Experte warnt: „Ethanol-Öfen sind gefährlich“

Von: Sebastian Tauchnitz

Fehler bei der Bedienung eines Ethanol-Ofens sorgten für einen Wohnungsbrand in Penzberg. 300 000 Euro Schaden entstanden dabei, mehrere Menschen wurden verletzt. © Foto: Feuerwehr Penzberg

Die hohen Gaspreise bewegen momentan viele dazu, sich nach alternativen Heizmöglichkeiten umzusehen. Doch das birgt auch viele Brandgefahren, wie Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta erklärt.

Landkreis – 300 000 Euro Schaden entstanden in der Nacht zum Freitag bei einem Wohnungsbrand in Penzberg. Und es hätte leicht noch viel mehr in Mitleidenschaft gezogen werden können, wie Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta gestern im Gespräch mit der Heimatzeitung klarstellt: „Die Feuerwehr Penzberg hat eine extrem starke Leistung abgeliefert. Das hätte ein Großbrand werden können.“

Als Brandursache wurde bereits am Freitag unsachgemäßer Umgang mit einem Ethanolofen durch einen der Mieter genannt. Sobotta wundert das eher weniger: „Ethanol ist aus unserer Sicht ungeeignet zum Heizen, weil der Stoff extrem leicht entzündlich ist.“ Im Gegensatz zu Heizöl, das vergleichsweise schwer zu entzünden ist, reiche bei Ethanol schon ein kleiner Funke aus.

Am Ende spart man mit Alternativen wenig bis nichts

„Ich gebe bestimmt keine Tipps, welche Alternativen zu den normalen Heizungen die besten sind“, so Sobotta. Gleichwohl sollte man sich, bevor man sich nach Alternativen wie Teelicht- oder Ethanolöfen umschaut, fragen, was es bringt, wie sicher die Alternative ist: „Nicht alles, was man im Internet liest, stimmt auch.“

Generell gelte, dass alles, was mit offenem Feuer betrieben werde, eine Gefahr mit sich bringe. Zudem sollte man sich die Frage stellen, ob man am Ende nicht sogar draufzahlt. „Sicher ist der Gaspreis doppelt so hoch wie vor einem Jahr“, so der Kreisbrandrat. Aber der Kauf eines Ethanolofens oder Heizlüfters koste auch Geld, von den nötigen Betriebsmitteln mal ganz abgesehen. Gut möglich, dass man mit der vermeintlich kostensparenden Alternative am Ende sogar noch draufzahlt, meint Sobotta im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Rüdiger Sobotta, Kreisbrandrat. © ARCHIV

Auch von normalen Holzöfen und Kaminen geht eine Brandgefahr aus. Daher besorgen sich viele Menschen derzeit sicherheitshalber einen Feuerlöscher – für den Fall der Fälle. Sobotta ist auch davon nicht unbedingt begeistert: „Der beste Feuerlöscher bringt wenig, wenn man ihn nicht ordentlich bedienen kann.“

Feuerwehren, aber auch verschiedene Vereine und Verbände würden Kurse anbieten, in denen der Umgang mit Feuerlöschern geübt werden kann. Generell gelte aber auch: Man müsse nicht den Helden spielen, wenn es brennt, sondern sollte lieber sich und alle anderen im Haus in Sicherheit bringen und die Löscharbeiten den Profis von der Freiwilligen Feuerwehr überlassen.

Feuerlösch-Sprays überraschten die Experten im Versuch

Wenn, dann sollte man lieber Ausschau nach den neuen Feuerlösch-Sprays halten, die im Handel erhältlich sind. Die seien deutlich einfacher zu bedienen. „Auch da waren wir Feuerwehrleute anfangs sehr skeptisch. Aber Versuche haben gezeigt, dass die ziemlich gut funktionieren“, so Sobotta weiter.

Bundesweit kam es in den vergangenen Monaten vermehrt zu Haus- und Wohnungsbränden, weil Menschen fragwürdige Alternativen zum teuren Erdgas und Heizöl suchten.

