Fünfte Kultuhrnacht - wie Penzberg an der Uhr dreht

Rock, DJ-Musik, Kabarett und anderes mehr an 16 verschiedenen Orten: Mit großer Vielfalt wartet am Samstag, 27. Oktober, dem Tag der Zeitumstellung, die fünfte Penzberger „Kultuhrnacht“ auf. Es könnte die letzte sein – unter diesem Namen.

Penzberg – Seit fünf Jahren gibt es in Penzberg die „Kultuhrnacht“, jeweils in der Nacht, in der die Sommerzeit endet. „Vielleicht das letzte Mal“, sagt Organisatorin Iris Mühle – weil die Europäische Union nach einer Bürgerbefragung ihren Mitgliedsländern empfohlen hat, die Zeitumstellungen abzuschaffen. Vielleicht ist heuer der letzte Herbst, in dem an der Uhr gedreht wird. Iris Mühle lächelt plötzlich und gibt Entwarnung: „Nein, es ist nicht das letzte Mal, ich arbeite vorsichtshalber schon an einem neuen Namen.“ Am Datum würde sie aber festhalten.

Die fünfte „Kultuhrnacht“ am Samstag, 27. Oktober, kann also ungetrübt gefeiert werden. 18 Bands, DJs und Kabarettgruppen werden an 16 Orten – inklusive Partybus – auftreten. Bei der Premiere vor fünf Jahren zählte Iris Mühle knapp über 900 Besucher, im vergangenen Jahr waren es bereits 1700 Menschen. „In anderen Orten sind die Zahlen rückläufig, in Penzberg nicht“, sagt sie. Für heuer hofft Mühle, dass es wieder ein bisschen mehr wird. Was sie schön findet in Penzberg: Dass es keine „reine Kneipennacht“ ist, sondern auch andere Veranstaltungsorte dabei sind. Und dass die Leute sich an einem Abend fünf oder sechs verschiedene Auftritte ansehen.

Die „Kultuhrnacht“ sei mittlerweile eine Institution in Penzberg, sagt Bürgermeisterin Elke Zehetner. „Die Leute warten drauf.“ Die Stadt stellt auch heuer einen Shuttlebus zur Verfügung. Erstmals dabei ist das „Museum Penzberg – Sammlung Campendonk“. Im Foyer spielen die „Les Derhosn“. „Locker und gehaltvoll, wie auch unsere Devise im Museum ist“, sagt Leiterin Oliv Freia. Wieder dabei ist das Unternehmen Roche: Im Gebäude gegenüber dem Werkshaupteingang spielt die Roche-Band „Spiders’n’ Snakes“. Danach wird bis tief in die Nacht bei DJ-Musik unter dem Motto „Roche treibt es bunt“ gefeiert. Es sei Platz für 400 Leute, so Werkleiter Dr. Ulrich Opitz.

Den Start macht wieder ein Benefizkonzert in der Christkönigskirche, dessen Erlös ans Don-Bosco-Jugendhaus. fließt. In den vergangenen vier Jahren kamen so für das Kinderheim bereits rund 4500 Euro zusammen.

Das Programm:

Christkönigskirche: 19 bis 19.45 Uhr Benefizkonzert mit den drei Musikern der Weltmusik-Gruppe „JoReMa“. 20 bis 23.30 Uhr Nacht der Lichter mit Gesang, Stille und Gebeten.

Stadtbücherei: 20 bis 22.30 Uhr Schauspieler und Komiker Moses Wolff und Pianistin Christin Henkel.

Buchhandlung Rolles: 20 bis 23 Uhr Musikkabarettist und Pianist Peter Fischer (drei Auftritte á 40 Minuten ab 20, 21 und 22 Uhr).

Bergwerksmuseum: 20 bis 23.30 Uhr Andrea Pancur mit „Alpen Klezmer“.

Campendonk-Museum: 20 bis 23 Uhr Duo „Les Derhosn“ mit Musikkabarett-Programm „Nach uns die Zukunft“.

Ari’s Taverna: Ro Clausman mit Klassikrock der 60er bis 90er Jahre.

David’s Bistro: 21 bis 1 Uhr Band „Helden der Vorstadt“ aus Penzberg mit Hits aus den 50ern bis heute.

Tanzschule Martynas: 20 bis 24 Uhr Band „Beat Bulls“ mit Rock aus drei Jahrzehnten.

Hopala: 21 bis 1 Uhr Band „Fishermen“ mit Klassikern der Rockmusik.

Stadthalle: 21 bis 1 Uhr Band „Big Bad Wolf“ mit Rock der 60er und 70er Jahre.

Wein-Gut Penzberg (ehemals Weinhaus Herold): 20.30 bis 0.30 Uhr Band „The SonPas“ aus Penzberg mit Hits aus zwei Generationen.

Badstuben beim Wellenbad: 21 bis 1 Uhr Band „Gaudibox“ mit Oldie-Rock bis Alpen-Pop.

Roche: 21.30 bis 23 Uhr DJ Jazz James und DJ Blizzzard; 23 bis 0.30 Uhr Band „Spiders’n’Snakes“ mit Coverrock; 0.30 bis 2.30 Uhr DJ Jazzy James und DJ Blizzzard.

Troadstadl: 21 bis 1 Uhr Duo „Barthel & Kalley“ mit „Orientalfolkbluesrock“.

Hüttenkeller: 21 bis 3 Uhr DJ Chris Paoloo und DJ Dezu.

Club- und Line-Partybus: 21 bis 3 Uhr mit Bar und DJ. Er fährt auf der Partyroute die Veranstaltungsorte an.

Karten im Vorverkauf gibt es bis zum 25. Oktober für zwölf Euro bei allen teilnehmenden Veranstaltungsorten (außer Museen), in der Buchhandlung Rolles, im Geschäft „Samt & Bsonders“ und im Internet „www.penzberger-kultuhrnacht.de“. Für Roche-Mitarbeiter gibt es Tickets auch im Roche-Werk. Am Veranstaltungsabend sind Karten für 15 Euro an allen Veranstaltungsorten sowie am Infostand auf dem Stadtplatz (ab 18 Uhr) erhältlich. Die Karte berechtigt zum Eintritt bei allen Veranstaltungen sowie zur Fahrt im Partybus und im städtischen Shuttlebus, der ebenfalls die einzelnen Orte anfährt.