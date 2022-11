„Endlich wieder ausgelassen feiern“

Das bisherige Prinzenpaar Benedikt I. von der Ok Manege und Franziska II. vom Vier-Generationenreich (rechts) übergaben das Zepter an Thomas VI. vom Aqua-Imperium (3.v.l.) und Nicki II. die Lewakasnarrische (links). © Alfred Schubert

Nach verlängerter Amtszeit hat das Penzberger Prinzenpaar das Zepter an seine Nachfolger übergeben. Dies wurde mit dem neuen Paar Thomas VI. und Nicki II. in einer Proklamationsparty am 11.11. ausgiebig gefeiert.

Penzberg – Ausgelassene Faschingsstimmung herrschte schon am Freitagabend in der Stadthalle, obwohl eigentlich erst die besinnliche Weihnachtszeit ansteht. Grund war das Datum. Der 11.11. ist das symbolische Datum für den Karnevals- und Faschingsbeginn und somit auch der Tag, an dem die Penzberger Narren wie fast jedes Jahr ihr neues Prinzenpaar vorstellten.

Sein Namenszusatz ist selbsterklärend

Der Höhepunkt des Abends war, als Thomas VI. vom Aqua-Imperium und Nicki II. die Lewakasnarrische mit einem Konfetti-Regen und einem dreifachen „Lasst’s net aus“, so der Faschingsruf, begrüßt wurden. Die beiden heißen mit bürgerlichen Namen Thomas und Nicki Schönfeldt und sind miteinander verheiratet. Der 36-jährige Prinz ist der Wassermeister der Stadt, womit sein Namenszusatz selbsterklärend ist. Die 34-jährige Prinzessin ist Kinderpflegerin und meint zu ihrem Namen: „Ich esse einfach gern Leberkäse.“

Die längste Amtszeit überhaupt

„Prinz und Prinzessin ist man eigentlich immer nur für ein Jahr“, wie Holger Fey, der Vorsitzende des Penzberger Faschingsvereins erklärte, allerdings haben die Vorgänger des aktuellen Prinzenpaars eine Ausnahme gemacht. Das bisherige Prinzenpaar, das das Zepter an die Nachfolger übergab, hatte die bisher längste Amtszeit in dem 1970 gegründeten Verein. Benedikt und Franziska Brennauer, alias Benedikt I. von der Ok Manege und Franziska II. vom Vier-Generationenreich waren von 2020 bis heuer Prinzenpaar. Grund dafür war die Corona-Pandemie. Da kaum Fasching gefeiert werden konnte, wurden auch keine Nachfolger gewählt, womit sich die Amtszeit der beiden automatisch verlängerte.

Die neue Prinzessin war nach der Proklamation überglücklich: „Ich bin froh, dass wir nach so langer Zeit endlich wieder ausgelassen feiern und die Sau rauslassen können.“

Es gibt wieder drei Garden

Das Kinderprinzenpaar sind Prinz Louis I. von der Holzspalterei und Prinzessin Alina I. vom Einradpalast, die schon seit fünf Jahren Mitglieder der Kindergarde und eigentlich schon seit zwei Jahren das – bisher verhinderte – Prinzenpaar sind. Der 13-jährige Prinz hat seinen Beinamen von seinem Hobby, der Arbeit mit Holz, zu der auch Holzhacken gehört. Die elfjährige Prinzessin übt Einradfahren als Sport aus. „Es ist schön, dass wir endlich wieder Fasching feiern können“, so die beiden mit Begeisterung.

Es gibt heuer wieder drei Garden. Der Kindergarde gehören Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren an, der Teeniegarde Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren. Die Mitglieder der großen Garde sind mindestens 18 Jahr alt und damit Erwachsene. Die Aufteilung nach Alter ist für die Auftritte wichtig, bei denen der Jugendschutz beachtet werden muss. So gibt es eine Garde, die auch dann noch auftreten kann, wenn es später wird. Trainiert werden die Garden von Julia Eisenseher, Anna Pschorr, Carina Römer, Michaela Rössler und Silvia Fischer.

Das neue Prinzenpaar trug bei der Vorstellung noch Zivilkleidung. Erst beim Krönungsball, der für den 14. Januar 2023 in der Stadthalle geplant ist, werden die beiden in ihrer Faschingsdienstkleidung auftreten.

Alfred Schubert