Gemeinschaftsgarten-Projekt: Jetzt wird geerntet

Von: Franziska Seliger

Reich bewachsen mit Gemüse, Salaten und Kräutern sind derzeit die Hochbeete im neuen Gemeinschaftsgarten in Penzberg. Sebastian Marquardt ist einer der Hobbygärtner, die hier seit Mai ihr eigenes Beet bewirtschaften. © Seliger

Ihre erste Ernte im neuen Gemeinschaftsgarten in Penzberg können die beteiligten Bürger in diesen Tagen einfahren. Das Projekt läuft gut, es sollen sogar weitere Hochbeete gebaut werden. Und die Hobbygärtner haben noch weitere Pläne.

Penzberg – Nachdem sich zunächst nicht genug Interessierte für das Projekt auf der Grünfläche an der Fischhaberstraße in Penzberg gefunden hatten, war dies laut Carl-Christian Wippermann von der Abteilung Umwelt- und Klimaschutz im Rathaus im Mai offiziell gestartet. Rund 15 Beteiligte seien es zum Start gewesen; darunter sowohl Einzelpersonen wie auch Familien, die jeweils ein Hochbeet zur Bewirtschaftung übernahmen.

Hochbeete aus gespendeten Paletten

Jetzt, im September, sind viele dieser Hochbeete, die aus gespendeten Paletten zusammengebaut wurden, üppig bewachsen. Die erste Ernte ist in vollem Gange. Da wachsen knallgrüne Salatköpfe neben kugelrunden Kohlrabi-Knollen, und Zucchini-Pflanzen wuchern über die Beetränder. Es gibt Auberginen und Spinat, und auch der Mangold wächst langsam heran.

Sebastian Marquardt steht an seinem Hochbeet und erntet die letzten Gurken der Saison. In seinem Beet hat der Penzberger auch Blumen für Insekten ausgesät. Wie er erläutert sei er in der Gruppe der Gemeinschaftsgärtner der Ansprechpartner für die Stadt und habe unter anderem den Aufbau der Hochbeete organisiert. Mit dem bisherigen Verlauf des Projekts sei er absolut zufrieden, betont er. Aktuell stünden auf der Wiese unweit des Penzberger Friedhofs zehn Hochbeete in zwei Reihen. Jedes Beet sei etwa zwei Meter lang und einen Meter breit. „Weitere zehn Beete wollen wir aber anlegen“, sagt Marquardt und weist auf einen großen Stapel Paletten, die als künftige Hochbeete bereits am Rand der Wiese bereitliegen. Wie Wippermann sagt, könnten diese zehn Beete noch an Interessierte vergeben werden. Auch er ist mit dem bisherigen Projekt-Verlauf „total zufrieden“.

Das Miteinander unter den Hobbygärtnern ist gut

Das Miteinander unter den Hobbygärtnern sei gut, betont Marquardt. Zwar sei jeder von ihnen recht frei darin, wie er sein Beet bewirtschafte. „Jeder ist für sich selbst verantwortlich.“ Bei Fragen und Problemen helfe man sich aber gegenseitig. Dafür sei auch eine eigene WhatsApp-Gruppe gegründet worden. Und wenn jemand in den Urlaub fahre, übernehme ein anderer die Betreuung seiner Pflanzen; etwa das tägliche Gießen.

Das Wasser dafür können sich die Hobbygärtner aus dem benachbarten Friedhof holen, sagt Marquardt. Auch Seitens der Stadt gäbe es kaum Vorgaben. Lediglich die Erde in den Beeten müsse torffrei sein, um die Moore zu schützen, so Marquardt.

Hecke, Pavillon und Gerätekiste sind noch geplant

Er selbst lebt erst seit einigen Jahren in der Stadt, erzählt er. Früher habe er einen Garten gehabt, wo er Gemüse, Salate und Kräuter anbauen konnte. Weil er in Penzberg nun aber in einer Wohnung lebe, habe er sich dafür jetzt das Beet im Gemeinschaftsgarten zugelegt. Viele andere Projektbeteiligte hätten ebenfalls keinen Garten und sich deshalb um ein Hochbeet beworben. Auch die steigenden Preise für Obst und Gemüse sei für einige der Anstoß gewesen, sich als Gärtner zu betätigen, vermutet Marquardt und zupft vorsichtig ein bisschen Unkraut aus seinem Beet. Hinter ihm sieht man eine quadratische Fläche, auf der der Rasen entfernt wurde. Hier, erzählt Marquardt wollen er und die anderen Hobbygärtner einen kleinen Pavillon bauen. In ihm soll man sich zwischen der Gartenarbeit ausruhen und sich zu einem kleinen Ratsch zusammensetzen können. Und damit sie ihre Gartengeräte wie Gießkanne oder Harke nicht immer von zuhause mitbringen müssen, soll noch eine Gerätekiste aufgestellt werden.

Wie Klimaschutzmanager Wippermann sagt, soll entlang der Fischhaberstraße zudem noch eine Hecke aus heimischen und insektenfreundlichen Sträuchern gepflanzt werden – als Sichtschutz. Von den Beerensträuchern, die auch teil dieser hecke werden sollen, werden die Gartler aber auch naschen dürfen. Wippermann bedankt sich noch einmal beim Obst- und Gartenbauverein Penzberg sowie der Ortsgruppe des Bund Naturschutzes, die das „Gemeinschaftsgarten“-Projekt tatkräftig unterstützt hätten – mit fachlichem Rat, aber auch mit Spenden.

Wie lange die Hobbygärtner ihre Beete noch bewirtschaften, bevor sie sie für den Winter herrichten, sei jedem selbst überlassen, sagt Marquardt. In einigen wachsen noch verschiedene Kohlsorten, die gut mit niedrigeren Temperaturen zurecht kommen. Wer wolle, dürfe auch ein schützendes Fließ über seinem Beet anbringen, um die Saison zu verlängern.