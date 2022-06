Filmfestival in Penzberg mit Laura Dahlmeiers Gipfelsturm

Von: Wolfgang Schörner

Laura Dahlmeier und der Mont Blanc – der Film über die Gipfeltour ist beim Festival zu sehen. © Adidas Terrex

Das „Bayerische Outdoor Filmfestival“ (BOFF) kommt am Freitag, 10. Juni, nach Penzberg. Zu sehen sind im „KinoP“ sechs Bergfilme, darunter „United by Summits – vom Biathlon zum Extremklettern“ mit Laura Dahlmeier.

Penzberg: Er zeigt, wie sich die mehrfache Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier einen Traum erfüllt. Die 28-Jährige stieg mit den Extremkletterern Thomas (55) und Alexander Huber (53) über den Brouillard-Pfeiler auf der anspruchsvollen Bonington-Route auf den Montblanc.

„Wir freuen uns sehr, den Film mit Laura Dahlmeier und den Huberbuam exklusiv auf dem BOFF unseren Zuschauern zeigen zu dürfen“, erklärt dazu Festival-Organisatour und Mitgründer Andi Prielmaier. Dass Laura Dahlmeier auch im Fels Höchstleistung vollbringt, sei ihm bis dato nicht bekannt gewesen, so Prielmaier, der die Vorstellung selbst moderiert.

Filmfestival BOFF gibt es seit 2017

Das Filmfestival läuft am Freitag ab 20 Uhr im Penzberger „KinoP“. Das BOFF wurde 2017 von dem Extrem-Snowboarder und Filmemacher Andreas Prielmaier ins Leben gerufen. Seit 2021 tourt es mit jährlich wechselndem, etwa zweistündigem Programm nicht nur in Bayern, sondern auch in anderen Bundesländern, in Österreich, Südtirol und der Schweiz.

Sechs Filme sind am Freitag in Penzberg zu sehen

Sechs Filme sind am Freitag zu sehen. Neben dem Laura-Dahlmeier-Abenteuer zeigt Prielmaier auch seinen eigenen Film „Polarbiking“:Er erzählt vom Bikebergsteigen in der schroffen und steilen Bergwelt der Lofoten. Exklusiv zeigt das BOFF ebenso den Film „Highline Wendelstein“ mit dem Slackliner Lukas Irmler, der schon mehrere Weltrekorde aufgestellt hat und hier zwischen Wendelstein und Kesselwand balanciert. Ungewöhnlich ist der Ski-Dokumentarstreifen „A Foreign Native“ über den österreichischen Top-Freerider Fabian Lentsch, der über ein Jahr in Iran lebte und dort Ski fuhr. Vorgeführt werden ebenso der Film „Facing K2“ über die beiden Expeditionsbiker Gerhard Czerner und Jakob Breitwieser sowie der Film „Timeout“ über eine Begegnung zwischen einem Aussteiger und dem Freeskier Roman Rohrmoser.

Laut Organisator Prielmaier werden in der Pause Sachpreise im Wert von 500 Euro verlost. Ein Euro pro Zuschauer fließe zudem an die Organisation „Plant for the Planet“. Karten gibt es beim „KinoP“: „www.kinop.de“ oder Telefon 08856/8020882. Infos zu den Filmen unter „www.boff-film.com“.