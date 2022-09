Festwirt und Stadt ziehen positive Bilanz, aber Besucher äußern Kritik

Von: Franziska Seliger

Sehr gut besucht: Laut Festwirt Holger Regler war das Festzelt beim Penzberger Volksfest in diesem Jahr an den meisten Tagen „immer voll“. © Seliger

Ganz kurzfristig wurde es auf die Beine gestellt. Trotzdem war das Penzberger Volksfest 2022 eine gelungene Verantstaltung. Das ist zumindest die einhellige Meinung von Stadt und Festwirt. Sie wollen nun besprechen, wie es mit der Wiesn auf der Berghalde weiter geht. Seites der Besucher ist aber auch Kritik zu hören.

Penzberg – „Sehr zufrieden“ ist Holger Regler mit dem Penzberger Volksfest 2022. Wie berichtet, war der 49-Jährige ganz kurzfristig als Festwirt eingesprungen, nachdem der langjährige Festwirt Christian Fahrenschon im Juli überraschend abgesprungen war. Als Grund nannte er Personalprobleme.

Festzelt war fast „immer voll“

Wie Regler am gestrigen Montag bilanzierte, sei das Festzelt, das Platz für 2200 Menschen bietet, bis auf zwei Tage „immer voll“ gewesen. Unter anderem der Familiennachmittag am vergangenen Mittwoch sei wegen des schlechten Wetters aber nicht gut besucht gewesen. Und da kurzfristig einige der bereits gebuchten Köche einfach nicht erschienen seien, hätten die Festgäste vor allem an den ersten Tagen mitunter länger auf ihr Essen warten müssen, räumt Regler ein.

Das kritisieren auch einige Leser der Heimatzeitung, die sich per Mail an die Redaktion gewandt haben. Beim Seniorennachmittag der Stadt, bemängeln etwa Ingrid und Walter Lovasi, hätten nicht alle, die einen Gutschein für ein halbes Hendl bekommen hatten, dieses Gericht auch erhalten. Wegen „mangelhafter Zustände in der Grillstation“ seien alternativ Schnitzel angeboten worden. Diese seien aber „schnellstens vergriffen“ gewesen, „sodass ein Teil der Besucher – oft die Älteren, die nicht mehr so laut rufen und winken konnten oder wollten – mit einer Curry-Wurst im wahrsten Sinne des Wortes abgespeist wurden“ schreiben die beiden. Einige der Besucher hätten „auch nach zum Teil über zweistündiger Wartezeit, ohne ein Essen erhalten zu haben, das Festzelt frustriert verlassen“.

Bürger kritisieren Seniorennachmittag

Auch Festbesucher Fritz Wilhelm äußert sich kritisch. „Ich bin der Einladung zum Seniorennachmittag gefolgt und habe mich nach pandemiebedingter Zwangspause schon auf die süffige Mass Festbier gefreut, aber leider gab’s nur eine Halbe oder ein alkoholfreies Getränk“, schreibt er.

Thomas Sendl, Kulturamtschef im Rathaus bestätigt auf Nachfrage, dass die Stadt beim diesjährigen Seniorennachmittag – anders als in den vergangenen Jahren – tatsächlich nur Gutscheine für eine halbe Mass ausgegeben habe. Früher seien es Gutscheine für zweimal eine halbe Mass gewesen. Warum das so war? Diese Frage konnte Sendl nicht beantworten.

Der Rathaus-Sprecher zollte Festwirt Regler „höchsten Respekt“ dafür, dass er die Veranstaltung in der Kürze der Zeit noch habe auf die Beine stellen können. Auch der Bauhof habe dabei tatkräftig mitgeholfen. „Der Besuch war sehr gut. Die Stimmung war sehr gut“, befand Sendl. Er wisse zwar, dass nicht alles hundertprozentiggeklappt habe. Aber zumindest „der Servicebereich hat sehr gut funktioniert“.

Schausteller zufrieden

„Durchweg positiv“ äußert sich auch Schausteller Kurt Geier. Die Penzberger seien spürbar froh gewesen, dass die Wiesn doch noch hatte stattfinden können. Die kurzfristige Absage des langjährigen Festwirts Christian Fahrenschon kritisiert Geier als „eigentlich unverständlich“. Sie sei „geschäftlich nicht in Ordnung“ gewesen. Viele Branchen kämpften derzeit mit Personalproblemen – auch die Schausteller. „Aber es ist irgendwie alles stemmbar“, findet Geier.

Polizei: Alles ist „wunderbar gelaufen“

Für ihn war die Penzberger Wiesn eine „sehr gute Veranstaltung“ und die Zusammenarbeit mit der Stadt „super“. Und: Er würde gerne mit Festwirt Regler im nächsten Jahr wieder kommen. Auch Regler betont: Ich würde es wieder machen.“ Wie Rathaussprecher Sendl informiert, werde man sich nun „zeitnah“ mit Regler zusammensetzen, Bilanz ziehen und eine Perspektive für 2023 erarbeiten. Diese müsse dann vom VFS-Ausschuss der Stadt sowie dem Stadtrat behandelt werden.

Auch die Polizei zieht übrigens ein positives Fazit der Penzberger Wiesn 2022. Alles sei „wunderbar gelaufen“, so ein Polizei-Sprecher. Zwischenfälle habe es keine gegeben.