Besitzer von Dönerladen im Landkreis stammt aus Erdbebenregion — „Sonst wäre ich jetzt dort“

Von: Jennifer Battaglia

Teilen

Die Häuser in der Stadt Malatya im Osten der Türkei sind zum Teil zusammengefallen wie Kartenhäuser. © IMAGO/Mustafa Kaya

Tarkan Sener bangt um seine Angehörigen in der Türkei. Purer Zufall verhinderte, dass er das Erbeben vor Ort in Malatya erlebte.

Penzberg – Tarkan Sener hatte Glück. Großes Glück. Denn eigentlich wäre der 53-jährige Wahl-Oberbayer jetzt zu Besuch in der Türkei – genau dort, wo in der Nacht von Sonntag auf Montag die Erde bebte. Tausende Menschen verlieren bei der Katastrophe ihr Leben, ständig muss die Zahl der Todesopfer nach oben korrigiert werden. Mittlerweile sind es über 5000.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Erdbeben in der Türkei: „Sonst wäre meine Mutter jetzt dort und ich mit ihr“

Aus der türkischen Großstadt Malatya, dem Geburtsort von Sener, erreichen die Welt verstörende Bilder: Mehrstöckige Häuser brechen selbst Stunden nach dem Beben plötzlich in sich zusammen, die Trümmer begraben weitere Menschen unter sich. Zurück bleibt nichts als Schutt, Staub und Tod. „Wir haben in der Türkei ein Sprichwort“, sagt Sener. „Erdbeben töten nicht, die Häuser töten einen.“ Erschwerend kommt die eisige Kälte hinzu: In der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu minus zehn Grad. Wer unter den Trümmern noch lebt, wird früher oder später erfrieren.

Dass er gerade nicht in Malatya ist, hält Sener für Schicksal. „Gott sei Dank“, sagt der gebürtige Türke, der an der Bahnhofstraße in Penzberg den Laden „Original Berliner Döner“ betreibt. Es ist ein Zufall, der ihn von der Reise abhält: Seners Mutter Jele (78) wird in Deutschland operiert, dabei kommt es aber zu Verzögerungen. Er kann sie deshalb nicht wie ursprünglich geplant in die Türkei zurückbringen. „Sonst wäre meine Mutter jetzt dort und ich mit ihr“, sagt er. Vor zwei Wochen wollten sie gemeinsam nach Ost-Anatolien aufbrechen.

Tarkan Sener gehört der Laden „Original Berliner Döner“ an der Penzberger Bahnhofstraße. © Seliger

Nun wird seine Mutter erst einmal weiter bei ihm bleiben. In Malatya ist es zu gefährlich. Ihr Haus in der Türkei stehe zwar noch, die Wände hätten aber zahlreiche Risse. „Wohnen kann man da im Moment nicht “, sagt Sener. „Es müssen erst die Statiker kommen.“ Er geht davon aus, dass es mehrere Monate dauern wird, bis sich alles wieder halbwegs normalisiert hat.

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Erdbeben in der Türkei: Rotes Kreuz nimmt Spenden an

Auch die Häuser von Seners Verwandten in Malatya wurden sehr in Mitleidenschaft gezogen. „Bei meinem Onkel ist der hintere Teil des Hauses abgebrochen. Die Treppe ist sozusagen explodiert.“ Doch wie durch ein Wunder gibt es im Familienkreis kein Todesopfer zu beklagen. Über Whatsapp hält Sener ständig Kontakt zu seinen Angehörigen.

Der 53-Jährige ist im 635 000 Einwohner zählenden Malatya geboren und in Deutschland aufgewachsen. Bevor es ihn nach Penzberg verschlagen hat, lebte er in Lauf an der Pegnitz (Mittelfranken) und in Berlin. Gemeinsam mit seinen Eltern und seinen Brüdern besuchte er jeden Sommer seine Großfamilie in der Türkei. Ein Erdbeben hat Sener auch schon einmal erlebt, als Jugendlicher in einem seiner Sommerurlaube. Er beschreibt es so: „Wie wenn man auf einem Teppich steht und an beiden Enden wird gezogen.“

Damals sei es aber nicht so schlimm gewesen. Ganz im Gegensatz zur Katastrophe von Montag: Das Beben in der türkisch-syrischen Grenzregion erreichte eine Stärke von 7,8 auf der Richterskala, allein in den vergangenen zwei Tagen meldete die türkische Katastrophenschutzbehörde rund 235 Nachbeben. Um zu helfen, hat Sener an das Rote Kreuz gespendet. „Man muss schnell reagieren“, sagt er. „Die Menschen dort brauchen Unterstützung. Jetzt.“

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Spenden nimmt das rote Kreuz direkt unter der Homepage www.drk.de entgegen