Endlich Prinz und Prinzessin - Alina und Louis fiebern der Premiere beim ersten Kinderball entgegen

Fasching in Penzberg

Von Franziska Seliger

Sie hatten sich schon vor der Pandemie als Prinz und Prinzessin beworben. Nun ist es nach langer Wartezeit endlich soweit. Nach dem erwachsenen Prinzenpaar wird am Wochenende nun auch das Penzberger Kinderprinzenpaar ins Amt eingeführt. Die Vorfreude ist groß.

Penzberg – Sie hatten sich schon so gefreut. Bereits vor der Corona-Pandemie bewarben sich Alina Herele und Louis Werner bei der Vorstandschaft des Organisationskomitees (OK) Penzberger Fasching als Kinderprinzenpaar – mit Erfolg. Doch dann kam das Virus dazwischen und der Penzberger Fasching konnte zwei Jahre nur online stattfinden.

Kinderprinzenpaar: Erster großer Auftritt beim ersten Kinderball

Besonders schlimm für die beiden: Im Herbst 2021 schien es zunächst, als wäre wieder eine normale Faschingszeit möglich. Die beiden Jugendlichen begannenmit ihrem Tanztraining für Prinzenwalzer und Showtanz, „aber kurz vor der Proklamation mussten wir alles abbrechen“, erinnert sich OK-Präsident Maxi Eller. Die Enttäuschung bei Alina und Louis war groß, erinnern sich die beiden im Gespräch mit der Heimatzeitung. Ähnlich erging es, wie berichtet, dem erwachsenen Prinzenpaar, das vergangenes Wochenende gekrönt wurde.

+ Gestatten: Die Hoheiten des diesjährigen Penzberger Kinderfaschings: „Alina I. vom Einradpalast“ und „Prinz Louis II. von der Holzspalterei“, hier noch in Zivil. © Franziska Seliger

Aber jetzt ist es endlich soweit: Auf dem ersten Kinderball am kommenden Sonntag, 22. Januar, werden die beiden als „Prinzessin Alina I. vom Einradpalast“ und „Prinz Louis II. von der Holzspalterei“ das Zepter übernehmen, um in den kommenden Wochen über den Penzberger Kinder- und Jugendfasching zu regieren.

Beide gehören seit 2019 der Garde an

Die zwölfjährige Alina tanzt seit 2019 in der Garde. Jetzt Prinzessin zu sein, das ist für die junge Penzbergerin etwas ganz Besonderes. „Ich wollte schon immer Prinzessin sein“, erzählt das Mädchen, das nicht nur gerne tanzt, sondern auch leidenschaftlich Einrad fährt und malt. Auch der 13-jährige Louis, der in seiner Freizeit am liebsten mit Holz arbeitet und in einem landwirtschaftlichen Betrieb in seiner Nachbarschaft hilft, ist seit 2019 Mitglied in der Penzberger Garde. Beide haben also schon einiges an Tanzerfahrung. Trotzdem feilten sie im Vorfeld der diesjährigen Faschingssaison zweimal wöchentlich mit ihren Trainerinnen Sylvia und Lea Fischer an Hebefiguren und Tanzschritten. Bei der Choreografie der Tänze durften die beiden mitreden.

Jetzt freuen sie sich natürlich auf den Kinderball, bei dem sie ihren ersten großen öffentlichen Auftritt in Kostümen haben werden. Nervös seien sie nicht, betonen die beiden Hoheiten einstimmig. Warum auch? Schließlich hatten sie durch die Pandemie extra lange Zeit zum Trainieren – und extra viel Zeit, in der die Freude auf eine richtige Faschingssaison kräftig wachsen konnte.

Faschingstermine für Kinder

Der erste Kinderball ist am Sonntag, 22. Januar, ab 14 Uhr in der Stadthalle (Einlass ab 13.30 Uhr; Eintritt 3 Euro). Das Jugendgardetreffen findet am Samstag, 28. Januar, 11 Uhr, in der Stadthalle statt (Einlass 10 Uhr; Eintritt Erwachsene 6 Euro, Kinder 3 Euro). Der zweite Kinderball ist am Sonntag, 12. Februar, ab14 Uhr in der Stadthalle (Einlass 13.30 Uhr; Eintritt 3 Euro).