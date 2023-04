Führungen: Auf den Spuren der Penzberger Mordnacht - Anstoß gab „Dunkelnacht“ von Kirsten Boie

Von: Wolfgang Schörner

Zu den ehemaligen Wohnorten der Mordopfer führte Alice Grubert (l.) die Jugendlichen, hier an der Bahnhofstraße, wo Franz Biersack und Johann Summerdinger lebten. Schüler zeigen dazu die Fotos der zwei Männer. © Wolfgang Schörner

Heute vor 78 Jahren ermordeten Wehrmachtssoldaten und NS-Fanatiker in Penzberg 16 Männer und Frauen. Die Stadt hat nun zur „Penzberger Mordnacht“ vom 28. April 1945 eine Stadtführung konzipiert, vor allem für Jugendliche. Am Mittwoch war die Premiere. Einen Anstoß für die Idee gab der Jugendroman „Dunkelnacht“ von Kirsten Boie.

Penzberg – Ein Holzkästchen symbolisiert den Schrecken: Darin liegt ein Strick, mit dem ein Mann am 28. April 1945 von NS-Fanatikern („Werwolf“) erhängt wurde. Dahinter ragt eine Stahlskulptur auf, an denen die Lebensläufe der Mordopfer befestigt sind. An der Wand hängt eine Augenbinde mit Einschusslöchern und einem Blutfleck. Das alles zeigt der Ausstellungsraum zur Mordnacht im Penzberger Museum. Er ist zugleich der Ausgangspunkt einer Mordnacht-Führung, die die Stadt Penzberg ab sofort anbietet. Sie führt zu den Wohnorten der Opfer und den Tatorten. Die Premiere war am Mittwoch mit Neuntklässlern des Staffelsee-Gymnasiums aus Murnau.

Einen Anstoß gab der Jugendroman „Dunkelnacht“

Einen Anstoß, solche Führungen anzubieten, hat indirekt der 2021 erschienene Jugendroman „Dunkelnacht“ von Kirsten Boie gegeben, in dem sie die Ereignisse aus Sicht von drei Jugendlichen schildert. Er ist mittlerweile zur Unterrichtslektüre geworden. Thomas Kapfer-Arrington, Chef des städtischen Kulturamts, erzählt vom Besuch der Autorin vor einem Jahr in Penzberg. Boie saß damals mit Jugendlichen auf der Bühne der Stadthalle. Eine Penzberger Schülerin sagte dort, sie habe nichts von der Mordnacht gewusst, erst durch das Buch habe sie davon erfahren. „Bei mir schrillten Alarmglocken, ich habe mir gedacht, da läuft was falsch“, erinnert sich Kapfer-Arrington. Die Stadt, sagt er, tue viel für die Erinnerungskultur, aber eben noch zu wenig speziell für Jugendliche.

Alice Gruber: „Man muss erinnern und aufklären“

Unabhängig davon dachte darüber auch Alice Grubert nach, die jetzt die Premieren-Führung leitete und schon seit Jahren Besucher durchs Museum führt. Das Thema liege ihr am Herzen, sagt sie. Den letzten Anstoß für sie gaben dann Anfragen von der Penzberger Realschule und vom Murnauer Gymnasium, wo das Boie-Buch zum Lehrstoff gehört und die mehr darüber wissen wollten. Grubert konzipierte daraufhin im Auftrag der Stadt die Mordnacht-Führung.

„Man muss erinnern und aufklären“, sagt Alice Grubert. Und man müsse achtgeben, dass so etwas nicht wieder passiert. „Das ist meine Motivation.“ Jeder Schüler, sagt sie, müsse wissen, was damals geschehen ist, nicht nur das Abstrakte, das über den Nationalsozialismus unterrichtet wird. Was speziell die Mordnacht betrifft, gilt das laut Kapfer-Arrington gerade für die Penzberger Schüler. Die Idee ist, dass diese zusätzlich vor einer Mordnacht-Führung im Penzberger Stadtarchiv zu den Opfern recherchieren dürfen und kurze Vorträge an den Wohnorten der Opfer halten, an denen seit 2022 „Stolpersteine“ zur Erinnerung in den Gehweg eingelassen sind.

Premiere-Führung am Mittwoch mit 20 Jugendlichen

Am Mittwochvormittag gingen die 20 Jugendlichen des Murnauer Gymnasiums zum Standort der ehemaligen Barbaraturnhalle, wo einst der Prozess stattfand, zu den einstigen Wohnorten von Michael Boos, Paul Badlehner und anderen. Alice Grubert erzählte, wie die NS-Fanatiker der Bevölkerung mit einem „vernichtenden Haberfeldtreiben“ drohten, wie Sebastian Tauschinger überlebte, weil er sich tot stellte, und wie Hans Rummer vom Rathausfenster aus der Bevölkerung berichtete, dass das Bergwerk gerettet sei, und er später festgenommen und erschossen wurde. Die Führung endete schließlich am Ehrenmal an der Straße des 28. April 1945.

Die Murnauer Geschichtslehrerin Sabine Wipfler erzählt, sie habe mit ihrer Klasse das Buch „Dunkelnacht“ gelesen und dann im Museum angefragt, ob man sich den Ausstellungsraum ansehen könne. Dass dann so etwas Tolles wie die Führung herauskam, habe sie nicht ahnen können, sagt sie. Ihre Kollegin Anette Mayr, die am Mittwoch als zweite Betreuerin dabei war, will auch mit ihrer Klasse kommen. Ihre Schüler, die das Buch ebenfalls gelesen haben, hätten gesagt, sie kennen Penzberg, hätten aber nicht gewusst, dass dort so etwas Schreckliches passiert ist.

Führungen können für Schulklassen und Erwachsene gebucht werden

Die Führungen können für Schulklassen und Erwachsenengruppen gebucht werden: Telefon 08856/813523 oder E-Mail an museum@penzberg.de. Das Buch „Dunkelnacht“ ist auch im Museum erhältlich. Am heutigen Freitag wird ab 18 Uhr am Friedhof der Opfer gedacht. Ab 19 Uhr ist im Bürgerbahnhof der Film „28. April 1945 – Aufstand und Mordnacht“ von Günter Bergel zu sehen.