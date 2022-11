Vorbereitungen für Penzberger „Eismärchen“ laufen auf Hochtouren

Von: Franziska Seliger

Das bislang letzte „Eismärchen“ am Stadtplatz fand im Winter 2019/2020 statt (siehe Bild). Danach fiel es zwei Mal wegen der Corona-Pandemie aus. Jetzt laufen die Vorbereitungen für eine Veranstaltung ab dem 3. Dezember. © seliger/Archiv

Trotz Energiekrise hält die Stadt Penzberg an ihrem Plan fest, heuer nach langer Corona-Pause wieder ein „Eismärchen“ auf dem Stadtplatz zu veranstalten. Die Eintrittspreise für die Bürger sollen dabei nicht steigen. In rund zwei Wochen soll mit dem Aufbau der Kunststoffbahn begonnen werden.

Penzberg – 37 Tage lang, vom 3. Dezember bis 8 Januar, soll das „Eismärchen“ heuer dauern. Auf diesen Zeitraum hatte sich der Stadtrat bereits im Frühsommer geeinigt – und daran hat sich auch nichts geändert, wie Rathausmitarbeiterin Monika Engel nun auf Nachfrage mitteilt. Engel ist mit der Organisation der Veranstaltung betraut.

Der Stadtrat hatte sich Anfang Juni mit knapper Mehrheit dafür ausgesprochen, eine Kunststoffbahn aufzubauen und kein Natureis zu verwenden. Diese Kunststoffbahn werde, so Engel, mit rund 600 Quadratmetern genau so groß sein wie die Eislauf-Flächen früherer Jahre. Der Aufbau der Bahn werde am Montag, 21. November, beginnen. „Dann wird der Schwerlastboden geliefert“, so Engel. Der Wochenmarkt werde für die Dauer des „Eismärchens“ in die Karlstraße verlegt.

Nur „kleines Programm“ geplant

Veranstaltungen und Partys, die wegen des Lärmproblems mit den Anwohnern zunächst vom Stadtrat nicht geplant waren, soll es laut Engel nun doch in recht begrenztem Maße geben.

Wie berichtet, gibt es ein Gutachten des TÜV-Süd, demzufolge Veranstaltungen wie das „Eismärchen“ auf dem Stadtplatz nur unter strengen Auflagen möglich sind. Eisdisco und laute Musik sind ausgeschlossen.

Im Detail stehe das „kleine Programm“ zwar noch nicht fest, so Engel. Es werde aber eine Eröffnungs- und eine Abschlussfeier geben, deren einzelne Programmpunkte derzeit noch ausgearbeitet würden. Für Sonntag, 4. Dezember, sei ein Besuch des Nikolaus geplant. Möglicherweise werde es auch eine „Silent-Disco“ geben – also eine „leise Disco“, bei der die Besucher die Musik per Kopfhörer auf die Ohren bekommen, und so keine Lärmbelästigung für die Anwohner entsteht. Einen Termin dafür nannte Engel nicht.

An drei Sonntagen sind laut der Rathaus-Mitarbeiterin wieder Schlittschuh-Kurse geplant und auch Schulklassen sollen – wie in den Vorjahren – an den Vormittagen die Eisfläche nutzen können. Auch einen Schlittschuhverleih werde es wieder geben, so Engel.

Neu: Ein Schleifservice für Schlittschuh-Kufen

Und da die Kufen wegen der Kunstbahn schneller abgenutzt würden, soll – voraussichtlich gegen Gebühr – auch ein Schleifservice angeboten werden. Derzeit werde die Homepage des „Eismärchens“ überarbeitet. Hier finden Interessierte in Kürze unter www.hannis-eismaerchen.de das komplette Programm. Zur Stärkung zwischendurch werde wieder der „Schmankerl-Markt“ mit verschiedenen Buden neben der Eisbahn aufgebaut, so Engel weiter. Corona-Auflagen gebe es derzeit keine. Und die Stadt ihrerseits plane auch keine.

Hatte das „Eismärchen“ in den Vorjahren laut Engel rund 100 000 Euro gekostet, die sich die Stadt mithilfe von Sponsoren geleistet hatte. So würden die Kosten in diesem Jahr um rund 50 000 Euro höher veranschlagt, so Engel. Als Gründe nannte sie die gestiegenen Energiekosten sowie die teurere Kunststoffbahn. Müssen die Eisläufer deshalb höhere Eintrittspreise bezahlen? Nein, sagt Engel. „An den Eintrittspreisen ändert sich nicht.“ Von den Sponsoren der Vorjahre seien „die meisten wieder mit an Bord“. Engels große Sorge ist allerdings, dass Veranstaltungen wie das Penzberger „Eismärchen“ wegen der Energiekrise noch von Staatsseite her untersagt werden könnten.