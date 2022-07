110 Meter lang: Die Rutsche steht - Meilenstein beim neuen Penzberger Familienbad

Die neue Rutsche am Penzberger Bad ist 110 Meter lang und startet in elf Metern Höhe – gerutscht werden kann mit und ohne Reifen. Foto: stadtwerke Penzberg © Stadtwerke Penzberg

Mit der Fertigstellung der Rutsche haben die Stadtwerke Penzberg einen weiteren Meilenstein beim Neubau des neuen Familienbads „Piorama“ erreicht. „Bis zum kommenden Jahr müssen sich die kleinen und großen Besucher allerdings noch gedulden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke.

Penzberg: Die Zahlen klingen vielversprechend: 110 Meter Länge, Start in elf Metern Höhe und ein Gefälle von 11,9 Prozent. „Großer Spaß ist programmiert, denn die Rutsche im Piorama ist keine normale Rutsche. Vielmehr erwartet die Besucher eine Reifenrutsche, bei der sich Freunde und Familie entweder im Einer-Reifen oder hintereinander im Zweier-Reifen in ein maximales Rutsch-Erlebnis stürzen können“, so die Verantwortlichen der Stadtwerke am Dienstag. Natürlich sei auch normales Rutschen ohne Reifen möglich.

Außen blau, innen bunt: „Transluzente Streifen und Bullaugen“ sollen für ein aufregendes Lichtspiel sorgen. © Stadtwerke Penzberg

Von außen ist die neue Rutsche komplett blau, doch im Inneren zeigt sich ein wahres Farbspiel. „Transluzente Streifen und Bullaugen auf 70 Metern Länge sorgen zusätzlich für ein aufregendes Lichtspiel der Sonne und unterstreichen den Familiencharakter der Rutsche“, so die Stadtwerke. Bis zu 360 Personen pro Stunde können die Reifenrutsche nutzen. Durch eine integrierte Zeitmessung können die Besucher messen, wer der schnellste auf der Rutsche ist.

Vorfertigung der drei Saunen hat begonnen

In der Zwischenzeit wird weiter kräftig am Innenausbau des neuen Familienbads gearbeitet. „Die Stadtwerke Penzberg setzen alles daran, das Familienbad schnellstmöglich fertigzustellen“, sagt André Behre, Vorstand der Stadtwerke Penzberg. Derzeit sind die Arbeiten rund um Sanitär, Heizung und Lüftung sowie Badewasseranlage in vollem Gange, die Deckenkonstruktion wird montiert und der Estrich gelegt. Auch im Saunabereich geht es weiter – die Vorfertigung der drei Saunen im Werk hat bereits begonnen.