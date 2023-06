„Piorama“ in Penzberg: Endspurt beim Innenausbau - erster Wassertest steht bevor

Blick ins künftige Familienbad

Noch in diesem Jahr soll das neue Penzberger Familienbad „Piorama“ eröffnen. So ist es vorgesehen. Außen blitzt bereits die kobaltblaue Fassade. Aber auch im Inneren befinden sich die Arbeiten im Endspurt, wie ein Blick ins Bad verrät. In Kürze soll erstmals Wasser ins große Becken fließen – als Test.

Penzberg – In der Schlussphase befindet sich der Innenausbau beim neuen Familienbad „Piorama“ in Penzberg. „Vielleicht 80 Prozent“ seien fertig, schätzt Stadtwerke-Vorstand André Behre. Wobei noch an vielen Ecken und Enden etwas gemacht werden müsse, fügt er an. Man sei jedenfalls in „allen Gewerken sehr weit fortgeschritten“, sagt er. Allein an Fliesen wurden, grob geschätzt, 4000 Quadratmeter am Boden und 1000 Quadratmeter an den Wänden verlegt. Ein Eröffnungsdatum will Behre trotzdem noch nicht nennen. Er bleibt bei seiner Aussage vom Frühjahr: „Im Herbst“.

Ausbau im Endspurt: Blick ins Innere

Auf Bitte der Heimatzeitung gewährten Vorstand Behre und Ulrike Franz, die bei den Stadtwerken für das Bad zuständig ist, diese Woche einen Blick ins Innere. Da ist zum Beispiel das große Edelstahl-Sportbecken mit Hubboden, von dem aus der Blick durch die große Glasfront auf Herzogstand und Heimgarten fällt. Das Becken bleibe in dieser Edelstahl-Optik, erklären sie. Es müsse nur noch sauber gemacht werden, dann werde Wasser für einen ersten Test eingelassen. Diese „Inbetriebnahme-Phase“ soll laut Franz im Laufe des Juli beginnen und bis September dauern. Beim Kinderbecken gab es bereits so einen Dichtigkeitstest.

+ Die „Birkensauna“ mit Blick zum Infinitypool. © Wolfgang Schörner

Im Endspurt befinden sich auch die Arbeiten am großen Saunabereich samt „Erholungszone“ mit Kamin und Lounge. Der Gastrobereich, für den noch ein Wirt gesucht wird, ist quasi zweigeteilt – die eine Seite für die Schwimmer, die andere Seite für Saunagäste, für die es verschiedene Saunen geben wird, zum Beispiel eine „Birkensauna“ und eine „Panoramasauna“, dazu ein Dampfbad mit „Sternenhimmel“, eine Erlebnisdusche mit Wasserfall und ein Infinitypool. Auch eine Außensauna fehlt nicht.

Behre und Franz führen ebenso zum Kindererlebnisbereich, wo zwar ebenfalls noch Arbeiter zu Gange sind, aber vieles schon fertig ist. Zum Beispiel das Kinderbecken samt Kletterburg, kleiner Rutsche und Wasserspielen. „Wir haben uns viel umgeschaut und versucht, das Bestmögliche zu machen“, sagt Behre über die Ausstattung. Apropos Rutsche: Die große Rutsche, die außen an der Vorderfront des Bads zu sehen ist, ist längst fertig und die Abnahme der Bauleistung schon erfolgt.

+ Das Kinderbecken im Kinderspielbereich. © Wolfgang Schörner

Neben dem Kinderbereich ist das Erlebnisbecken zu sehen. Behre und Franz zeigen auf die breite „Wassergewöhnungstreppe mit Geländer“ für Schwimmkurse und für Ältere, die sich unsicher fühlen. Daneben befindet sich der Strömungskanal mit Sprudelbecken, freilich alles noch ohne Wasser. Auch bei Foyer, Umkleiden und Duschen befinden sich die Arbeiten in der Endphase. Die Technik ist startbereit.

+ Außenfassade blitzt, aber der Vorplatz ist noch eine riesige Baustelle. © Wolfgang Schörner

„Wir kombinieren den Freizeit- und Sportgedanken“, erklärt Behre. „Wir sprechen beide Zielgruppen an.“ Das Bad sei auch so ausgerüstet, dass Wasserwacht-Abzeichen abgelegt und Wettkämpfe stattfinden können. Auf die Frage nach den Kosten sagt er, dass sie sich in der Größenordnung bewegen, die er schon im Frühjahr genannt hat: rund 31,5 Millionen Euro. Viel Arbeit gibt es aber noch im Außenbereich. Behre versichert, man werde „trockenen Fußes vom Parkhaus zum Bad kommen.“ Das Parkhaus selbst ist fertig, aber noch ohne Strom.

Was weiter gesucht wird, sind Fachangestellte für Bäderbetriebe. Drei Leute sollen permanent Aufsicht führen, an Wochenenden und nach Bedarf auch mehr. Gern gesehen wären laut Ulrike Franz ebenso Aushilfen mit silbernem Rettungsschwimmer-Abzeichen. Aushelfen könnte da aber auch Stadtwerke-Vorstand Behre selbst. Er wolle heuer das silberne Rettungsschwimmer-Abzeichen machen, verrät er. „Dann kann ich mich ja selbst in den Aufsichtsdienst einteilen.“