen Organisatoren Monika Engel und Alexander Bergel. Demnach machte das „Eismärchen“ im Winter 2022/2023 ein Minus von fast 133.000 Euro. Es habe „exorbitante Preissteigerungen in allen Bereichen“ gegeben, hieß es.

Bilanhz: Plastikabrieb füllte täglich eine Restmülltonne

So wurden laut Bergel durch den Umstieg von Eis auf Synthetik zwar etwa 50 Prozent Energiekosten gespart, die rund 600 Quadratmeter große Synthetik-Bahn war jedoch mit 110.000 Euro über 60.000 Euro teurer als die Eisbahn aus der Saison 2019/2020. Die Plastikversion hatte zugleich einen Nebeneffekt: Der Plastikabrieb nur eines Tages habe eine ganze 120-Liter-Restmülltonne gefüllt. Bergel erzählte, dass der sehr feine Plastikabrieb durch die Umluftheizung im Zelt auch in der Luft war. Mitarbeiter hätten sich am Abend „etwas schwer geatmet“, so Bergel. „Das war nicht optimal.“

Veheerende Besucher-Kommentare: Kunststoffbahn ist „ein Witz“

Die Plastikversion sorgte wohl auch für den starken Einbruch bei der Besucherzahl. Sie sank auf 8206, was sich auf die Einnahmen aus Eintrittsgeldern auswirkte. Sie lagen bei rund 38 000 Euro. In der Saison 2019/2020 waren es fast 65 000 Euro bei 17 366 Besucher und gleicher Zahl an Öffnungstagen.

Monika Engel las auch einige Besucher-Kommentare zur Kunststoff-Bahn vor: Sie sei ein Witz, ein Reinfall, es mache keinen Spaß und sei sogar gefährlich; so mache man die Sache kaputt. Alexander Bergel erzählte, es seien sehr oft Schlittschuhläufer da gewesen, die ein paar Runden drehten, dann sagten „Das taugt uns nicht“ und nicht mehr wiederkamen. Eine Erfahrung, die auch Christian Abt (CSU) machte: Er habe sich mit vielen Leuten unterhalten und viele hätten das fehlende Eis als Grund genannt, nicht mehr zu kommen. Höhere Unfallzahlen wegen der stumpfen Bahn gab es dagegen nicht, wie Bergel sagte. Es habe keinen dokumentierten Unfall auf der Bahn gegeben.

Bei allen Lieferanten Preissteigerungen von 30 bis 70 Prozent

Bergel und Engel nannten neben der teuren Synthetik-Bahn und dem Besucherrückgang weitere Gründe für die tiefroten Zahlen. Bei allen Lieferanten habe es Preissteigerungen von 30 bis 70 Prozent gegeben. Außerdem seien große Sponsoren wie Roche nicht mehr dabei gewesen, andere hätten ihre Werbepakete verkleinert. Die Dekoration musste laut Bergel für 19.000 Euro an eine externe Firma vergeben werden, weil der Bauhof mit der Weihnachtsdeko ausgelastet war. Ebenso gab es Preissteigerungen bei Eismeister, Licht sowie Security.

Debatte im Ausschuss: Was wird aus dem Eismärchen? Was wird aus dem Penzberger „Eismärchen“? Eine Entscheidung soll zwar erst im April oder Mai fallen. Aber schon im Finanz- und Sozialausschuss wurde angesichts des hohen Defizits und des Plastik-Debakels für die Zukunft diskutiert. Die Plastik-Variante scheint jedenfalls Vergangenheit zu sein.

Es sei ein Versuch gewesen, sagte Elke Zehetner (SPD). Nun müsse man den Mut haben zu sagen, es sei nicht gut gewesen, und es beim nächsten Mal anders machen. „Ich glaube, wir sind uns einig, dass das Plastikmärchen krachend gescheitert ist“, sagte Christian Abt (CSU). Er brachte zudem die Idee wieder auf den Tisch, das „Eismärchen“ auf die Berghalde zu verlegen, eingebettet in ein „Mini-Tollwood“ mit Zelt und Veranstaltungen. Zugleich müsste man „Pro Innenstadt“ in die Pflicht nehmen, Stände in der Innenstadt aufzustellen.

Enttäuscht vom Plastik-Debakel zeigte sich Kerstin Engel (Grüne). Es sei erschreckend viel Abrieb. Sie sprach sich aber auch gegen eine Eis-Variante aus, egal ob am Stadtplatz oder auf der Berghalde. Die Winter würden wärmer, man müsse sich an alternative Beschäftigungen gewöhnen, sagte sie.

Positiv wurde der Vorschlag aufgenommen, das „Eismärchen“ in die kälteren Monate Januar und Februar zu verschieben beziehungsweise es mit den Weihnachtsferien beginnen zu lassen. Zum Lärmschutzproblem hieß es, dass es Messungen gab und auf der anderen Straßenseite nichts mehr von der Musik zu hören gewesen sei. Die Gespräche zwischen den Anwälten von Stadt und Anwohnern sind laut Bürgermeister noch nicht beendet.