Erfolg in Penzberg und Rosenheim: Gleich vier Stammzellenspenden nach Blutkrebs-Aktionen

„Ärmel hoch gegen Blutkrebs“ hieß es vergangenes Jahr parallel in Penzberg und Rosenheim. Jetzt zeigt sich: Die zwei Typisierungsaktionen hatten - statistisch gesehen - einen ungewöhnlichen Erfolg.

Penzberg – Unter dem Motto „Ärmel hoch gegen Blutkrebs“ hatte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd Ende März 2017 mit der Penzberger Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr in Penzberg eine Typisierungsaktion durchgeführt. Zeitgleich fand eine zweite Aktion in Rosenheim statt. Eineinhalb Jahre später kann Polizeipräsident Robert Kopp nun einen ungewöhnlichen Erfolg melden.

Aus den zwei Aktionen „resultierten bisher bereits vier erfolgreiche Blutstammzellenspenden“, teilte er m

it. Damals hatten sich in Rosenheim und Penzberg 604 Frauen und Männer für eine Typisierung Blut abzapfen lassen. Die vier erfolgreiche Blutstammzellenspenden seien deshalb bemerkenswert, so Kopp, weil statistisch von einer Trefferquote von 1 zu 1000 ausgegangen wird. Das heißt: Aus 1000 typisierten Proben geht gewöhnlich nur ein tatsächlicher Spender hervor. In Penzberg und Rosenheim waren es vier aus 604 typisierten Proben.

In Penzberg hatten die örtliche Polizei und die Penzberger Feuerwehr die Typisierungsaktion am 31. März 2017 gemeinsam für die „Aktion Knochenmarkspende Bayern“ (AKB) organisiert. Auch Mitarbeiter aus Arztpraxen und Krankenhäusern halfen damals. In der fünfstündigen Aktion im Lehrsaal des Feuerwehrhauses ließen sich 154 Männer und Frauen für die Stammzellen-Datei typisieren, darunter viele Polizeibeamte und Feuerwehrleute.

„Dass wir uns nun über eine derart außergewöhnlich hohe Erfolgsquote freuen dürfen, hat mich in unserem Engagement bestärkt“, teilte Polizeipräsident Kopp mit. „Wir werden daher im Jahr 2019 erneut eine Spendenaktion mit der AKB durchführen.“ Die genauen Örtlichkeiten und Zeiten will das Polizeipräsidium Oberbayern Süd im Lauf des kommenden Jahres bekannt geben.

Unabhängig davon findet an diesem Sonntag, 18. November, in Beuerberg (Putzlehen 2) eine „Typisierungsparty“ für einen 15-Jährigen mit akuter myeloischer Leukämie (AML) statt, privat organisiert von Bina und Peter Hain. Dort kann man sich zwischen 12 und 18 Uhr typisieren lassen, in diesem Fall nicht per Blutentnahme, sondern per Abstrich der Mundschleimhaut mit einem Wattestäbchen.

In Böbing gibt es am Sonntag, 25. November, eine Typisierungsaktion der DKMS.