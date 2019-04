Ekel-Aktion von Antenne Bayern: Die Schiederin geht baden - den Hörern wird übel

Ist der Radiosender Antenne Bayern hier zu weit gegangen? Für die Einlösung einer Wettschuld musste Moderatorin Marion Schieder an ihre Grenzen gehen.

Penzberg - Dieser Wetteinsatz war ekelerregend - und so manchem Antenne-Bayern-Fan wurde übel. Am Donnerstag ging die beliebte Moderation Marion Schieder (“Die Schiederin“) baden - doch nicht in einem Schaumbad, sondern in einem Gülle-Becken. Pfui!

Vorausgegangen war eine Wette mit ihrem Kollegen Stefan Meixner am Mittwoch - eine neue Runde der Aktion „Wer lacht, verliert.“ Meixner wettete diesmal, dass er die Schiederin innerhalb von 20 Sekunden zum Lachen bringen kann, während er durchgekitzelt wird. Nach zwölf Sekunden brach es aus der Radiofrau heraus. „Nein! Ich kann doch nicht in ein Odelfass!“, sagte sie danach entsetzt.

Wettschuld in Penzberg eingelöst: Antenne-Bayern-Moderatorin in Gülle eingetaucht

Und so kam es, dass die Schiederin am Donnerstag nach Penzberg musste, um ihre Wettschulden einzulösen. „Hier stinkt es einen Kilometer gegen den Wind“, meckerte sie neben dem 9.000-Liter-Becken voll mit Jauche. Bauer Lucci Käser vom Urthalerhof stellte dem Radiosender sein Becken für den fragwürdigen Spaß zu Verfügung - und machte der Wettverliererin keine Hoffnung: Es werde schon ein paar Tage dauern, „bis du den Gestank aus der Nase bringst!“

Immerhin durfte die Moderatorin einen Ganzkörperanzug tragen, musste also nicht ungeschützt in das Gülle-Becken. Außerdem bekam sie noch ein Brustgeschirr und dann wurde sie mittels eines Krans in das Becken abgelassen - bis ihr die Gülle sprichwörtlich „bis zum Halse stand“. Das war - verständlicherweise - schwer zu ertragen für die Schiederin: „Das ist so grauselig! Bitte lasst mich raus!“, flehte sie.

Nach ihrem Ekel-Bad wurde sie von der Penzberger Feuerwehr mit Wasser abgespült - aber ob sie sich danach wirklich schon sauber fühlte?

Ekel-Aktion von Antenne Bayern: Viele finden es „niveaulos“

Auf Facebook hagelte es im Kommentarbereich Kritik von den Hörern. Das Bad wurde dort vom Sender mit einem Livestream übertragen. „Ihr wisst aber schon, dass das ätzend ist?“, „Einfach niveaulos“, „Sowas widerliches! Seid ihr abartig“, „Witzig ist was anderes“ oder „Euch fällt nur noch Müll ein“ ist in den Kommentaren zu lesen. Viele ekelten sich regelrecht und posteten Übelkeit-Emojis.

Aprilscherz von Antenne Bayern: Felix Neureuther und sein Schlager-Hit

Manche Facebook-Fans wiederum hatten eher Mitleid mit der Moderatorin (“Ich leide mit ihr“) oder äußerten ihren Respekt für ihre Tapferkeit (“Schiederin, du bist einmalig!“).

Video von Antenne Bayern: Bad im Gülle-Becken

Marion Schieder ist bekannt für ihre frechen Sprüchen. Vor einem Jahr spottete sie über das Aussehen von Prinzessin Kate nach der Geburt ihres dritten Babys.

mag