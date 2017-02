Tunnel ist zu: Baggern unter dem Bahngleis

Der Fußgänger-Tunnel unter den Bahngleisen am Schwadergraben in Penzberg ist zu. Die Bauarbeiten haben begonnen.

Penzberg - Am Baggern, Bohren und Hämmern sind seit Anfang der Woche die Bauarbeiter an der Bahnunterführung zwischen der Südstraße und der Ludwig-März-Straße in Penzberg. Der Gehweg entlang des Schwadergrabens soll, wie berichtet, verkehrssicher gemacht werden.

Begonnen haben die Straßenarbeiter mit dem Abriss des alten Fußgängerstegs. Anschließend folgt die Herstellung von Betonfundamenten im Bereich der Bahnunterführung, ehe Gitterrostabdeckungen über dem Bach verlegt und die Absturzsicherungen zum Schwadergraben hin angebracht werden. Zuletzt wird laut Stadtbauamt die Verbindung zum Gehweg zur Ludwig-März-Straße samt einer Beleuchtung hergestellt. Die Bauarbeiten sind voraussichtlich Mitte Mai abgeschlossen. Während dieser Zeit ist der beliebte Verbindungsweg gesperrt und kann nicht benutzt werden.

Das Stadtbauamt hatte die Bauarbeiten in der vergangenen Woche angekündigt.

nutz